(Özel Haber) Keçiörengücü'nde yeni sezon hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Yeni sezona Keçiören Aktepe Stadı'nda hazırlanan mor menekşelerde Teknik Direktör Serkan Özbalta, Kaptan Süleyman Olgun ve geçtiğimiz sezon ligde gol kralı olan Taha Balcı, İHA muhabirinin sorularını cevapladı.



Serkan Özbalta; "Belirli periyodlar ve planlamalarla hareket etmeye çalışıyoruz"



Hazırlıkların yoğun geçtiğini ifade eden Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Bu ligde yeniyiz. Hazırlıklarımız yoğun geçiyor. Tabi oyuncuya birden yüklenemiyorsun. Bazı antrenman programları verdiğimiz oyuncular olabiliyor. Şu an transfer dönemi olduğu için geç katılan oyuncularımız oluyor. Bu yüzden belirli periyotlar ve planlamalarla hareket etmeye çalışıyoruz. Biz geçen yıl şampiyon biten sezonda da güzel başlamıştık. Şimdi de güzel başladık" dedi.



"İlk kamp için 2, diğer kamp için 3 veya 4 hazırlık maçı düşünüyoruz"



İki etaplı bir kamp programı ayarladıklarını belirten Teknik Direktör Özbalta, "Ayın 9'una kadar Ankara'da çalışıp, ayın 10'unda Bolu'ya gideceğiz. Bolu'da da 11 gün çalışıp daha sonra arkadaşlarımıza orada bir izin vereceğiz. Ardından tekrar bir Bolu kampımız olacak 11-12 günlük. Sonrasında 1-2 gün izin ardından Ankara'ya döneceğiz. 16 Ağustos'ta lig başlıyor ancak fikstür çekilmediği için kesin bir tarih belli değil. Duruma göre ilk kamp için 2, diğer kamp için 3 veya 4 hazırlık maçı düşünüyoruz" diye konuştu.



"5-6 tane daha transferimiz olacak"



Transfer döneminde sistemlerine uyan ve iş ahlakı olan oyunculara yöneldiklerini vurgulayan Özbalta sözlerine şöyle devam etti:



"4 tane oyuncu arkadaşımızla anlaştık. Bu oyuncularımızdan 3'ü geçen sene 2. Ligde oynayan arkadaşlarımız hem gelecek adına hem de çalışma disiplini ve sporcu disiplinlerine çok inandığımız oyuncularımız. Aramıza Giresunspor'dan sol bek mevkiinde görev alan Hüsamettin Tut'u aldık. Tecrübesi olan bir arkadaşımız. 5-6 tane daha transferimiz olacak. Bu oyuncular da belki Süper Lig belki 1. Lig belki 2. Ligden olacak. Ama kesinlikle bizim oyun şablonumuza uyan oyuncular olacak. Ama bu ligde oynamış, bu ligi bilen, CV'si sağlam olan oyunculara ağırlık vereceğiz transferlerimizde."



"Az bir taraftarımız var. Fakat bizi desteklerken bize önemli bir güç oluyor"



Ciddi manada taraftar ile bağ kurduklarını ve az olmalarına rağmen öz olduklarını özellikle vurgulayan Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Az bir taraftarımız var. Fakat bizi desteklerken bize önemli bir güç oluyor. Yani şunu söylemek istemiyorum 'Keçiörengücü taraftarı geliyor ama rakip takımın 5 bin 10 binken bizim çok az. 300 kişi 500 kişi' demiyoruz. Ciddi manada onlarla bir bağ kurduk. Bu taraftar grubumuzun içerisinde inanır mısınız, 16-17 yaşlarında genç kardeşlerimiz de var. Bazen biz deplasmanlardan döndüğümüz de bizi kulüp binasında karşılıyorlar. İniyoruz onlarla sohbet ediyoruz, fotoğraflar çekiniyoruz. Bu bizi çok gururlandırıyor. Yani tamam bu iş taraftar işi insanlar 10 bin 20 bin kişinin önünde oynamak ister. Ama onların bize manen verdiği o destek inanın 20 bin taraftar gücü gibi hissettiriyor. Buna emin olun. Hele o gençleri gördükten sonra daha da umutlanıyorum. Çünkü Keçiörengücü bir ilçe takımı. Ama Keçiören'in birçok şehirden fazla nüfusu var. 1 milyondan fazla nüfusu var. Ben bu yıl taraftar sayısının artacağına inanıyorum. Kaldı ki, geçen sezon son 5-6 hafta kala taraftar sayımızda artış olmuştu, bu sene de devamı gelecektir buna eminim" ifadelerinde bulundu.



Süleyman Olgun: "Bu ligde bizim de olduğumuzu göstermek istiyoruz"



Ligde ki her takımın olduğu gibi kendilerinin de bir hedefleri olduğunu söyleyen Kaptan Süleyman Olgun sözlerine şöyle devam etti:



"Geçen sene güzel bir şampiyonluk yaşadık. Bu semte görmedikleri bir mutluluk yaşattık. Bu senede hedefimiz belki şampiyonluk olmayabilir ama bu lige renk katmak güzel futbol oynadığımızı tüm spor camiasına göstermek. Genç arkadaşlarımız var güzel bir ortamımız var. Bu senede güzel futbol oynayıp hem spor camiasına hem taraftarlarımıza bu ligde bizim de olduğumuzu göstermek istiyoruz. Her takımın hedefi var. Bizim de hedeflerimiz var. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. İnşallah bu takımı daha iyi yerlerde görürüz. Burada güzel ortamımız var. Yaş ortalamaları olsun hem kişilikleri olsun hem karakterleri olsun, bu kulübe uygun düzgün insanlar. Yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte bu ligde güzel şeyler yapacağız."



Taha Balcı: "Önümüzdeki sezon hedefimiz her maçı kazanmak"



Geçen sezon yaşadıkları şampiyonluğa değinen ligin gol kralı Taha Balcı, "Benim 5. şampiyonluğum ve en güzeli en anlamlısı diyebilirim. Kimsenin bizi son 4-5 haftaya kadar hesaba katmazken, çok güçlü bir grupta biz şampiyon olduk. Şimdi orası kapandı. Yeni bir sezon zor bir lig. Buna odaklanmamız çalışmamız lazım. Antrenmanlar gayet güzel gidiyor. Bir hafta sonrada kampa gideceğiz. Hangi takıma sorarsanız şampiyonluğa oynayacak. Kimse küme düşmemeye oynayacağım demez. Ben geçen senede bu konuda iddialıydım. Bu sene de iddialıyım. Önümüzdeki sezon hedefimiz her maçı kazanmak. Takımımıza, arkadaşlarımıza, mücadelemize, sistemimize sonuna kadar inanıyorum" dedi. - ANKARA

