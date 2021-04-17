- (Özel haber) Meliha İsmailoğlu: "Şampiyonluktan sonra CEV Şampiyonlar Ligi'ne çok daha motiveyiz"

İSTANBUL - VakıfBank'ın milli voleybolcusu Meliha İsmailoğlu, Sultan Ligi şampiyonluğundan sonra CEV Şampiyonlar Ligi finaline daha motive olduklarını söyledi.

VakıfBank'ın başarılı oyuncularından Meliha İsmailoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine Sultanlar Ligi'nde kazandıkları şampiyonluk ve CEV Şampiyonlar Ligi finali hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen sene de play-ofllar öncesinde Sultan Ligi'ni birinci bitirdiklerini hatırlatan milli oyuncu, "Play-offlar maalesef oynamadan sezon bitmek zorunda kaldı. Play-offlarda da kendimizi gösteremeyip, kupayı kaldırmadığımız için çok üzülmüştük. Bu sene bu şekilde bunu yapabildik. Son maçı oynamadan da maalesef. Onun için üzüldük aslında. Ama ilk iki maç çekişmeli geçti. Özellikle ilk maç 3-2 bitmişti. Zorlu ve güçlü bir rakibe karşı oynadık. Yine de kazanan taraf biz olarak mutluyuz şampiyon olduğumuz için" diye konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi finalindeki rakipleri İtalyan temsilcisi Imoco Volley hakkında da konuşan İsmailoğlu, "Şampiyonluktan sonra çok daha motiveyiz. Biraz zaman önümüzde. İki hafta sonra maç oynayacağız. Biraz dinlenip, sıkı bir şekilde çalışıp devam edeceğiz. İki senedir beklediğimiz maç Imoco ile oynayacağımız maç. Onlar da zorlu bir rakibimiz. Çok hızlı oynayan ve güçlü smaçörleri olan bir takım. Onlara çok iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum ve sahada en iyi VakıfBank'ı göstereceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.