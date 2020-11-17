Yasak ve cezalara rağmen çelişkili korona görüntüleri - Son Dakika

Yasak ve cezalara rağmen çelişkili korona görüntüleri

Artan vakalara, yasak, uyarı ve cezalara rağmen kimileri maske bile takmıyor kimileri ise çift maske kullanıyor

GAZİANTEP - Vaka sayısının her geçen gün arttığı Gaziantep'te yasaklara, uyarı ve cezalara rağmen kimileri korona virüs ile adeta dalga geçiyor. Korona virüsü ciddiye alanlar ise çift maske kullanıyor.

Korona virüslü vaka sayılarının hat safhaya ulaştığı ve hastanelerin dolup taştığı Gaziantep'te kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma, sigara içme yasakları ve sosyal mesafe ile maske kullanma gibi kurallara rağmen bildik görüntüler ortaya çıkıyor. Polis ve yetkililer tarafından sık sık uyarılan ve denetimlerle kesilen binlerce TL para cezasına rağmen Gaziantepliler halen daha korona virüs tedbirlerine uyulmaması görenleri şaşırtıyor. Gaziantep'teki çarşı ve pazarlarda korona virüs salgınına rağmen yoğunluk yaşanırken dışarıda dolaşan insanlardan bazıları adeta korona virüs ile dalga geçiyor. Kimileri maskelerini çenelerinde kullandığı kentte, kimileri ise hiç maske kullanmıyor, yasağa rağmen kalabalıkta sigara içiyor, sosyal mesafe tanımadan birbirleri ile temas kuruyor.

Birbirlerini suçluyorlar

Gaziantep'in en kalabalık yerlerinden olan Gaziler Caddesinde bulunan esnaflar ise korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara sitem etti. Yasaklara uymayan vatandaşların gereksiz yere kalabalık yerlere geldiklerini ifade eden Mustafa Caymaz, "Yasaklara rağmen insanlar kendi hayatlarını düşünmüyor kesinlikle. Şuradaki bütün insanların yüzde 80'i gezmeye, dolaşmaya gelmiş. İhtiyaçları olmadığı halde çarşıya gelen insanlardan oluşuyor, bu kalabalık. Ben şahsi iş yerim burada olmasına rağmen bu ortamda çalışmaktan çok korkuyor. Çünkü evde annem var babam var, yaşlı nenem, dedem var. En kötüsünde onlara bulaştırma durumum olsa vicdan azabından kurtulamam. Kural konuluyorsa biz millet olarak uymak zorundayız. Bir şu an bakın etrafa bir de saat 12 gibi gelin kalabalığı görün" dedi.

Salgını ciddiye alanlar da var

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmaması nedeniyle son 1 ayda 15 binden fazla kişiye cezanın yazıldığı Gaziantep'te kimileri ise işi fazlasıyla ciddiye alıyor. Bazı vatandaşlar, maskelerini gerektiği gibi kullanırken, hijyen ve sosyal mesafeye tam anlamıyla riayet ediyor. Bazıları ise üstüste iki maske kullanıyor. Salgından korunmak için 2 adet maskeyi üst üste takan Muhammed İbiş "Ben burada esnafım, bu insanlar çoğunlukla boş gezen insanlar, işi olmayan, gezmeye çıkan insanlar. Kendileri yetmezmiş gibi, tehlikeye rağmen bir de çocuklarını dışarı çıkartıyor, riske atıyorlar. Mesela ben 2 tane maske takıyorum çünkü benim evde ailem var, çoluk çocuk var. Aileme baktığım için mecburen buraya geliyorum. İşim olmazsa ben dışarı çıkmıyorum. Bakıyorum ki insanlar boştan yere geziyorlar yani burası çarşı, tehlikeli olan yer burası insanların toplandığı alan birçok insan işini bitirip gitmeli, artık yaşlılarda geziyor, yaşlılar için bu ortamlar çok riskli. Buna rağmen adam maskesiz geziyor, polis 'tak' diyor, maskeyi takıyor. 50 metre gidiyor, sonra maskeyi indirip atıyor" şeklinde konuştu.

Şaşırtan tepkiyle karşılaşıyorlar

Kendisinin esnaf olduğunu belirten Muhammed İbiş, gelen müşterilerini maske konusunda ikaz ettiklerinde şaşırtan tepkilerle karşılaştıklarını da antalarak, "Biz maskesiz müşteri geldiğinde uyarıyoruz. 'Maskesiz alamıyoruz' diyoruz. Bir de buna kazıyorlar. 'Siz nasıl esnafsınız' diyerek tepki gösteriyorlar. 'Sağlımız için bunu yapıyoruz. Biz boş yere 2 tane maske takmıyoruz. Bu kadar çevremizde insanlar var, virüse yakalanan, hayatını kaybeden' diyoruz. Bu kez ise 'Yok, bir şey olmaz' diyorlar. 'Virüs yapay', 'inanmayın' diyenler var. Zaten hep başkasına bu tür düşünen, tedbir almayan insanlar virüsü bulaştırdı. Dedikleri gibi de olsa bile maske kullanma zorunluluğu, kuralı var. Herkes maskeyi takmak zorundadır. kesilen cezaları bile umursamıyorlar. '3 bin TL'yi öderim diyor. Ödersin de başkasını da yakıyorsun. O yüzden dikkat etmek lazım" diye konuştu.

Bir günde 604 kişiye maske cezası

Polis ekipleri ise tüm uyarılara rağmen kurallara uymayanlara yönelik yaptığı denetimlerini sürdürdüğü kentte maske kullanmayan 578 şahsa maske kullanmaması nedeniyle para cezası kesti. Ekipler denetimlerde, 26 şahıs hakkında ise karantina kullarına uymadıkları gerekçesiyle işlem başlattı.