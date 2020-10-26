Kenan Koçak: "Türkiye'den teklifler zaman zaman geliyor, bu da beni gururlandırıyor" - Son Dakika

Kenan Koçak: "Türkiye'den teklifler zaman zaman geliyor, bu da beni gururlandırıyor"

26.10.2020 14:24
Kenan Koçak:

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'yı çalıştıran Türk Teknik Direktör Kenan Koçak, son hafta 3-0 kazandıkları Fortuna Düsseldorf maçı için, "Geçen senenin Bundesliga takımına kalemize bir tane şut bile attırmadık.

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'yı çalıştıran Türk Teknik Direktör Kenan Koçak, son hafta 3-0 kazandıkları Fortuna Düsseldorf maçı için, "Geçen senenin Bundesliga takımına kalemize bir tane şut bile attırmadık. Çocuklar iyi çalıştı. Maç planımız tam istediğimiz gibi oldu" dedi. Koçak ayrıca Türkiye'den teklif aldığını, bunun da kendisini gururlandırdığını söyledi.

Geçtiğimiz sezon Teknik Direktör Kenan Koçak ile iyi bir çıkış yakalayan Hannover 96, bu sezon da başarılarını sürdürüyor. Alman ekibi, Bundesliga 2'de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle topladığı 9 puan sonucu 3. sırada bulunuyor. Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine lig ve bu sezonki hedefler hakkında açıklamalarda bulundu.

"LİGE GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Geçtiğimiz sezon 16. sıradan 6. sıraya getirdikleri kadroda bu sezon revizyona gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Koçak, "Çünkü çoğu futbolcumuzu Bundesliga'dan ve yurt dışından takımlar kadrosuna kattı. Onun için kadro revizyonuna gittik. Yaklaşık 15-16 futbolcu gitti. Onun yerine 12-13 transfer yaptık. Transferlerimiz ilk günden aramıza katılmadı. Bunun için adaptasyon dönemi uzun sürdü. Hala adaptasyon içindeyiz. Lige güzel bir başlangıç yaptık. Umarım bu seriyi devam ettiririz" diye konuştu.

"GEÇEN SENENİN BUNDESLİGA TAKIMINA KALEMİZE BİR TANE ŞUT BİLE ATTIRMADIK"

Son hafta milli futbolcu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'u 3-0 mağlup ettikleri maçı değerlendiren Kenan Koçak, "Haklı aldığımız galibiyet. Geçen senenin Bundesliga takımına kalemize bir tane şut bile attırmadık. Çocuklar iyi çalıştı. Maç planımız tam istediğimiz gibi oldu. Kenan Karaman çok değerli bir oyuncu. Bundesliga 2'de en iyi oyunculardan biri. Güçlü kadrodan oluşan bir takıma karşı böyle bir performans sergilememiz beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

Transfer döneminde Türkiye'den transfer yaptıklarının hatırlatılması üzerine 39 yaşındaki teknik adam, "Bütün çalışmamız dünya çapında geçerli. Her yerde her türlü imkanımız var. Yazın elimiz kolumuz bağlıydı. Pandemi süreci olsa gerek, büyük bir revizyona gitme olsa gerek. O yüzden bildiğimiz oyunculara, bildiğimiz lige yöneldik" dedi.

"BENİM İÇİN GÜNCEL HEDEFLER ÖNEMLİ"

Uzun vadeli hedeflerle çalışan biri olmadığını söyleyen Kenan Koçak, "Uzun vadede hedef koyup, 'Tamam biz bunu yapmak istiyoruz' deyip kenara yazılan bir düşüncenin ters olduğu düşüncesindeyim. Benim için hedeflere ulaşmak için güncel hedeflere ulaşılması lazım. Güncel hedeflere çaba gösterilmesi lazım. O zaman performansı en yüksek seviyeye ulaşmaya çalışırsa başarı da kendiliğinden gelir. Eğer 'Seneye şunu yapmak istiyorum' deyip bugün çalışmayı unutursak, bunu fazla doğru bulmuyorum. Biz onun için şimdiki zamanı çalışmaya konsantre oluyoruz. Hedefimiz de o" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ZAMAN ZAMAN GELİYOR, BU DA BENİ GURURLANDIRIYOR"

Adının sık sık Türkiye'den takımlarla anılmasıyla ilgili sorulan soruya ise Kenan Koçak, "Kulüplere karşı ve o kulüpte çalışan hocalara saygımdan dolayı, 'şu takım beni aradı' söylemlerini doğru bulmuyorum. Kulüpler zaman zaman arıyorlar. Teklifler de geliyor. Ben ve Almanya'da menajerim değerlendiriyoruz, konuşuyoruz, bakıyoruz. Şu an onu söylemeyi etik bulmuyorum. Teklifler zaman zaman geliyor. Bu da beni gururlandırıyor. Şu an somut bir şey söylemek yanlış olur. Ben bir profesyonelim. Her şeye de açığım" diye cevap verdi.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Kenan Koçak: Türkiye'den teklifler zaman zaman geliyor, bu da beni gururlandırıyor
Kenan Koçak: Türkiye'den teklifler zaman zaman geliyor, bu da beni gururlandırıyor

Kenan Koçak, Bundesliga, Türkiye, Koçak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kenan Koçak: 'Türkiye'den teklifler zaman zaman geliyor, bu da beni gururlandırıyor' - Son Dakika Spor

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