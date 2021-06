(Özel haber) Kocaelispor'da hedef güçlü altyapı ve tesisleşme ile Süper Lig'e çıkmak

Kocaeli spor'u güçlü altyapı ve tesisleşme ile bir daha 1. Lig'e dönmeyecek şekilde Süper Lig'e çıkarmaya hazırladıklarını belirten Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, her zaman ilk 5'in içerisinde olup şampiyonluğa oynayan ve Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım olmak istediklerini söyledi.

2. Lig Play-Off finalinde ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek 1. Lig'e çıkan Kocaelispor hedefi olan Süper Lig'e bir adım daha yaklaşırken, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, takımın gelecek planlarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Başkan Koyun, Kocaelispor'u güçlü altyapı ve tesisleşme ile beraber bir daha 1. Lig'e dönmeyecek şekilde Süper Lig'e çıkarmak için hazırladıklarını söyledi. Yeşil-siyahlı takımın önce Süper Lig'e sonrasında da Avrupa kupalarında yer alması hedefiyle yola çıktıklarını belirten Engin Koyun, "Bir sene geç çıkalım Süper Lig'e ama Kocaelispor Allah izin verirse Süper Lig'e çıktığı zaman artık 1. Lig'e dönme lüksü kalmayacak. Neden kalmayacak? Altyapısıyla, mali disiplinini sağlamış, kurumsallaşmış hedefi hep Süper Lig şampiyonluklarında ve Avrupa kupalarında olan Kocaelispor hazırlamaya çalışıyoruz. Biz bununla ilgili inanın iyi bir ekibiz" dedi.

"Altyapıya, tesisleşmeye kesinlikle çok önem vermemiz gerekiyor"

Başkan Engin Koyun, uzun vadeli planlar, güçlü altyapı ve tesisleşme ile beraber Kocaelispor'u Süper Lig'e çıkartmak için çalıştıklarını belirterek, "Kocaelispor büyük bir camia fakat kısa gün başarılarını ben başarı kabul etmiyorum. Kocaelispor geleceğinde uzun yıllar zirvede nasıl kalabilir, kupaları bu şehre nasıl kazandırabiliriz, bunların hesaplarını yapmamız lazım. O planları yapıyoruz kısa, uzun ve orta vadeli. Şu anda kısa vadede biz mali disiplinimizi sağladık, orta vade planımız takımı 1. Lig'e çıkarmaktı onu da gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz Süper Lig'dir. Süper Lig'de inanıyorum bu takım çıkacaktır. Ama bu dönem şehrimizin olmazsa olmazı, her şeye rağmen takımımızı Süper Lig'e çıkarmak olayı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabi ki hedefimiz Süper Lig'dir. Bizim bu dönem ne yapmamız lazım? Altyapıya, tesisleşmeye kesinlikle çok önem vermemiz gerekiyor. Altyapımız çok güçlü olduğu takdirde, tesislerimiz Türkiye'nin en güzel tesisleri olduğu taktirde ben inanıyorum ki başarılar zaten kaçınılmaz oluyor. Zaten burası futbol kenti bu kenti tesisleriyle altyapılarıyla güçlendirmek lazım. O kadar güzel bir tesis yapmamız gerekiyor ki gerekirse milli takımın da kampını burada yapabilecek ölçekte olsun, öyle bir tesisleşmeye gidelim diyoruz" diye konuştu.

"Kocaeli'nin örnek bir belediye başkanı var"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Kocaelispor'a verdiği desteklerden bahseden Koyun, Büyükakın'ın diğer il belediye başkanlarına örnek olması gerektiğini belirterek, "Kocaelimizin en büyük şansı her değerli belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, şehrimizi yönetenler sahip çıkıyor ama Kocaeli'nin örnek bir belediye başkanı var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın her şeyde bize olağanüstü destek veriyor. Bu diğer illere de model olsun istiyorum. Büyükşehir belediye başkanımızın diğer il belediye başkanlarına, diğer spor kulüplerine örnek olmasını özellikle arz ediyorum. Her şeyiyle beraber kulübümüzün yanında, olağanüstü destek veriyor" şeklinde konuştu.

"İhtiyacımız olduğu bölgelere önemli futbolcuları kazandıracağız"

Kocaelispor'un ihtiyacı olduğu bölgelere futbolcu takviyesi yaparak zengin bir kadro kurmayı hedeflediklerini belirten Başkan Engin Koyun, "Kocaelispor'u zengin kadrosuyla markasına yakışan bir kadroyla beraber lige hazırlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her zaman söylüyoruz hep uzun vadeli hedefler koymuşuzdur o hedeflere kesinlikle ulaşmışızdır bu hedeflerde de kim kazandı, şehrin tamamı kazandı, o akşam şehrin tamamı mutlu oldu. Bizim hayal ve hedeflerimiz budur, bu şehri mutlu edelim. Pandemi dolayısıyla insanlar mutsuz, hasta olanlar var. Onlara da bu mutluluğu yaşatmak için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ben değil biz olarak başardık, başarmaya devam edelim"

Kocaelispor'da emeği olan herkese minnettar olduğunu ifade eden Başkan Koyun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir önceki başkanımız Hüseyin başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Şu anda hastalıkla uğraşıyor. Kendisine ve bütün hastalarımıza rabbimden şifalar diliyorum. Onun da çok büyük emekleri oldu hakkını vermek lazım. Çünkü bu kulüp başkanlıkları gelip geçici olduğunu biz biliyoruz. Geçmişten bugüne kadar görev yapmış tüm emeği geçenlere saygı ve hürmet sunmak lazım ki yarın onlar da bizi ansınlar. Büyük düşünelim burası Kocaelispor, büyük hayalleri olanların kulübü. Büyük başarılara giderken de hep söylüyorum, ben değil biz olarak sahiplendiğimiz zaman başarının kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Türk futboluna Kocaeli'den inanılmaz değerler gideceğini düşünüyorum. Şehirde iyi bir hava yakaladık, şehir bize inanıyor, güveniyor, şehri yönetenler inanıyor, biz onlara inanıyoruz. Ben değil biz olarak başardık, başarmaya devam edelim." - KOCAELİ