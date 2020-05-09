(Özel haber) Marcelo Saracchi: "Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok... - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Marcelo Saracchi: 'Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok... - Son Dakika Spor

(Özel haber) Marcelo Saracchi: "Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok...

6 saat önce

- (Özel haber) Marcelo Saracchi: "Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok endişelendim" Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi: "Galatasaray-Fenerbahçe ile River-Boca derbilerinin duyguları ortak" "Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz"...

- (Özel haber) Marcelo Saracchi: " Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok endişelendim"

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi:

"Galatasaray- Fenerbahçe ile River-Boca derbilerinin duyguları ortak"

"Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz"

"Galatarasay'da kalmayı çok isterim"

"Sağlıklı bir Fatih Hoca'ya hepimizin çok ihtiyacı var"

"Anlamlı galibiyetin parçası olduğum için çok mutluyum"

"Yeri geliyor temizlik yapıyorum, yeri geliyor mutfakta yemek"

"Baklava vazgeçilmezim"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi, Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüse yakalandığında çok endişelendiğini ve atlattığı için mutlu olduğunu belirterek, "Sağlıklı bir Fatih Hoca'ya hepimizin çok ihtiyacı var" dedi. Saracchi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile dünyanın sayılı derbilerinden olan River Plate- Boca Juniors maçının duygularının aynı olduğunu söyledi. 22 yaşındaki sol bek ayrıca korona virüs sonrası sahaya çıktıkları zaman ilk başlarda belki biraz korkunun olabileceğini ancak er ya da geç bu korkuyu yenmeleri ve sahalara dönmeleri gerektiğini belirtti.

Devre arasında Alman ekibi RB Leipzig takımından 1.5 yıllık kiralık olarak transfer olan Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, İhlas Haber Ajansı (iHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgınından dolayı futbol oynamaktan, maç yapmaktan ve statlardan uzak kaldıklarını hatırlatan Saracchi, "Bu bizler için çok zor tabii. Hem bizler hem taraftarlar hem yöneticiler için futbol bir hayat rutini. Ancak ne yazık ki bir buçuk aydır bu rutinimizden çok uzağız, evlerimize kapandık. Gerçekten zor bir durum. Takım arkadaşlarımla antrenman yapmayı, stadımızda maça çıkmayı, taraftarlarımızı çok özledim. Umarım en kısa zamanda o güzel günlere tekrar dönebiliriz" diye konuştu.

"Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok endişelendim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalandığını duyduğu zamanki düşüncelerini dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok endişelendim. Çünkü çıkan haberler, hocamın yaş grubunun daha riskli olduğu yönündeydi. O yüzden epey korktum. Diğer taraftan güçlü bir karakter olduğunu biliyordum. Belki uzun bir zaman olmadı çalışmaya başlayalı ancak geçirdiğimiz zamanda onun iyi ve güçlü bir insan olduğunu görme fırsatı buldum. O yüzden bu virüsün üstesinden geleceğinden emindim. İyileştiği için de çok mutluyum. Bizim için, camia için çok önemli bir insan. Sağlıklı bir Fatih Hoca'ya hepimizin çok ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"İlk başlarda belki biraz korku olacaktır"

Karşılaşmalar başladığında sahaya çıkarken virüs nedeni ile bir endişe duyup, duymayacağı sorusuna Marcelo Saracchi, "Kolay olmayacaktır, özellikle psikolojik açıdan. Her ne kadar sahalara dönelim, lig başlasın istesem de bir endişe, ilk başlarda belki biraz korku olacaktır. Ancak er ya da geç bu korkuyu yenmemiz ve sahalara dönmemiz gerekiyor. Ben de bir an evvel yeşil sahaya kavuşmak istiyorum. Dünyanın geneline baktığınızda bazı aktivitelerin, organizasyonların başlaması için adımlar atılıyor. Bu virüs, kısa vadede bitmeyecek, sıfır olmayacak. Ciddi anlamda tedbirleri alarak sahaya dönmek istiyorum" diye cevap verdi.

"Şampiyonluğun en büyük adayıyız"

Süper Lig'de geride kalan haftalar ve şampiyonluk yarışı hakkında da yorumda bulunan Saracchi, "Kesinlikle şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Sadece üç puan fark var ve virüs nedeniyle ligler durmadan önce çok iyi oynayan, iyi sonuçlar alan, yükselişte olan bir Galatasaray vardı. Uzun bir ara verildi. Tamamlamamız gereken sekiz hafta var. Bu kadar uzun aradan sonra takımların hem fiziksel hem psikolojik olarak nasıl dönecekleri önemli. Sanki lig yeniden başlıyor gibi olacak. Herkesin nasıl hazırlanıp, döndüğü etkili olacaktır. Takımımızda çok kaliteli ve iyi bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. O nedenle şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Galatarasay'da kalmayı çok isterim"

Devre arasında 1.5 yıllık kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı sol bek, sözleşmesinin bitmesinin ardından ne düşündüğüne yönelik soruya, "Geldiğim ilk günden beri burada kendimi çok iyi hissediyorum. Hem kulüp anlamında ne kadar profesyonel olunduğunu hem de tutkulu taraftarlarımızın bana ve takıma gösterdiği ilgi ve sağladığı motivasyonun ne önemli ve mutluluk verici olduğunu görüyorum. Ligin kalitesinden de memnunum. Galatarasay'da kalmak çok isterim elbette. Sonuçta ben Güney Amerikalıyım. Kültürlerin yakınlığı, insanların yaklaşımı, sıcaklığı, ilgisi ve elbette İstanbul beni çok etkiledi. Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim ama tabii ki tek başına benim verebileceğim bir karar değil" şeklinde cevap verdi.

"Anlamlı galibiyetin parçası olduğum için çok mutluyum"

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ederek 20 yıllık deplasmanda kazanamama serisinin sona ermesiyle ilgili olarak Marcelo Saracchi, "Anlamlı bir galibiyet, bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım tarafından maçın önemi, orada bir süredir galip gelinemediği anlatıldı. O maç öncesi hafta boyunca Fatih hocamız bizi çok iyi hazırladı. Taktik olarak çok iyi hazırlandık, rakibimizi artıları ve eksileriyle iyi analiz ettik. Her geçen idman sonrası galibiyete inancımız arttı. Hocamız bizi 3 puana çok iyi inandırdı. Maçta da iyi oynayan bir Galatasaray takımı vardı. 90 dakika boyunca maçın büyük bölümünde üstün oynayan, pek çok pozisyona giren, daha farklı skor yapabilecek bir takım vardı. Hem tarihe geçtiğim için hem seriyi bozduğumuz hem de taraftarımızı mutlu ettiğimiz için ben de çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray-Fenerbahçe ile River-Boca derbilerinin duyguları ortak"

River Plate'de oynarken dünyanın sayılı karşılaşmalarından olan River-Boca Juniors derbisi heyecanını yaşayan Saracchi, bu rekabeti Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle karşılaştırdı ve, "İki derbi de birbirine benzer ve zor. Dört takım da iyi ve tutkulu taraftarlara sahip. Pek fark olduğunu düşünmüyorum. İki derbinin de duyguları ortak, özellikle halk arasında sezonun en önemli maçları olarak görülüyorlar. Bu hem taraftarlar hem oyuncular hem de kulüplerin gözünden böyle algılanıyor. O yüzden sahaya çıkan bütün oyuncular ekstra bir motivasyonla, hırsla kazanmaya çıkıyorlar. Galip gelindiğinde de büyük bir tutku ile kutlanıyor" diye konuştu.

"Yeri geliyor temizlik yapıyorum, yeri geliyor mutfakta yemek"

Korona virüs sürecinde evde geçirdiği zamanda neler yaptığını anlatan Uruguaylı futbolcu, "Gün boyunca eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Yeri geliyor temizlik yapıyorum, yeri geliyor mutfakta yemek. Çocuğumla da ilgileniyorum tabii. Diğer yandan antrenmanlarımı ihmal etmiyorum. İlk günler daha rahat geçiriyordum antrenmanlarımı ama sonrasında sıklaştırdım ve şu an çok çalışıyorum. Çünkü tekrardan futbola dönmek tüm ümidimiz var ve kendimi hazır tutmalıyım" dedi.

"Baklava vazgeçilmezim"

Son olarak Türkiye ve İstanbul hakkında görüşlerini de açıklayan 22 yaşındaki futbolcu, "Türk insanlarına ve İstanbul'a çabuk adapte oldum. Yapısal olarak bu şehrin insanları, Güney Amerikalılara benziyor. O yüzden benim için daha kolay oldu. İstanbul, mükemmel bir şehir. Pek çok yerini daha göremedim; ama gezdiğim gördüğüm kadarıyla çok güzel bir şehir. Uzun zamandır burada olduğu ve buranın kültürünü bildiği için Muslera benim için büyük bir avantajdı. Mert Çetin'in de çok yardımı oldu ve desteği önemliydi. Daha önce yemediğim pek çok şeyi denedim burada. Kebaplar en çok hoşuma gidenler tabii. Tatlı olarak da baklava vazgeçilmezim" diyerek sözlerini tamamladı.

(Özel haber) Marcelo Saracchi: Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok...

Marcelo Saracchi, Galatasaray, Fatih Hoca, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:30 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
İşte Bahçeli'nin kulisleri sarsan İşte Bahçeli'nin kulisleri sarsan "Tek başına iktidar" mesajının perde arkası         
18:06
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı         
17:53
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler         
17:42
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı         
17:11
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor         
17:08
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor         
17:06
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti         
17:01
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı         
16:35
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi         
16:35
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi         
16:30
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor         
16:30
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma         
16:28
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek         
16:27
Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü         
16:09
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi         
16:04
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek         
16:04
İş adamı Hikmet Tunceli, İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi         
15:53
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı         
15:42
Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor         
15:30
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu         
15:28
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum         
15:25
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi         
15:23
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı         
15:22
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış         
15:14
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi         
15:12
Hayvan görüntüsünü Hayvan görüntüsünü "Yakınca böyle oluyormuş demek ki" yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı         
15:08
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı         
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi         
14:55
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi         
14:46
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 18:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Marcelo Saracchi: "Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]