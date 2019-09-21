(Özel haber) İki asırlık bağlarda üzüm hasadı devam ediyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen ve kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümündeki rekoltenin yüksek olması üreticiyi memnun ederken, fiyatın düşüklüğü ise üzdü. Üzümlü'ye bağlı Pişkidağ köyünde 200 yıllık bağlarda yetiştirilen üzümler köyün en önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.



Kentin tescilli ürünlerinden olan ve Üzümlü ilçesinde yetişen Cimin üzümünün hasadına kısa süre önce başlandı. Sofralık üzüm çeşidi olan Cimin üzümü, bu yıl önceki yıllara daha fazla rekoltesiyle üreticilerinin beklentisini karşıladı.



Türkiye'de sayılı patentli üzümler arasında olan Cimin üzümünün hasat dönemi başladı. Erzincan'ın Üzümlü bölgesinde yetişen Cimin üzümü başta Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline ulaştırılıyor.



Kilosu, 3 ila 4 liradan toptan satılıyor



Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve yıllık 6 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştirilen ilçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Cimin üzümünde bu yıl hasat erken başlarken üzümün kilosu, 3 ila 4 liradan toptan satılıyor.



Yöreye özgü hoş kokulu sofralık siyah üzüm bu yıl hem yetişme hem de hasat döneminde uygun seyreden iklim koşulları sayesinde verim arttı. Hasat döneminin yağışsız geçmesi sayesinde ürün kalitesinde kayıp yaşanmaması sonucu rekoltede artış gözlenirken, fiyatlarda ise düşüşe sebep oldu.



10 bin dekar alanda üretiliyor



Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya ve Elazığ'ın ardından en çok üzüm üretilen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağında yılda yaklaşık 6 bin ton Cimin üzümü üretiliyor.



Kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.



Üzümlü'ye bağlı Pişkidağ köyünde hasat yapan emekli Ziraat Mühendisi Nedim Özkılıç, "Küçüklükten kalma hevesimi gerçekleştirmek için İstanbul'dan köye gelerek 2 tane bağ aldım. Onlarla burada uğraşıyorum. Mesleğimi de bir noktada icra etmiş oluyorum. Üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Üzümün ana vatanı Kafkasya'dır. Köyümüzün bağları 200 yıl öncesine dayanıyor, geçim kaynağımız üzüm yetiştiriciliğidir. Siyah üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Kan yapıcı özelliği vardır, ayrıca çekirdeği de antioksidan taşımaktadır. Üzüm hasadı Eylül ayının başında başlar 10 Kasım tarihine kadar devam eder" dedi.



Erzincan üzümünün özel bir üzüm olduğuna işaret eden Nedim Özkılıç, "Üzümümüzün tadı, aroması çok farklı. O yüzden Türkiye'de tek denilebilecek nadir üzümler arasında. Başta Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Şu anda yoğun şekilde üzümün hasadını yapıyoruz. Bu sene rekoltenin yüksek olmasından dolayı hasadının Ekim ayının sonunda kadar devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN