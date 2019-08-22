Son Dakika Haberleri: (Özel haber) Maja Ognjenovic: "Bir final olacaksa Türkiye ile oynamayı tercih ederiz"
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(Özel haber) Maja Ognjenovic: "Bir final olacaksa Türkiye ile oynamayı tercih ederiz"

33 dakika önce

- (Özel haber) Maja Ognjenovic: "Bir final olacaksa Türkiye ile oynamayı tercih ederiz"ANKARA - 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde konuşan Sırbistan Milli Takım Kaptanı Maja Ognjenovic, "Bir final olacaksa Türkiye ile oynamayı tercih ederiz" dedi.

- (Özel haber) Maja Ognjenovic: "Bir final olacaksa Türkiye ile oynamayı tercih ederiz"

ANKARA - 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde konuşan Sırbistan Milli Takım Kaptanı Maja Ognjenovic, "Bir final olacaksa Türkiye ile oynamayı tercih ederiz" dedi.

Başkent Ankara'da düzenlenecek olan 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sırbistan Milli Takım Kaptanı Maja Ognjenovi, "Sırbistan olarak her zaman beklentilerin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu belirten Maja Ognjenovic, "Her zaman turnuvaları çok iyi düzenliyorlar. Tesisler açısından, gönüllüler açısından her şey çok iyi. Sırbistan olarak her zaman beklentilerin farkındayız. En son Dünya Şampiyonluğu, Rio'da gümüş madalya sahibiyiz. Aynı zamanda son Avrupa şampiyonu da biziz. Şu an için bir şey söylemek çok zor ama mental olarak, fiziksel olarak en iyi halimizi yansıtabilirsek turnuvada madalya sahibi olabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Ognjenovic ayrıca, "Türkiye ile her zaman 4-5 setlik maçlar yapıyoruz. O yüzden bir final olacaksa Türkiye ile oynamayı tercih ederiz. Maçlarımız her zaman güzel geçiyor" dedi.

Sırbistan Karadağ, Maja Ognjenovic, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:46 Kaynak: İHA
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