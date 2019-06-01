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(Özel haber) İbrahim Üzülmez: "Gelecek sezon yapılanması konusunda anlaşamadık"

55 dakika önce

Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık sözleşme imzaladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

(Özel haber) İbrahim Üzülmez:
Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık sözleşme imzaladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. 4 saatlik Kasımpaşa serüveninin ardından Üzülmez, "Gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Karşılıklı olarak yollarımızı ayırmak zorunda kaldık" dedi.

Kasımpaşa'da Teknik Direktör şoku yaşanıyor. Gün içinde lacivert-beyazlıların 1 yıllık sözleşme imzaladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayırdığı açıklandı. İmzaların atılmasından 4 saat sonra yaşanan şok ayrılığın ardından Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa'dan ayrıldığı haberleri doğrulayarak, "Bazı şeylere biz de şaşırıyoruz. Türkiye gerçekleri şaşırmamak lazım. Toplantıdan çıktıktan sonra gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntılar çıktı. Biz de gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili sıkıntı çıkınca yollarımızı karşılıklı olarak ayrıma kararı aldık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:55 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez, Spor
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