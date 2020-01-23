(Özel haber) Kaleci Haydar Yılmaz, transfer sürecini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Kaleci Haydar Yılmaz, transfer sürecini anlattı - Son Dakika Spor

(Özel haber) Kaleci Haydar Yılmaz, transfer sürecini anlattı

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz, transferin çok hızlı geliştiğini ve Gaziantep FK yöneticilerinin kendisine çok sıcak davrandığını söyledi.

(Özel haber) Kaleci Haydar Yılmaz, transfer sürecini anlattı, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz, transferin çok hızlı geliştiğini ve Gaziantep FK yöneticilerinin kendisine çok sıcak davrandığını söyledi.


Gaziantep FK'nın Alanyaspor'dan sezon sonuna kadar kadrosuna kiraladığı tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz, transfer süreci ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Gaziantep ekibine geldiği için mutlu olduğunu belirten Yılmaz, yeni takımında çok sıcak karşılandığını ve kaleci Günay Güvenç ile tatlı bir rekabete gireceklerini de aktardı.


"Transferim çok hızlı geliş ve kısa zamanda bitti"


Transferin çok hızlı geliştiğini ve Gaziantep FK yöneticilerinin kendisine çok sıcak davrandığını söyleyen Haydar Yılmaz, "Sanki transferin son günüymüş gibi gelişti her şey. Yöneticilerimiz Fenerbahçe maçının kadrosunda olmam için çok gayret gösterdi. Buraya gelirken gördüğüm güven ve iyi niyet kendimi değerli hissetmemi sağladı. Bana karşı herkes çok samimiydi. O yüzden çok fazla düşünecek, oyalanacak bir durum yoktu. Gönül rahatlığıyla gelip imzayı attım. Burada olduğum için mutlu ve keyifliyim" dedi.


"Gaziantep'e gelmek değişik bir macera olacak"


Uzun yıllar Alanyaspor formasını terlettiğini ve oradan Gaziantep'e gelmesinin kendisi için değişik bir macera olacağını belirten Haydar Yılmaz, "Uzun yıllar boyunca Alanyaspor forması giydim. Orası da benim bir evim. Kiralık geldim buraya ve tekrar Alanya'ya döneceğim ama futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Alanya'dan Gaziantep'e gelmek benim için de değişik bir macera olacak. Ama sonuç olarak ben buraya geldiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.


"Günay ile takım için çabalayacağız"


Gaziantep FK'da performansı ile dikkat çeken kaleci Günay Güvenç ile tatlı bir rekabete gireceklerini de aktaran Haydar Yılmaz, "Ben ne kadar iyi olursam Günay da o kadar iyi olur. İkimiz de takım için elimizden geleni yapacağı ve bu takıma da olumlu yansıyacaktır. Günay da çok kaliteli ve geçmişte de önemli başarılara imza atmış, kariyeri belli olan bir isim. Şu anda da iyi bir çizgide ilerliyor. Ben de elimden geldiğince ona tecrübelerimle yardımcı olmaya çalışacağım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Aytemiz Alanyaspor, Haydar Yılmaz, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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