(Özel haber) Maradona, Taffarel ve Şampiyon isimli horozların futbol sevdası - Son Dakika

(Özel haber) Maradona, Taffarel ve Şampiyon isimli horozların futbol sevdası

Başkent Ankara'da, Maradona, Taffarel ve Şampiyon isimli horozların futbol aşkı dikkat çekiyor.

(Özel haber) Maradona, Taffarel ve Şampiyon isimli horozların futbol sevdası, System.String[]

Başkent Ankara'da, Maradona, Taffarel ve Şampiyon isimli horozların futbol aşkı dikkat çekiyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, futbol tutkusu bulunan Maradona, Taffarel ile Şampiyon isimli horozlar, kendilerine atılan paslara şut çekerek cevap veriyor. Gölbaşı ilçesinde bulunan bahçesinde tavuk ve horoz besleyen Mehmet Demir'in bahçede vakit geçirmek için satın aldığı futbol topu, bir süre sonra horozların eğlence aracı oldu. Ailesi ve akrabaları ile birlikte bahçeye gelen Demir, top oynadıkları sırada horozların topa koşturduğunu gördü. İlk önce kendilerine saldırdığını düşünen Demir, atılan topa şut çeken ve karşılık veren horozları görünce şaşkınlık yaşadı.

Aile arasında top oynarken Horozların futbola ilgisini fark ettiklerini belirten Mehmet Demir, "Ailecek bahçemizde oturuyorduk 'Yakan top oynayalım' dedik. Top horozlara kaçtı. Top Maradona'ya gelince değişik hareketler yapmaya başladı. Daha sonra ben topu üzerine attım ve topa havada vurdu. Sonra buraya her geldiğimizde Maradona ile top oynadık. Diğer horozların da dikkatini çekti. Onlar da oynamaya başladı. Çektiğim videoları sosyal medyada paylaştım ve dikkat çekti, ilgi odağı oldu. Kendisi 1 yaşında ve yumurtası Denizli ilimizden geldi. Boynu kel dediğimiz Denizli horozu, insanlara biraz saldıran bir cinstir. Topu artık kendisine düşman mı biliyor ya da oyuncak olarak mı görüyor bilmiyoruz ama topla oynamayı çok seviyor" dedi.

Zengin iş adamlarının ve yakın çevresinden özellikle Maradona'yı satın almak isteyenler olduğunu belirten Demir, "O, ailemizin maskotu satmıyoruz. Onun kardeşleri var, toplam 3 horoz var. Hepsi top oynamayı öğrendi. Birinin adını Taffarel koydum. Göğsü ile iyi top kurtarıyor. Diğeri de beyaz renkli ona da Şampiyon diyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Diego Armando Maradona, Cláudio Taffarel, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Maradona, Taffarel ve Şampiyon isimli horozların futbol sevdası - Son Dakika Spor
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