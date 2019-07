- (Özel Haber) Mehmet Yiğiner: "Altay'ı, Galatasaray ve Beşiktaş da istedi"MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner:"Altay Bayındır için 3 milyon Euro talep ettik""35 milyon TL'yi bankaya yatır. Biz aday olmayacağız"ANKARA - Olağanüstü Genel Kurul öncesinde açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "35 Milyon TL ile gelecek olan Ağcabağ'a dedik ki; 'Buyur gel. Parayı bankaya yatır. Biz aday olmayacağız" ifadelerini kullandı.Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde İHA'ya MKE Ankaragücü'nün gündemine dair konuşan Başkan Mehmet Yiğiner, Hector Canteros, Dever Orgill ve Michal Pazdan'ın sözleşmeleri devam ettiğini, haklarında çıkarılan transfer haberlerinin de kasıtlı yapıldığını belirtti."Mühim olan Ankaragücü'nün menfaatidir"MKE Ankaragücü başkan adayı Murat Ağcabağ'ı disiplinsiz davranışlarından sebep yönetim kurulu olarak ihraç etiklerini hatırlatan Başkan Yiğiner, "Daha sonra yönetim olarak tekrar kayıt ettik ki demokratik ortamda yarışsın diye. Geçmişten bu yana 35 milyon Türk Lirası vaadi var. Kendisi, '70 milyon liramız var, 35 milyon lirası hazır' dedi. Biz de dedik ki burada mühim olan Ankaragücü'nün menfaatidir. Koltuk sevdamızda yok. Zaten kaldı ki dönem dönem bazı genel kurullarda da salona dahi gelmedim. Delegeler son ana kadar beklediler aday çıkmayınca liste sundular. Beni arayıp rica ettiler, 'tamam' dedim. Salona gelmeden başkan seçilmişliğimizde oldu" dedi."Açık ve net söylüyorum, her türlü destek veririz"Kendileri için en önemli şeyin MKE Ankaragücü'nün yaşaması ve iyi şekilde temsil edilmesi olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Yiğiner, şöyle devam etti:"Biz 35 milyon TL ile gelecek olan Ağcabağ'a dedik ki; 'Buyur gel. Parayı bankaya yatır. Biz aday olmayacağız.' Bunu bir kez daha söylüyorum. Kendileri söz verdiler, sadece sözlerini yerine getirsinler. Hacizler varmışta para borca gidermiş. Kesinlikle öyle bir şey yok. Direkt banka hesabına yatırsın. Biz oradan futbolcuların hesabına yatırırız. Direkt futbolcu alacaklarına gider. Örnek veriyorum, Altay Bayındır satıldı. Ondan gelecek parayı nereye ödeyeceğiz? Biz bunu yönetici alacaklarına mı ödeyeceğiz? Hayır. Söylediğimiz gibi içerideki futbolcuların tamamına ödeyeceğiz. Aynı şekilde öyle bir 35 milyon TL gibi para geldiği zaman transfer yasağı önündeki engelleri tamamen kaldırmış oluruz. Bizim için de iyi olur. O zaman, 'Buyur gel devam et' deriz. Biz de destekleriz. Salonda da destekleriz. Seçim biter tesislere gelir, 'Hayırlı olsun' deriz. Ekonomik olarak destek veririz. Açık ve net söylüyorum her türlü destek veririz.""Kongreyi 30 Temmuz'da yapacağız"Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul hakkında da konuşan Mehmet Yiğiner, "Kongreyi 30 Temmuz'da yapacağız, gelen olur, gelmeyen olur. Tatilde olanlar olabilir. Verilen saatte genel sayının yarısını geçmek lazım. İşi sağlam yapmak lazım. İki kere insanları yormamak gerek. Allah'ın izniyle 30 Temmuz'da bu iş biter" ifadelerinde bulundu."Gençlerbirliği ile Eryaman Stadı'nda oynayıp giderleri yarı yarıya indirmek istiyoruz"Eryaman Stadyumu'nun tahsisi için bakanlığa başvurduklarını söyleyen Yiğiner, "Ulusal Lisans almamız için stadı bildirmemiz lazım. Biz de Gençlerbirliği ile Eryaman Stadı'nda oynayıp giderleri yarı yarıya indirmek istiyoruz. Bununla ilgili Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Bakanlığı'na başvurduk. Onlardan gelecek tahsisi bekliyoruz. Tahsis geldiği zaman hem kombine satışlarımızı yapacağız hem de reklam vereceğiz panolara. Tahsis olmadığı için gerek biz gerekse Gençlerbirliği bekliyoruz" şeklinde konuştu."Bugün kupa finali burada oynanır, yarın milli maçlar"Süper Kupa Finali'nin Ankara'ya verilmesi sebebi ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e teşekkür ettiğini dile getiren Yiğiner, "Bazı taraftarlar tepki gösterdi. Bu da bir organizasyondur. Ankaralı futbolseverlerin de buna katılma hakkı vardır. Ankara'da olması bizi sevindirir, mutlu eder. Bizden bir şey götürmez. Bu bir başlangıç olur, bugün kupa finali burada oynanır, yarın milli maçlar. Yıllardır biz Ankara'da milli maç izleyemedik. Hem de stadın ciddi eksikleri vardı. Bunlar da giderilmiş olur" dedi."Sözleşmesi devam futbolcuların bir yere gitme şansı yok"Son dönemde sözleşmeli oyuncuları Michal Pazdan, Dever Orgill ve Hector Canteros hakkında ortaya atılan transfer haberlerinin kasti olarak yapıldığını düşündüğünü dile getiren Yiğiner, şunları söyledi:"Bu şekilde bizleri yıpratıp kulübü ele geçirme planları bunlar. Bunlarının hepsinin üstesinden geliriz. 2-3 güne kadar futbolcularımız gelmeye başlar. Ante Kulusic kampta, antrenmandaydı. Günlerce Gençlerbirliği'ne gitti diye haber yaptılar. Yarın Pazdan gelir. Diğer gün kalan futbolcular gelir. Çünkü bunlar kupa finallerinde oynadıkları için, 'Ailemize zaman ayıramadık. Kendimiz de dinlenemedik' diyerek bizden izin istediler. Biz de izin verdik, ileride sıkıntı yaşanmaması için aileyi görmek adına gidip gelme anlamında. Kimsenin bir yere gitmişliği yok. Onlar kendi futbolcularımız. Sözleşmesi devam eden futbolcuların bir yere gitme şansı zaten yok. Mantıklı da değil. Biz bu futbolcuların alacaklarını yatırdığımız sürece hiç kimse bir yere gidemez.""Altay Bayındır için 3 milyon Euro istedik"Altay Bayındır transferinden elde edilen 1.5 milyon Euro'nun iyi bir para olduğunu söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, "Biz Altay'ı amatör kulüpten aldık. Yetiştirdik, çalıştırdık. Kendi dönemimizde aldık. Kendi dönemimizde sattık ve kulübe 1.5 Milyon Euro para kazandırmış olduk. Demek ki alt yapıdan çıkıyor. Bundan sonrada çıkacak. Altay Bayındır için 3 Milyon Euro istedik. Diğer takımlar da istedi, Galatasaray, Beşiktaş ama 1.5 milyon Euro'ya çıkan Fenerbahçe oldu. Altay, 'Başkanım siz anlaşın, kulübüm kazansın sonrasında biz anlaşırız' dedi. Altay o anlamda çok fedakar davrandı" diye konuştu."Yapılandırmaya girdiğimiz zaman hiçbir problem kalmayacak"Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un borçlarını yapılandırdığını hatırlatan Mehmet Yiğiner, açıklamasına şöyle devam etti:"Biliyorsunuz onların borcu bizden daha fazla. Başkan da bildiğim kadarıyla kefalet verdi. 