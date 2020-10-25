(Özel haber) Karadeniz'in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor - Son Dakika

(Özel haber) Karadeniz'in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor

25.10.2020 12:44

- (Özel haber) Karadeniz'in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor Yasin Pehlivan, olimpiyatlarda dalga sörfünde şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki milli sörfçü Yasin Pehlivan, olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi...

- (Özel haber) Karadeniz'in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor

Yasin Pehlivan, olimpiyatlarda dalga sörfünde şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki milli sörfçü Yasin Pehlivan, olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için her gün antrenman yapıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı Mahallesi'nde yaşayan ve balıkçı bir ailenin oğlu olan 20 yaşındaki Yasin Pehlivan, yaklaşık 6 sene önce sörf sporuyla tanıştı. Balıkçı olduğu için suyla haşır neşir olan Pehlivan, kendisini bu sporda geliştirdi. Sporla tanışmasından 3 sene sonra milli takıma girmeyi başaran bundan 1 sene sonra da 2 kategoride şampiyon oldu. Daha sonra ise, 2019 yılında Japonya'da gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti. Pehlivan şimdi ise, Karadeniz'in hırçın dalgalarında, olimpiyatlarda ilk defa yapılacak olan dalga sörfü branşında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için azimle çalışıyor. Her gün antrenman yapan 20 yaşındaki milli sporcu, Türk bayrağını olimpiyat şampiyonu olarak dalgalandırmayı hedefliyor.

Yasin Pehlivan: "Beni sörfe bağladı"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Yasin Pehlivan, yaklaşık 6 sene önce sörf kulübünün Babalı sahiline geldiğini ve sporla bu şekilde tanıştığını dile getirerek, "Kandıra'nın sahillerini geze geze Babalı'ya gelmeye başladılar. Sörf yapmaya geliyorlardı ben de görüyordum. İlgimi çekiyordu açıkçası ve sık sık gelmeye başlarken, ben de burada suyla çok alakalıyım, balık tutuyordum, farklı şeyler yapıyordum. İlgimi çekti ve bir anda tanıştık. Daha sonra bir şans verdiler bana, 'Sörfü denemek ister misin?' dediler. Böyle bir tanışmamız oldu. Başladıktan 2 sene sonra akademik takıma girdim ve Türkiye'nin Norveç'te Avrupa Şampiyonası olacaktı. Beni oraya çağırdılar yedek yarışmacı olarak. Orada aslında bir oyuncunun sakatlanmasıyla ben milli takımda yarışmaya başladım. Avrupa Şampiyonası'nda yarıştım ve içime acayip bir his doğdu. Beni çok hırslandırdı, sevindirdi ve mutlu etti. Beni sörfe bağladı açıkçası" dedi.

"Olimpiyatlarda bayrağımı dalgalandırmak benim için onur verici olacak"

Bundan 3 sene önce milli sporcu olma başarısını gösterdiğini belirten Pehlivan, olimpiyatlarda ilk defa yapılacak olan dalga sörfü branşında Türkiye'yi temsil edebilmek için hazırlanıyor. Bunun için her gün antrenman yaptığını kaydeden 20 yaşındaki sporcu, "2018'de Babalı'da sörf şampiyonası yapıldı. Sörf şampiyonasında 2 kategoride şampiyon oldum ve bu sörf aşkımı biraz daha tetikledi. Ardından 1 sene sonra da Alanya'da Türkiye Şampiyonası yapıldı. Orada da kısa tahta olimpik kategoride Türkiye şampiyonu oldum ve 2019'daki Japonya'da düzenlenen olimpiyat seçmeleri ve sörf oyunlarında Türkiye'yi temsil ettim. Orada belli bir puan topladım. Bu gittiğim şampiyonalarda da puan toplayarak olimpiyatlara katılma şansımı arttırmaya çalışıyorum. İnşallah olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek bayrağımı dalgalandıracağım ve oraya katılmak, ülkemi temsil etmek, başarıya ulaştırabilmek ve bayrağımı dalgalandırabilmek benim için çok önemli bir şey. Bayrağımı dalgalandırabilmek için tüm kalbimle, tüm azmimle çalışıyorum. Hep daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Dalga sörfü de olimpiyatlarda ilk defa bu sene yapılacak. Bu ilk defa gerçekleştirilecek organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek, bayrağımı dalgalandırmak benim için onur verici olacak. İnşallah, Allah'ın izniyle bayrağımı oralarda dalgalandıracağım" diye konuştu.

Tolga Hadimoğlu: "Şu anda önümüzde yaklaşık 6-7 aylık bir dönem var"

Dalga sörfünün olimpiyat tarihinde ilk defa 2020 Olimpiyatları'nda olimpik bir branş olduğunu ifade eden sörf antrenörü Tolga Hadimoğlu, "Bunun etkisi bizde çok büyük. Çünkü olimpiyatlara hazırlanan ve bizim Babalı köyümüzden yetişen 2 tane gencimiz şu anda olimpik sporcu olarak olimpiyatları takip ediyorlar. Tabii 2020 Olimpiyatları bu pandemiden dolayı 2021'e ertelendi. Şu anda önümüzde yaklaşık 6-7 aylık bir dönem var. Bu dönemde eğer çocuklarımız olimpiyat kotasını doldurabilirse belki de Türkiye'de tarih yazacaklar. Yani ilk defa olan bir spor branşında, tamamen yerel halkın kendi çabalarıyla olimpiyatlara katılıp, olimpiyat neşesini ve keyfini, bu olguyu yaşamak istiyoruz açıkçası. Bununla ilgili önemli organizasyonlarımız ve çabalarımız var" şeklinde konuştu.

"Her gün antrenmanlarına devam ediyor"

Olimpiyatlara hazırlanan 2 sporcuları olduğunu aktaran Hadimoğlu, "Bir tanesi benim kızım Aleyna Hadimoğlu, öbürü de bizim Babalı bölgesinde yetişen, Babalı'nın yerlisi olan yörüklerden Yasin Pehlivan var. Yasin şu an neredeyse her gün antrenmanlarına devam ediyor. Aynı zamanda bu sene spor akademisini kazandı. Hem eğitimine devam ederken, bir taraftan da olimpiyatlara hazırlanıyor. İlk defa dalga sörfüyle kulübün buraya gelmesiyle tanıştı. Fakat kendisindeki inanılmaz potansiyel, inanılmaz yetenek ve istek onu milli takıma kadar yükseltti. Milli takımdan da en son Norveç'teki Dünya Şampiyonası'nda almış olduğu puanlarıyla birlikte şu anda da olimpik sporcu olarak 2021 Olimpiyatları'na hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Karadeniz'in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor
(Özel haber) Karadeniz'in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor
(Özel haber) Karadeniz'in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor
(Özel haber) Karadeniz'in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor
(Özel haber) Karadeniz'in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor
(Özel haber) Karadeniz'in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor

Yasin Pehlivan, Türkiye, Kocaeli, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Karadeniz'in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor - Son Dakika Spor

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