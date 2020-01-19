(Özel haber) Karnelerini alan öğrenciler, kayak merkezlerine koştu

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte karnesini alan öğrenciler, okul stresini atmak için kayak merkezlerine koştu. Çocuklarıyla birlikte Ilgaz Dağı Yurdun Tepe Kayak Merkezine akın eden aileler, eğlenceli vakit geçirme imkanı yakaladı.



Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları, telesiyej hizmetleriyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri haline gelen Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkında sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor. Sömestr tatilini Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezinde geçirmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, 2350 metre yükseklikte doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. 12 Ocak'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla hizmete açılan Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezine aileler yoğun ilgi gösteriyor. Otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığı Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezinde kayakseverler kayak yapmanın zevkini yaşadı. Yarıyıl tatilinin ilk günlerinde büyük bir yoğunluk yaşanırken, telesiyej önünde de kuyruklar oluştu.



Tarihi, kültürel, doğa turizm ile deniz turizmin yanına kış turizmini de eklemek için yatırımlarını hız kesmeden devam ettiren Kastamonu'da karnesini alan öğrenciler, 4 bin 300 metre uzunluğundaki telesiyeje binerek kartpostallık manzaraya karşı gezinti yapıyor. Telesiyejden inen aileler, çocuklarıyla birlikte yaklaşık 6 kilometre pistte kayarak 2350 rakımdan 1800 rakıma inme imkanı buluyor.



"Hayatımda kaydığım en iyi pistlerden bir tanesi"



Kastamonu'dan Ilgaz-2 Yurdun Tepe Kayak Merkezine gelen Alaaddin Eren Namlı, "Buraya okul sonrası artık bir karne hediyesi olarak ailemle birlikte geldik. Burası yeni açıldı, hayatımda kaydığım en iyi pistlerden bir tanesi. Pisti gayet uzun yapmışlar, hatta bazı zorlu noktaları falan da var, açıkçası çok eğlenceli kayması. Herkesi buraya gelmeyi tavsiye ediyorum" dedi.



"Pist daha uzun olduğu için daha çok eğleniyorum"



Ankara'dan ailesiyle birlikte Kastamonu'ya kayak merkezine gelen Özge Tezcanlı ise "Ben çok fazla kayak pistlerini gezdim. Ama burası gerçekten telesiyejleri olsun, pisti olsun çok daha güzel. Pist daha uzun olduğu için daha çok eğleniyorum. Bizim için daha güzel oluyor. Evde çok sıkılıyordum. Buraya gelmeye karar verdik ve gerçekten çok beğendim burayı" diye konuştu.



"Teleferiğin kabinleri daha korumalı, daha çok güvende oluyoruz"



Ankara'dan Kastamonu'ya karne tatili için gelen Elif Naz Yabacı, "Aslında biz Ilgaz Dağı'na daha önceden çok kez gelmiştik ama Yurdun Tepe Kayak Merkezi yeni açıldığı için burayı tercih ettik. Burasının teleferiği daha korumalı, kabinleri kapalı, diğerlerinde üstü açıktı. Bu yüzden daha çok üşüyorduk. Ama buradaki kabinlerin kapağını istediğim zaman kaldırıp açabiliyoruz. Manzarayı seyredebiliyoruz. Bir de burasının pisti daha uzun ve daha güzel, daha çok eğleniyoruz" yorumunu yaparken, Humay Elçin ise şunları kaydetti:



"Buraya ailem beni karne hediyesi olarak getirdi. Karnemi henüz alamadım ama ailem yine de getirdi. Biraz rüzgar var ama buna rağmen çok güzel kayılıyor. Ben üç yıldır snowboard yapıyorum. Burayı çok beğendim."



"Yurdun Tepe'nin çok güzel bir pisti var"



Ankara'dan geldiğini ve snowboarda bu yıl başladığını anlatan Elçin Polatdemir ise "Annem ve babam beni buraya karne hediyesi olarak getirdi. Burası çok güzel, Yurdun Tepe'nin çok güzel bir pisti var, çok eğlenceli, upuzun bir pisti var. İlk başta biraz korktum ama şimdi artık kayabiliyorum güzel bir şekilde. Herkesi buraya gelmeye tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU