(Özel haber) Kerem İnan: "Galatasaray'ın Fatih Terim avantajı var" - Son Dakika

(Özel haber) Kerem İnan: "Galatasaray'ın Fatih Terim avantajı var"

17.02.2021 00:58
(Özel haber) Kerem İnan:

Galatasaray'ın eski kalecisi Kerem İnan, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Fatih Terim avantajı var. Teknik direktör tarafından 1 adım önde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Galatasaray'ın eski kalecisi Kerem İnan, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Fatih Terim avantajı var. Teknik direktör tarafından 1 adım önde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Galatasaray'ın eski kalecisi ve TGRT'de yayınlanan Stüdyoda Futbol programı yorumcusu Kerem İnan, Galatasaray'ın performansını, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışı, sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın dönüşü hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki performansıyla ilgili konuşan İnan, "Beşiktaş maçından sonra kazanan bir Galatasaray var. Devre arasındaki transferlerin nokta transfer olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Galatasaray'ın kazanan performansı hem saha performansı üst düzeyde hem de puan olarak kazanan bir Galatasaray görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın Fatih Terim avantajı var"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının sorulması üzerine Kerem İnan, "Türk futbol tarihinde herhalde şu anda ikinciyi yaşıyoruz. Bu kadar kısa maç trafiği kaldıktan sonra, 16 maça düştükten sonra 3 büyük takımın da aynı puanda olması bakımından çok keyifli bir lig. Güzel bir lig izliyoruz. Umarız sezon sonuna kadar bu şekilde gider. Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var; Fatih Terim avantajı var. Ligin bitmesine son haftalar kala özellikle son yıllarda 'Mayıslar bizimdir' sloganıyla gelen şampiyonluklar var. Galatasaray'da takım avantajından çok kulübe avantajı görüyorum. Bu kritik sezonda Galatasaray'ın teknik direktör tarafından 1 adım önde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Mustafa Muhammed çok nokta bir transfer"

Devre arası transfer dönemini değerlendiren İnan, "Fenerbahçe'nin sezon başında olduğu gibi devre arasında da transfer şampiyonu diyebiliriz. Bunu göz ardı etmeyelim. Futbolda transferlerle şampiyon olunmuyor. Saha içerisindeki performansla şampiyonluklar kazanılıyor. Fenerbahçe sezon başında 18 tane oyuncu aldı. Devre arası çok flaş transferler yaptı. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi dahil edersek çok ciddi transferler yaptı. Sahada Beşiktaş ve Galatasaray'dan geride görünüyor. Son yıllarda Galatasaray'ın sezon başı transfer politikası kötü gidiyor ama devre arasındaki o dokunuşlar şampiyon yapabiliyor. Mustafa Muhammed transferi çok nokta bir transfer. İnanılmaz bir oyuncu. Bizim ligimize ve Avrupa'ya çok uzak olan bir oyuncunun, Mısır'dan gelip bu kadar kısa sürede adaptasyon sağlaması çok önemliydi. Galatasaray bunu başardı. Onyekuru, takımı ve camiayı biliyor. Galatasaray'ın devre arası transferleri nokta transferler. Beşiktaş'ta Cenk'in transferi önemliydi. O da şimdiden katkı sağladı" dedi.

"Fenerbahçe'nin teknik direktör kaynaklı problemleri var"

Fenerbahçe'ye oyunsal olarak yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kerem İnan, "Bu kadar kaliteli bir kadronuz var. Bu kadroyu sahada oyunsal olarak gösteremiyorsanız buradaki baş sorumlu teknik direktördür. Fenerbahçe'de yönetim, camia baskısı çok fazla var. Erol Hocanın şu ana kadarki takım performansı, puan olarak herkes aynı ama takım performansıyla bir türlü o seviyeye ulaştıramadı. Fenerbahçe'nin teknik direktör kaynaklı problemleri var. Galatasaray'a baktığınız zaman, zengin bir kadrosu yok. Buna rağmen lider durumda. Bunu da teknik direktörüne borçlu. Galatasaray saha performansıyla teknik direktörüne borçlu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş tarafında nispeten Fenerbahçe ve Galatasaray'dan saha performansı daha iyi. Orada da uzun soluklu şampiyonluk yarışında Sergen Hoca biraz soru işareti olarak kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Muslera kaldığı yerden üstüne koyarak devam ediyor"

Galatasaray'da sakatlığının ardından kaleyi devralan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında konuşan eski kaleci Kerem İnan, "Performansını döndükten sonra devam ettirmesi bana göre çok büyük sürpriz oldu. Neden sürpriz oldu. Yaşı gelmiş, böyle bir sakatlıktan dönen bir kalecinin mutlaka bir rehabilitasyon dönemi yaşayacağını, sakatlığı düzelse de performans döneminde ciddi problemler yaşayacağını düşündüm. Geldi, formayı aldı. Başladığı an itibariyle kaldığı yerden üstüne koyarak devam ediyor. Galatasaray'ın son aldığı puanlarda, Fenerbahçe derbisi, Denizli maçı, her şeyi içine koyduğunuz zaman genel anlamda kazanılan son haftalardaki maçlarda Muslera'nın parmağı var" ifadelerini kullandı.

"Şu anki performansıyla A Milli Takım kalesini Uğurcan Çakır hak ediyor"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kimin kalede olması gerektiğinin sorulması üzerine İnan, "Şu anki lig performansıyla Şenol Hoca, Uğurcan'a kaleyi verir. Ama kamp dönemi nasıl geçer onu bilemeyiz. Şenol Hoca onun kararını mutlaka verecektir. Fakat şu anki kalecilik yetileri, kalecilik performansıyla A Milli Takım kalesini hak eden Uğurcan Çakır. Böyle bir kaleci şu ana kadar ne Trabzon'da ne de Türkiye'de kalmalıydı. Scout ekibinde olsanız alacağını ilk oyuncu olabilir. O seviyede, o performansı veren bir oyuncu. Bu konuda Avrupa'nın geç kaldığını düşünüyorum. Umarım Avrupa'da iyi bir takıma gider ve ülkemizi gururla temsil eder. Şampiyonada benim favorim Uğurcan Çakır" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fatih Terim, Kerem İnan, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Kerem İnan: 'Galatasaray'ın Fatih Terim avantajı var' - Son Dakika Spor


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