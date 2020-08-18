(Özel haber) Maksut Balta: "Fenerbahçe, Pendikspor maçını antrenman olarak düşünüyordu" - Son Dakika

(Özel haber) Maksut Balta: "Fenerbahçe, Pendikspor maçını antrenman olarak düşünüyordu"

- (Özel haber) Maksut Balta: "Fenerbahçe, Pendikspor maçını antrenman olarak düşünüyordu" FIFA kokartlı eski hakem Balta: "Hakem sayıları yeterli olmayacak" "VAR'da olan hakemlerin kararları eleştirilir hale geldi" Eski FIFA kokartlı hakem Maksut Balta, 1999 yılında Pendikspor'un Fenerbahçe'yi...

- (Özel haber) Maksut Balta: " Fenerbahçe, Pendikspor maçını antrenman olarak düşünüyordu"

FIFA kokartlı eski hakem Balta:

"Hakem sayıları yeterli olmayacak"

"VAR'da olan hakemlerin kararları eleştirilir hale geldi"

DÜZCE - Eski FIFA kokartlı hakem Maksut Balta, 1999 yılında Pendikspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği Türkiye Kupası maçında yardımcı hakem olarak görev alırken, Fenerbahçeli futbolcuların maça antrenman havasıyla çıktığını dile getirdi. Balta, yeni sezonda takımların artmasıyla alakalı ise hakem sayılarının yetersiz kalacağını belirtti.

FIFA kokartlı eski hakem Maksut Balta, son dönemde Türk futbolunda olan yenilikler, VAR kuralları ve Fenerbahçe'nin 1999 yılında Türkiye Kupası'nda Pendikspor'a 2-1 yenildiği müsabakada görev aldığı zamandaki anılarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. İlk olarak geçtiğimiz sezonda gösterilen hakem performanslarına değinen Balta, "Geçtiğimiz sezonda çok takımın canı yandığı için hakemlerde sıkıntı yaşandı. Çok başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Takımların hepsi ses çıkarıyorsa bir yerde bir aksaklık var. Bununda neden kaynaklandığı belli. VAR olayı çıktı, takımların canları yanmaya başlayınca sıkıntı üst düzeye çıktı. Hakemler formda değildi" ifadelerini kullandı.

"VAR'da olan hakemlerin kararları eleştirilir hale geldi"

Video Hakem Sistemi ile alakalı konuşan Maksut Balta, "Avrupa da VAR olayları kısa sürede karar veriliyor, Türkiye'de bu süre biraz uzadı. Oyuncuların maçtan soğuması anlamına geliyor bu durum. Tam aksi bir karar çıkınca VAR'da haliyle takımların motivasyonu bozuldu. VAR'a giden hakem VAR'da olan hakemlerin kararları da eleştirilir hale geldi. VAR'ın başında olan hakemler çok daha rahat konumda oldukları için yardımcı olmak yerine hakemi bile çağırmadılar. Takımların VAR başındaki hakemlere olan güveninin aksattı" ifadelerini kullandı.

"Hakem sayıları yeterli olmayacak"

Liglerde takım sayılarının yükselmesinin ardından hakem sayıların yetmeyeceğini belirten Balta, "Hafta ortası da maçlar olacak ve ilk yarı 6, ikinci yarı 6 maç hafta orası olacak. Bu da hakem sayılarının yetmediğine ve hakem çarşamba Erzurum'da maç yönetirken pazar günü bir daha maç yönetecek. ya VAR'ın başından ayrılmayacak ya da Gaziantep'ten gelip Trabzon'a gidecek. Zorlu geçecek bu durum. Hakem sayısı da bu konuda yeterli olmayacağı düşüncesindeyim" diye belirtti.

