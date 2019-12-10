(Özel Haber) İstanbul'un göbeğinde silahlı dehşet kamerada

İstanbul'un göbeği Şişli'de çıkan kavgada Emre M. isimli şahıs sokak ortasında kavga ettiği Hakan Ö.'ye tabancayla rastgele ateş açarak terör estirdi. Şahsın kavga esnasında sıktığı kurşunlardan biri ise o esnada yoldan geçen Kubilay Yıldız'ı ağır yaraladı. Kaldırıldığı hastanede ameliyatla dalağı alınan Yıldız, "İlla o adamın içeriye girmesi için benim ölmem mi gerekiyordu" diyerek Emre M.'nin tutuksuz yargılanma kararına tepki gösterdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, 13 Kasım Çarşamba akşamı Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşının dükkanında oturan Kubilay Yıldız, saat 22.00 sıralarında arkadaşıyla birlikte dükkanı kapatarak evine doğru yola çıktı. Bu esnada sokak üzerinde kavga olduğunu fark eden Yıldız, kavgaya taraf olmadan arkadaşıyla birlikte yoluna devam etti. Bu sırada annesinin telefonla aradığını fark eden Yıldız, telefonla konuşmaya başladı. Konuşmanın sonlarına doğru bir kaç el silah sesi duyan Yıldız, acıyla kendisini yol kenarında bulunan otomobilin arkasına attı. Vurulduğunu fark eden Yıldız, vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki bir vatandaş ağır yaralı Yıldız'ı arabasına alarak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Yıldız'ın ameliyatla dalağı alındı. Kanaması da doktorlar tarafından durdurulan Yıldız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



"Doğum gününü hastanede kutladı"



Bir hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Yıldız, doğum günü olan 20 Kasım Çarşamba günü yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımdan sonra serviste tedavi altına alınan Yıldız, 19. doğum gününü ailesiyle birlikte hastanede kutladı. Bir hafta da serviste tedavisi devam eden Yıldız, iki haftalık tedavinin ardından taburcu edildi.



"Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı"



Kubilay Yıldız'ın hastanede tedavisi devam ederken Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonrası cadde üzerinde güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri, Kubilay Yıldız'a isabet eden merminin Emre M.'nin kullandığı tabancadan çıktığını tespit etti. Bunun üzerine zanlı Emre M.'yi yakalamaya yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, bir haftalık çalışma sonucunda zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Emre, M. adliyeye sevk edildi. Duruşmaya avukatı ile birlikte katılan Emre M., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emre M.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını duyan Kubilay Yıldız ve ailesi mahkeme kararı karşısında şok yaşadı.



"Kubilay Yıldız'ın vurulma anı kamerada"



Emre M. ile Hakan Ö. arasındaki kavga esnasında Emre M.'nin kullandığı silahtan çıkan kurşunla yaralanan Kubilay Yıldız'ın vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde Emre M. isimli zanlı, karşı kaldırımdan gelen Hakan Ö.'ye yönelik ateş ediyor. Hakan Ö. manevra yaparak kurşunların hedefi olmaktan kurtulurken, o esnada sokaktan geçen Kubilay Yıldız, Emre M.'nin kullandığı silahtan çıkan kurşunla yaralanıyor.



"Polis olmak istiyordum, dalağım alındığı için o da olmadı"



Arkadaşıyla sokakta yürüdüğü esnada acıyla yere yığıldığını söyleyen Kubilay Yıldız, "13 Kasım Çarşamba günü saat 22.00 sularında arkadaşın dükkanında oturuyorduk. iş erken bitti, dükkanı kapattık. Eray arkadaşımla eve doğru yol aldık, geliyorduk. Ondan sonra yolda bir kavga gördüm. Arkadaşım Eray ile birlikte kavgayı hiç takmadık devam ettik yolumuza, 10-15 dakika sonra annem aradı, annemle konuşuyordum, tam telefonu kapatmaya yakın 5-6 el silah sesi duydum ve 5 dakika sonra vurulduğumu anladım. Acılar içerisinde yere yığıldım ve "vuruldum yardım edin" diye bağırmaya başladım. Ondan sonra bir tane adam geldi, beni tuttu, baktı, yaramdan hızlı kan aktığı için beni arabaya bindirdi. Ondan sonra hastaneye gittim. Hastaneye gidene kadar ölebilirdim. Aklımdan çok şey geçti. Kardeşimi düşündüm, ailemi düşündüm en çokta kendimi düşündüm. Yani nasıl diyeyim hastaneye gidene kadar aklımdan milyon tane olay geldi geçti. Ölebilirdim de ama Allah'a şükürler olsun ölmedim. Hastaneye gittiğimde ailem perişan olmuştu. Yani illa ölmem mi gerekiyordu bu şahsın tutuklanması için. Şu an ayaktayım ama hiçbir şeyim yok. Dalağım yok, midemde zarar var, akciğerim zararlı, nefes almakta çok zorlanıyorum. Yemek yiyemiyorum. Çalışıyordum. Çalışamıyorum. Okula gidiyordum, şimdi gidemiyorum. Polis olmak istiyordum, dalağım alındığı için o da olmadı. Askere gitmek istiyordum, askere de gidemeyeceğim. Anlayacağınız hiçbir şey yapamıyorum" diye konuştu.



"İlla o adamın içeriye girmesi için benim ölmem mi gerekiyordu"



İlla ölmem mi gerekiyordu bu arkadaşın ceza alması için. İki gün içeride yattı, sonra çıkarttılar. Nöbetçi mahkemede çıkarttılar. Avukat beni aradı. Adam içeriye girdi. Ertesi gün avukat tekrar aradı, seni vuran adam çıkmış dedi. İlla o adamın içeriye girmesi için benim ölmem mi gerekiyordu. 13 Kasım gecesi ameliyata girdim. Ayın 20'sinde doğum günümdü, yoğun bakımdan çıktım. Doğum günümü hastanede kutladım. Arkadaşlarım geldi. Pasta getirdiler, serum kullandığım için hiçbirini yiyemedim. O da öyle güzel bir anı oldu" şeklinde konuştu.



"Suç potansiyeli olan bir insanın dışarıda gezmesi bana çok saçma geliyor"



Pansuman için her gün hastaneye gittiğini ifade ederek konuşmasını sürdüren Yıldız, "Psikolojik olarak çok kötüyüm. Birde bu şahsın dışarıda gezdiğini duyunca daha kötü oldum. Psikolojim bozuldu. Bir daha vurulma ihtimalim olabilir. Bunu kimse bilemez. Suç potansiyeli olan bir insanın dışarıda gezmesi bana çok saçma geliyor. Tekrar tutuklanmasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL