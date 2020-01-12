(Özel Haber) Metin Uçar:

TFF 1. Lig'de en az gol yiyen takım olan Keçiörengücü'nün kalecisi Metin Uçar, "Sezonun ilk yarısında takım halinde performansımız çok iyiydi" dedi.



Sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Keçiörengücü'nün bu sezon çıktığı 17 maçın tamamında 90 dakika görev yapan ve ligin en az gol yiyen file bekçisi Metin Uçar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Kampta iyi çalıştıklarını dile getiren Uçar, "Hocalarımız iyi antrenman yaptırıyor. İkinci yarıya da aynı şekilde başlayıp devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Sezonun ilk yarısında takım halinde performansımız çok iyiydi"



Sezona iyi başladıklarını ifade eden Uçar, "İlk maç olmasına rağmen Eskişehirspor ile deplasmanda berabere kaldık. İkinci haftada aldığımız galibiyetin ardından iyi bir yükselişimiz oldu. Boluspor ve özellikle evimizdeki Hatayspor mağlubiyetleri üzücü olsa da deplasmanda alamadığımız galibiyeti Karagümrük'te almamız çok güzel oldu. Son iki haftada aldığımız galibiyetlerle de ligi üçüncü sırada bitirdik. Takım halinde performansımız çok iyiydi. İnşallah ikinci yarıda bu şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.



"En az gol yiyen takımız"



Kendi performansını ve kampı değerlendiren başarılı file bekçesi, şunları söyledi:



"Eskişehirspor maçında çok talihsiz bir gol yedim. Biraz da olsa stresliydim. Sonuçta 1. Lig'deki ilk maçımdı. Yaptığım hatadan sonra hocalarım arkamda durdular ve güvendiler. Ondan sonra rahatladım zaten. Allah'a şükürler olsun sonraki süreçte üstüne koyarak performansımı arttırmaya çalıştım. Bunda hocamın, kaleci hocalarımın ve takım arkadaşlarımın çok etkisi var. Çünkü herkes birbirinin arkasında durdu. Çok şükür ki, şu an en az gol yiyen takımız. Bu durum böyle devam eder ve takım olarak performansımız daha iyi yerlere gelir. Kamp yorucu olmasına rağmen verimli geçiyor. Hocalarımız iyi bir antrenman yaptırıyor. İkinci yarıya da aynı şekilde başlayıp devam etmesini istiyoruz."



"Belli bir sistemimiz ve futbol anlayışımız var"



TFF 2. Lig'de gelen şampiyonluğun ve bu sezon TFF 1. Lig'in ilk yarısındaki başarının sisteme dayalı futbol olduğunun altını çizen Metin Uçar, "2. Lig'de bizi çok dikkate almadılar. Ama haftalar geçtikçe tehlikeli bir takım olduğumuzun farkına vardılar. Belli bir sistemimiz ve futbol anlayışımız var. Top oynamaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda TFF 1. Lig'e yükseldik. Burada da aynı şekilde bizim bu ligde pek bir şey yapamayacağımızı düşünenler oldu. Fakat biz aynı sistem ve anlayışla devam ediyoruz. Bunun sonucunda sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamladık. Bu durumun artık herkes farkında. Rakiplerimizin de bizi ciddiye aldığını düşünüyorum" dedi.



"Taraftarımızdan istediğimiz stadı doldursunlar"



Taraftara mesaj yollayan Keçiörengücü'nün başarılı file bekçisi Metin Uçar, "Taraftarımız 2. Lig'de de hep arkamızdaydı. Bu senede aynı şekilde destekliyorlar. Biz elimizden geldiğince kulübümüzü yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Onlardan istediğimiz stadı doldursunlar. Bizlere daha fazla itici güç olsunlar" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANKARA