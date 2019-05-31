(Özel haber) Mehmet Altıparmak: "İvmeyi yakalamak bize şampiyonluğu getirdi"

Ligin ikinci yarısındaki ilk 4-5 haftalık süreci kötü geçirdiklerini hatırlatan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Bir uyum süreci, yeni gelen oyuncuların birbirini tanıması vardı.

Ligin ikinci yarısındaki ilk 4-5 haftalık süreci kötü geçirdiklerini hatırlatan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Bir uyum süreci, yeni gelen oyuncuların birbirini tanıması vardı. Önemli olan ivmeyi sezon sonu yakalamamız lazımdı. Müthiş bir ivme yakaladık. Bize şampiyonluğu o getirdi" diye konuştu.



Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen takım Gazişehir Gaziantep oldu. Müsabaka sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, geldikleri gün Başkan Adil Sani Konukoğlu'na şampiyonluk için söz verdiklerini belirterek, "Geçen sene Erzurumspor'u şampiyon yaptık, bu camiamızı üzdük. Verdiğim sözün tutma mutluluğu ve üst üste 2. kez şampiyon olan hoca olmak büyük mutluluktu. Futbolcularım inanılmaz istediler. Herkesin büyük emeği var; oynayan, oynamayan. Aile olmanın semeresini bugün aldık. Buradan şu anda Antep'in uyumadığını biliyorum. Buraya gelen taraftarımıza, herkese, Gaziantep'in bütün ileri gelenlerine hayırlı olsun. Biz çok hak ettik" diye konuştu.



"Bu şampiyonluk hepimizin"



Devre arasında takıma katılan oyuncular ve sezon başında kurulan kadro hakkında konuşan Altıparmak, "Bizim en büyük sıkıntımız ilk yarıda kurulan kadroydu. 7-8 tane oyuncu yolladık ve 6-7 oyuncu aldık. Bu oyuncularla şampiyon olmak istiyorsak, hedefe gidecek oyuncular lazımdı. Elmar, Erhan benim eski öğrencimdi. Bize fayda sağlayacak mevkiler neyse o bölgelere takviyeler yaptık. Biz ilk 4-5 haftalık periyodu kötü geçirdik. Bir uyum süreci, yeni gelen oyuncuların birbirini tanıması vardı. Önemli olan ivmeyi sezon sonu yakalamamız lazımdı. Müthiş bir ivme yakaladık. Bize şampiyonluğu o getirdi. Bize katkı sağlayan çok oyuncularımız oldu. Devre arası gelenler de, sezon başında gelenlerin de katkısı oldu. Bu şampiyonluk hepimizin şampiyonluğu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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