'Bu borç artmayacak, eksilecek' diye bir imza attı. Diğer kulüpler de bundan faydalanacak. Biz de ivedilikle faydalanmak için 12. ayda dosyamızı verdik. Eksikler tamamlandı. Bekliyoruz. Biz de bankalar birliğinin yapılandırmasına girmek istiyoruz. Yapılandırmaya girdiğimiz zaman hiçbir problem kalmayacak. İlk öncelik Trabzonspor'a verildi, umarım ikinci biz oluruz. Zaten yapılandırma olduktan sonra kulübün ekonomik anlamda geçmiş borçları ile ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü burada başkanlar, yöneticiler sorumlu olduğu için bu borcu arttıramazsın. Çok fazla para verip transferler yapamazsın. Yani kulübü fazla borçlandırmaz. Bu fazlalığı başkan ve yöneticiler kendi ödemiş olacak. Yapılandırmadan faydalanacak olursak ilk yapacağımız iş borçları ve futbolcu alacaklarının tamamını ödemek. Transfer yasağını kaldırarak bütçemize uygun transferler yapmak. Yani bunlar çok uzak işler değil.""Kulübün ekonomik problemlerini çözüp ondan sonra bir teknik direktör getirmek istiyoruz"Bazı teknik direktörler ile görüşme halinde olduklarını da belirten Yiğiner, "Önceliğimiz transfer yasağının kalkması. Biliyorsunuz teknik direktörle anlaşırsınız ama transfer yasağı kalkmaz, bu da onun bahanesi olur. Kulübe bir katkı sağlayamaz. Belki de ligin başında ayrılma ihtiyacı duyabilir. Bunların önüne geçmek adına biz hocalarla görüştük. Fakat kulübün ekonomik problemlerini çözüp ondan sonra bir teknik direktör getirmek istiyoruz. Daha önce takımımızı çalıştıran hocalar var. Şu an futbolcularımıza idman veriyor. Kamptalar. Futbolcuların hazırlanmasında problem yok. Mühim olan ikinci kampa tam kadro gidebilmek" açıklamasında bulundu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü söyleyen Başkan Yiğiner, sözlerine şöyle devam etti:"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız tanıtım programında atkısını boynuna takıp, 'Ankaragücü'nü Şampiyonlar Liginde oynatacağız' diye konuştu. Sözler verdi. Gerek İngiltere'de, gerek Rusya'da gittiği ülkelerde maçlar ayarlıyor. Kendisi ile görüşme yaptık. Yardımcı olacağını söyledi. 'Belediye meclisinde sıkıtı var ama şirketlerden yardımcı olacağız' dedi.""Amacımızın sadece Ankaragücü'nü desteklemek olması lazım"MKE Ankaragücü Kulübünden beklenti içerisinde olanlar ile mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Mehmet Yiğiner, "Artık bizim de taraftarlarımızın da amacı Ankaragücü'ne destek olabilmek olmalı. Başka bir niyetimizin olmaması lazım. Emin olun sadece bunu düşündüğünüz zaman bir problem çıkmaz. Herkes Ankaragücü'nü yaşatmak için maddi manevi destek olur. Açıkça söylüyorum, beklentisi olanlar varsa onlarla zaten mücadele ediyoruz. O kişiler de bizi biliyor, biz de onları biliyoruz. Ankara çok büyük bir yer değil. Burada yapılacak şey birlik, beraberlik içerisinde gürültüsüz genel kurul sürecini atlatalım. Sonrasında güzelce ailelerin gelebileceği ortam sağlayalım. Bu ortamı da taraftarımız sağlayacak. Yepyeni stadın kırılmaz denilen koltukları kırılıyor. Ne gereği var? Böyle kişileri aramızda barındırmayalım. Bu tür kişileri uzaklaştırdığımız zaman göreceksiniz taraftar profili olduğu gibi değişecek. Herkes ailesini alıp stada koşacak. Ankara'da bu potansiyel var, bizim biraz daha sağduyulu olmamız lazım. Amacımızın sadece Ankaragücü'nü desteklemek olması lazım. Başka niyet olmamalı. Bu şekilde olursa başarı da huzur da mutluluk da gelir" diyerek sözlerini noktalandırdı.