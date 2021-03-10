(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı - Son Dakika

(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı

10.03.2021 10:12

- (Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı Tunç Fındık, haziran ayında Pakistan'daki 8 bin 125 rakımlı Nanga Parbat Dağı'na 8 bin metreyi aşan tüm dağlara tırmanan ilk Türk olma yolunda Dünyadaki 8 bin metreden yüksek 14 dağın 13'üne tırmanan ve 14x8000...

- (Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı

Tunç Fındık, haziran ayında Pakistan'daki 8 bin 125 rakımlı Nanga Parbat Dağı'na 8 bin metreyi aşan tüm dağlara tırmanan ilk Türk olma yolunda

VAN - Dünyadaki 8 bin metreden yüksek 14 dağın 13'üne tırmanan ve 14x8000 tırmanışını tamamlamayı planlayan Türkiye'nin önemli dağcılarından Tunç Fındık, hazırlıklarını Van'ın Erek Dağı'ndaki 20 metrelik buz şelalesine tırmanarak gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin önemli dağcılarından Tunç Fındık, Pakistan'da bulunan 8125 metre yüksekliğindeki Nanga Parbat Dağı'na yapacağı tırmanış öncesi hazırlıklarını yapmak üzere Van'a geldi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle bölgenin turizm merkezi olan Van'ın, kış turizmi ve doğa sporları potansiyelini ortaya koymak üzere aralarında Türkiye'nin önemli dağcılarından Tunç Fındık'ın da bulunduğu tırmanış ekibi, 3250 rakımlı Erek Dağı'nın kuzeyinde bulunan 20 metrelik buzul şelalesine tırmanış gerçekleştirdi. Havaların ısınmasıyla üzerindeki kar örtüsü yavaş yavaş eriyen 3250 metre yükseklikteki Erek Dağı, bir süre önce keşfedilen buzul şelalesine tırmanış gerçekleştiren Patika Doğa Sporları Kulübü'ne üye dağcılar, 1 saat 15 dakika süren zorlu yolculuğun ardından 20 metre yükseklikteki buzul şelalesine tırmanmanın keyfini yaşadı.

"Van'da olmaktan mutluyum"

Van'daki Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleriyle Erek Dağı'ndaki buz şelalesine tırmandıklarını belirten Tunç Fındık, "Yine Van'dayız, Van bizim için değerli bir yer. Çünkü gerçekten doğa sporları açısından Van'ın çok güzel bir potansiyeli var. Her zaman söylüyoruz zaten. Gerek buradaki işlerle ilgilenen insanların hevesi, gerekse bu gördüğünüz şelale Erek Dağı sütun şelalesi gibi bizim yaptığımız spora olan katkısı çok büyük. Bizimde üstümüze düşen yaşadığımız yerlerden gelip burada tırmanmak ve bu arkadaşlarla beraber bir aktivite yapmak ve bu sporun gelişmesine katkıda bulunmak güzel. Burası bizim için de çok güzel. Çünkü Türkiye gördüğünüz buzul şelalesi gibi çok rotaya sahip değil ve bunların hepsi Türkiye'de Van'da, Erzurum'da değişik vilayetlerimizde bu tür aksiyonlar yapılabilecek çok güzel yerler var. Bunları mümkün olduğunca keşfetmeye ve tırmanmaya çalışıyoruz. Bu şelale buradaydı buradaki doğasever arkadaşlarımızın sayesinde burası keşfedildi. Burada çok büyük bir doğa sporları potansiyeli var. Şu anda Erek Dağı denilen Van'ın doğusundaki 3250 rakımlı dağdayız. Dağın kuzey bölgesindeki şelale kış boyuncu tırmanılabilecek ve Türkiye'deki gerçekten en güzel buz rotalarından bir tanesi. Gerek şekli şemali ile gerek teknikliği açısından şehrin içerisinde değil. Büyük bir dağ yamacında ve çok görkemli bir yerde gerçekten de. Bunun dışında dağ ve göl olarak Van inanılmaz bir potansiyele sahip. Su sporları, klasik dağcılık, yürüyerek çıkılacak birçok zirveler var. 50'den fazla 3 bin metrenin üzerinde dağlar var bu çevrede. Ağrı Dağı'na çok yakınız, Süphan Dağı'na çok yakınız. Türkiye'nin büyük dağların birçoğu bu bölgede. Hakkari bölgesine de çok yakınız. Burası müthiş bir dağ havzası ve çok sevdiğimiz bir yer. Önümüzdeki yıllarda da daha çok doğa sever, dağ sever doğa sporları le ile ilgilenen kişilerin bu konu ile yakından ilgileneceğini ve buraya daha çok geleceğini biliyoruz" diye konuştu.

"Haziranda Pakistan'daki 8 bin 125 rakımlı Nanga Parbat Dağı'na tırmanacağım"

Dünyada 8 bin metrenin üzerindeki 14 dağdan 13'ine tırmandığını, kalan 1 dağa tırmanmak için de hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Tunç Fındık, Pakistan'daki 8 bin 125 metrelik zirveye 2021 Haziran ayında tırmanacağını dile getirdi. Bu hedeflerine ulaşmak için altyapı hazırlıklarını ve antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Tunç Fındık, "8 bin metrelik dağlar projem devam ediyor. Hepsinin zirvesine çıkmak hedefim. 14x8000 son bir tane kaldı. 13 tanesinin zirvesine çıktım 14'üncü Pakistan'daki 8 bin 125 rakımlı Nanga Parbat Dağı. Haziran ayında onu gerçekleştireceğim. Onun için Himalaya'da büyük bir antrenman yaptım. 7 bin metrelik bir dağa çıktım ve şimdi de buradayım. Bu ve buna benzer yerlerde antrenman yapıyorsunuz böyle dağlar için. Kayada, dağda, buzda, karda, soğukta benzer simülasyonlar yapmak durumundasınız ki hazır olasınız. Bu açıdan da burası şahane bir yer. Benim açımdan önemli, burada olmak çok güzel" dedi.

(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı
(Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı

Toros Dağları, Tunç Fındık, Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı buz şelalesine tırmandı - Son Dakika Spor


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