"Alt liglerden gelen hakemlere bakmak lazım"

Türk futbolunda yetişen hakemlerle alakalı fikir belirten Maksut Balta, "Hep üst liglere bakıyoruz. Aslında alt liglerden gelen hakemleri kontrol etmek lazım. Gelecek onlarda. Bunun içinde üst liglerde görev yapan gözlemcilerin üst ligleri izlemesinin bir anlamı yok. Bugün televizyondan da yorum yapabiliyorsunuz hakem hakkında. Bence bu gözlemcilerin alt liglerde görevlendirilmesi lazım ki oradan çıkacak hakemlerin yetişmesine katkısı olsun. Futbolu bilen birisi maçı izlerken Süper Lig'de nerede hata yaptığını söyleyebilir. Amaç burada alt liglerde görev yapan hakemlerin yetişmesi ve bulunması için gözlemcilerin görev yapması gerekir. Üst liglerdeki hakemler bir yerlere gelmiş ki onları izlemeye gerek yok. Onları MHK'da olan görevli arkadaşlar izlesin" dedi.

"Fenerbahçe, Pendikspor maçını antrenman olarak düşünüyordu"

Fenerbahçe ile Pendikspor arasında 1999 yılında oynanan ve 2-1 sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlanan Türkiye Kupası maçında yan hakem olarak görev yapan Maksut Balta maç ile ilgili anılarını anlattı. Fenerbahçe'nin bu maça antrenman maçı gözüyle baktığını belirten Balta, "O dönemde Pendikspor, Fenerbahçe maçı olunca hatta basından okuduğum kadarıyla 'Fenerbahçe gelin bizim sahamızda oynayalım gelirde hem size kalmış olur' dedi. Ama Pendik bir daha hayatında Fenerbahçe'yi kendi sahama getiremem düşüncesiyle bizim sahada oynansın diye söylemişlerdi. Herkes favori Fenerbahçe'yi görünce maçta sarı-lacivertli oyuncuların nasıl olsa yeneriz mantığıyla rahat bir top oynamaları vardı. Antrenörleri de Zeman'dı hatırladığım kadarıyla ve Fenerbahçe tam kadroyla çıktı. Antrenman maçı olarak düşünüyorlardı. Futbol sahada oynanıyor ve çıktılar oynadılar. Pendik'in hakkını yememek lazım. Ben o günkü atmosferi, maçtan sonra ki olayları dünmüş gibi hatırlıyorum. Unutmak mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Abdülkadir Bitigen FIFA kokartını alacaktır"

Hakemlerin sağlık durumu ile alakalı konuşan Balta, "Sağlık önemli ve maçlar büyük ihtimalle seyircisiz oynanacak. Bununla alakalı hakemler Riva'da kamp yapacaklar. Bence kendi sağlıklarına dikkat etmeleri için kendilerini izole etmeleri lazım. Bu kadar üst düzey bir yardım ve sağlık kontrolünün yapıldığı bir şeyde hakemlerde kendilerini kollamalı. Yoksa geçen sezonda olduğu gibi bir Abdülkadir Bitigen'in test pozitif çıktı. Kendisini izole etti 14 gün. İleri doğru dönük başarılı bir hakem olacağına, FIFA kokartı alacağını düşünüyorum. Piyasanın durumunu biliyorsunuz. Hastalık küçük çocuktan başlıyor herkeste oluyor. Hakemlerde bir insan olduğuna göre sağlığına dikkat etmediği sürece sıkıntı olur, yakalanma riskiniz artar. Bütün kanallarda izliyoruz. Bunlara dikkat edip uyulmadığı sürece yakalanma riski fazla olur. Hakemler nasıl geçen dönem Riva'da kontrol altına alındılarsa, böyle yapılması lazım yine. Çok daha uzun bir süre olacak. Liglerin başlama süresince Riva'da kampa almışlardı, komple alırlarsa daha dikkatli olmaları lazım. MHK'nın elinde olan bir şey değil bu. Hakeminde kendini kollaması gerekli. MHK'nın uyun dediğine uymadıktan sonra yakalanma riski fazla. Onlarda neler yapmaları gerektiğini doktorlar kanalıyla hakemlere aktarıyorlar. Hakemlerde genellikle bu tavsiyelere uyacakları kanaatindeyim" dedi.

(Özel haber) Maksut Balta: Fenerbahçe, Pendikspor maçını antrenman olarak düşünüyordu

Pendikspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 13:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Maksut Balta: 'Fenerbahçe, Pendikspor maçını antrenman olarak düşünüyordu' - Son Dakika Spor
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