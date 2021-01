- (Özel haber)Kayserili masa tenisçisi olimpiyatlara giden ilk Türk uyruklu masa tenisi sporcusu olmayı hedefliyor

Masa Tenisi Sporcusu Özge Yılmaz:

"Ülkemi ve hocalarımı gururlandırmak istiyorum"

KAYSERİ - Daha önce de birçok başarıya imza atan Kayserili Masa Tenisi Oyuncusu 18 yaşındaki Özge Yılmaz, masa tenisi branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek ilk Türk uyruklu sporcu olmayı hedefliyor.

Hedefinin milli takım kampından sonra olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyleyen Özge Yılmaz, "8 senedir masa tenisi ile ilgileniyorum. İlk ilgim anaokuluna giderken büyük ablalar masa tenisi oynuyorlardı. Ben de onların toplarını vermek için sürekli koşuyordum. İlk olarak orada dikkatimi çekti. Daha sonra 10 yaşıma geldiğimde beden eğitimi öğretmenimiz masa tenisi sporu ile ilgilenmek isteyen var mı diye sordu. Ben de katılmak istediğimi belirttim. Daha sonra masa tenisi maceram başladı. Halil hocam ve Kemal hocam ile tanıştım. Onlar bizi çalıştırdı. Ben masa tenisini sağ elimle oynuyordum. Sağ eliyle oynayan kişiler çok olduğu için herkes önüme geçiyordu. Bir arkadaşımın solaktı oda gel bizim burada çalış dedi. Bende solak olarak kendimi geliştirdim ve devam ettim. Derece olarak Türkiye Şampiyonluğum var. Türkiye Şampiyonasından sonra milli takım ile çiftlerde Avrupa 2.'si olduk. Sonraki maçımızda Avrupa 3.'sü olduk ve daha sonra ben ferdi olarak top 10'da Avrupa 2.'si oldum. 1 Şubat'ta Avrupa Olimpiyat elemeleri için hazırlık kampımız var. Orada hazırlık yaptıktan sonra 6 Mart'ta Katar'da Dünya Olimpiyat Elemelerimiz var. Onun için çalışıyorum. Hedefim şu an olimpiyatlara gidip, orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ben insanların bu spora başlamasını tavsiye ediyorum. Spor benim hayatımı çok fazla değiştiriyor. Derslerime daha fazla adapte olabiliyorum. Genelde herkes spor yapınca derslerime yetişemiyorum diyor ama böyle yapmamalılar. Ben yaptığım bu spor sayesinde gitmediğim ülke kalmadı. Ben bir an önce başlamalarını tavsiye ediyorum. Olimpiyatlara ilk defa Türk bir sporcu gideceği için kendimi biraz hırslı hissediyorum. Gitmek istiyorum, başarmak istiyorum. Gideceğime de inanıyorum. Ülkemi ve hocalarımı gururlandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Antrenör Halil Adak: "Kendi yetiştirdiğimiz yerli sporcumuzla olimpiyatlara katılmak istiyoruz"

Kayseri İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, Türkiye'de bir ilki başarıp yerli sporcu ile olimpiyatlara gitmek istediklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Pandemi döneminde çalışmalarımızı hafta içi her gün çocuklarımızın 1 ve 4 arası sokağa çıkma yasağından muaf olduğu saatlere denk getirerek devam ediyoruz. Pandemi döneminde antrenmanlarımız aksamadı ancak dünya geneli müsabakalara ara verilmek durumunda kalındı. Biz bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Eksiklerimizi giderdik. İnşallah ayın 1'inde başlayacak milli takım kampımızda da bu eksikliklerimizi daha iyi gidererek, önümüzdeki Avrupa olimpiyat elemesi ve Dünya olimpiyat elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Daha önce ülkemizden olimpiyatlar 3 tane devşirme oyuncu gitti. Ben bir antrenör olarak düşündüm. Neden bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler olimpiyata katılmadığını sorduk kendi kendimize ve bu konuda sıkı bir çalışma yaptık. Önce biz antrenörler olarak inandık bu işe, yetiştirmiş olduğumuz sporcuların da olimpiyatlara giderek bir ilke imza atmak istedik. İnşallah bu süreç içerisinde de Türkiye'de bir ilki başararak kendi yetiştirdiğimiz yerli sporcumuzla olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Milli takım kampımıza sadece olimpik kadroda olan sporcularımız dahil edildi. Milli takım kampından sonra Avrupa olimpiyat elemesi vardı. Pandemiden dolayı ileri bir tarihe alındı. Akabinde Katar'da yapılacak olan Dünya olimpiyat elemesi var inşallah orada kotayı almak istiyoruz. 4 kişi kota alabiliyor o turnuvada, biz de o 4 kişi arasına girip kotamızı almak istiyoruz. Özge'nin olimpiyatlara katılması bizler için, ülkemiz için ve Kayseri için büyük bir gurur. Her gün Özge'nin olimpiyatlara katılması ile yatıp kalkıyoruz. İnşallah katılacağına inanıyorum. Devşirme sporcuyla katılacağımıza kendi yetiştirmiş olduğumuz sporcularımız, evlatlarımız oralara gitmek, katılmak ayrı bir gurur kaynağı. Biz bu ilki başarmak istiyoruz. Allah nasip ederse de başaracağımıza inanıyoruz."

Antrenör Kemal Bal: "İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız"

Kayseri İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Masa Tenisi Antrenörü Kemal Bal ise, "Çalışmalarımıza yaklaşık 8 yıldır Kadir Has Kongre Merkezinde devam ediyoruz. Pandemi döneminin ilk başlarında biraz daha sakin olmakla birlikte, daha nadir olmakla birlikte son 7-8 aydır bir fiil her gün çalışmalarımıza devam diyoruz. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de almış olduğumuz özel izinlerle çalışmalarımıza her gün devam ediyoruz. Özge bizim için ve ülkemiz için bir gurur kaynağı. Olimpiyat elemelerine katılacak. İnşallah olimpiyat elemelerinden yeterli puanı toplayıp, kotayı alıp tarihimizde ilk defa yerli bir sporcuyu masa tenisi branşında olimpiyata göndermenin gururu ve onurunu yaşayacağız. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürdürüyoruz. Hem kendi adımıza, hem kulübümüz, hem ilimiz ve ülkemiz adına da çok büyük bir gurur kaynağı olacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda da küçük kardeşlerimize de büyük bir yol gösterici olacak. Emin adımlarla hedefimize doğru ilerliyoruz. Başaracağımıza da inanıyoruz. Sporcumuzda bu yönde çalışıyor. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.