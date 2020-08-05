(Özel haber) Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı, ilk hocası anlattı - Son Dakika

(Özel haber) Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı, ilk hocası anlattı

- (Özel haber) Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı, ilk hocası anlattı Merih Demiral'ın azmi, futbola başladığı sahadaki genç yeteneklere örnek oluyor Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın 9 yaşında Kocaeli'de futbola başlarken ilk hocası olan Çetin Yıldız, yıldız...

- (Özel haber) Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı, ilk hocası anlattı

Merih Demiral'ın azmi, futbola başladığı sahadaki genç yeteneklere örnek oluyor

KOCAELİ - Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın 9 yaşında Kocaeli'de futbola başlarken ilk hocası olan Çetin Yıldız, yıldız oyuncunun futbolculuk serüvenini anlattı. Merih Demiral'ın futbola başladığı sahada eğitim alan çocuklar ise Demiral'ın azmini örnek alarak çalışıyor.

Juventus ve Roma arasında oynanan maçta sakatlanan ve 6 ay sonra sahalara dönen Merih Demiral sahalara dönerken, futbola başladığı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki ilk hocası olan Çetin Yıldız, Demiral'ın kariyerinin ilk yıllarını anlattı. 9 yaşındayken Merih Demiral'ı, 650 kişinin bulunduğu futbol okulunda keşfettiklerini söyleyen Yıldız, Demiral'in azmi ile kariyerini geliştirdiğini söyledi. 9 yaşından 13 yaşına kadar Merih Demiral ve arkadaşlarına antrenman yaptırdığını söyleyen Çetin, Avrupa'da ve milli takımda Türkiye'yi başarı ile temsil eden bir futbolcunun yetişmesine katkı sağladığı için gururlu olduğunu söyledi. Merih Demiral'ın pes etmeyerek kariyerini geliştirdiğini ifade eden Yıldız, babası Burhan Demiral'in oğlunu o dönemde hiç yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Genç yetenekler Merih Demiral'i örnek alıyor

Karamürsel Spor ve Gençlik İlçe Müdürü olarak görev yapan Çetin Yıldız, Merih Demiral'in ilk çimlere adım attığı sahada yeni genç yeteneklerin yetiştiğini ifade etti. Merih Demiral'ın ilk takımı olan Karamürsel İdman Yurdu'nun alt yapısında futbola başlayan çocuk ve gençler ise Merih Demiral'ın azmini örnek alıyor. Hayallerinin iyi birer futbolcu olmak olduğunu söyleyen çocuklar, maçlara çıkarken Merih Demiral'ıı hatırlayarak motive olduklarını söylediler.

"Merih hemen yeteneği ile göze batıyordu"

Merih Demiral'ın ilk futbola başladığı zaman azminin ön plana çıktığını belirten Çetin Yıldız, "Merih 9 yaşındaydı. Karamürsel Belediyesi tarafından yaz okulları faaliyetlerini başlattı. Ben de orada koordinatör olarak orada görev yapıyordum. Okullar tatil olduğunda yetenekli çocukları orada topladık ve yaklaşık 3 yıl boyunca Merih'in de içinde bulunduğu grupla birlikte antrenman yaptık. Çok yetenekli futbolcular vardı elimizde. Merih hemen yeteneği ile göze batıyordu. Yaz spor faaliyetlerine 650 tane çocuk katıldı. Bunların içerisinde 20 tane seçtik. Bunlar arasında Merih kendisini gösteren, hırslı, mücadeleci olanlarındandı. Müsabakaları kaybettiğinde ağlayandı. Bu işe baş koyacağını o zamanlardan anlamıştık" dedi.

"Çok vefalı bir çocuk"

Demiral'in sürekli kendisini aradığını söyleyen Yıldız, "Kendisini çok seviyorum. Çok vefalı bir çocuk. Kandillerde, bayramlarda, özel günlerde hep arar, hal hatır sorar. Bu bayramda da aradı. Ne zaman geleceğini sordum. Roma maçı olduğunu, daha sonra Şampiyonlar Ligi maçı olduğunu ve maçlarının bitmesi ile Türkiye'ye geleceğini söyledi" diye konuştu.

"Takımları tatile girdiğinde buraya gelip sürekli antrenman yapardı"

Merih Demiral'ın iyi bir futbolcu olabilmek için çok çalıştığını ifade eden Yıldız, "Merih üst düzey seviyeye gelmek için zorlu süreçler sizi bekliyor. Dışarıdan bakıldığında çok basit gibi gözükebilir. Ama Merih bu sürece gelebilmek için 12-13 sene boyunca düzenli olarak antrenman yaptı. Yaz tatili demedi, boş zamanlarında sürekli antrenman yaptı. Takımları tatile girdiğinde buraya gelip sürekli antrenmanla boş vakitlerini geçirirdi. Merih bir mücadele verdi, bu mücadelenin sonunda da bu seviyeye geldi. babası çok meraklı. Biz Merih'i Fenerbahçe'ye gönderdiğimizde babası bütün maçlarına giderdi. Babası onu yakın takibe aldı, gerekli desteği verdi. Bizden de destek aldılar. Babası, 'Hocam bu Merih'in durumu ne olacak' diye sürekli sorardı. Ona söylediğim, Burhan ağabey Merih bir yerde futbol oynayacak ama nerede oynayacağını ben tahmin edemiyordum derdim" şeklinde konuştu.

Merih'in fotoğraflarına bakınca gururlanıyor

Merih Demiral gibi bir futbolcunun yetişmesine katkı sağlamanın kendisine gurur verdiğini ifade eden ilk hocası Çetin Yıldız, Merih ile olan fotoğraflarına baktığında gururlandığını belirterek, "Bu seviyede sporcuyu yetiştirmede bir insanın emeğinin geçmesi fazlasıyla gurur veriyor. Yazları Türkiye'ye geldiğinde yetiştiği takımın antrenmanlarına gelir. Burada gençlere nasihatler verir, motivasyonlarını arttırır. Bu konuda da çok fedakar, hiç egosu yok. Bu çocukların arasından da Merihlerin çıkacağına inanıyorum. Şu an Merih Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş bir futbolcu. Ben geriye dair fotoğraflara baktığımda hep gururlanıyorum. Böyle de güzel bir serüven olduğundan dolayı insan daha çok gururlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Ben hep Merih ağabeyi örnek alıyorum"

Karamürsel idman Yurdu takımının altyapısında futbol oynayan 14 yaşındaki Keremcan Engin Deniz, Merih Demiral'ın azmini örnek alarak maçlara çıktığını söyleyerek, "3 yıldır bu kulüpte futbolla ilgileniyorum. Karamürsel İdman Yurdu'nda kanatta oynuyorum. Sürekli antrenmanlar yapıyorum. Hayalim hem futbolcu olmak hem de yanında iyi bir mesleğe sahip olmak istiyorum. Ben hep Merih ağabeyi örnek alıyorum. Kritik maçlarda onun Türkiye- Fransa maçındaki azmi hep geliyor aklıma. Hırsı, pes etmeyişi hep benim için örnek oluyor" dedi.

"O aklıma gelince hırslanıyorum"

Merih Demiral'in ilk takımında futbola başlamanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden 14 yaşındaki Muhammet Alkan ise "Merih ağabeyi örnek alıyorum. Kendimi geliştiriyorum ve ileride de iyi bir futbolcu olacağıma inanıyorum. Merih ağabeyin çalışması örnek alınabilecek bir futbolcu. O aklıma gelince hırslanıyorum. Onun gibi olmaya çalışıyorum. Buraya gelmişti, birlikte fotoğraf çekilmiştik, antrenman yapmıştık. Bize nasihatlerde bulundu. 'Çalışın hedefinizin peşinde gidin, kazanacaksınız' dedi" diye konuştu.

(Özel haber) Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı, ilk hocası anlattı

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Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:55

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı, ilk hocası anlattı - Son Dakika Spor
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