(Özel Haber) Milli kayakçılar, Kış Olimpiyatları'na MŞÜ'de hazırlanıyor - Son Dakika

(Özel Haber) Milli kayakçılar, Kış Olimpiyatları'na MŞÜ'de hazırlanıyor

- (Özel Haber) Milli kayakçılar, Kış Olimpiyatları'na MŞÜ'de hazırlanıyor Türkiye'yi Çin'de temsil edecek olan sporcular, MŞÜ'de kampa girdi Kayaklı Koşu Milli Takımı, 2022 yılında Çin'in Pekin kentinde düzenlenecek olan Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmak için Muş Alparslan Üniversitesi'nde...

- (Özel Haber) Milli kayakçılar, Kış Olimpiyatları'na MŞÜ'de hazırlanıyor

Türkiye'yi Çin'de temsil edecek olan sporcular, MŞÜ'de kampa girdi

MUŞ - Kayaklı Koşu Milli Takımı, 2022 yılında Çin'in Pekin kentinde düzenlenecek olan Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmak için Muş Alparslan Üniversitesi'nde 13 günlük kampa girdi.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek Muş Alparslan Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan evde misafir edilen sporcular, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor. Kros ve tekerlekli kayak antrenmanlarını yerleşkede bulunan trafiğe kapalı 5 kilometre uzunluktaki parkurda, kondisyon çalışmalarını ise konuk evi ve kapalı spor salonunda yer alan fitness salonunda sürdüren sporcular, çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Yarışmaya hazırlanan milli sporcular, Türk Bayrağı'nı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'nı okumak için aralıksız çalışma yapıyor.

MŞÜ'nün ev sahipliği yaptığı kampla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, üniversitenin spor bilimleri alanında pek çok kongre ve sempozyuma ev sahipliği yaptığını söyledi. 2022 yılında Pekin'de Uluslararası Kış Olimpiyatları düzenleneceğini kaydeden Karadağ, "Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımımız antrenmanlarını üniversitemizde yapmaktadır. Kendilerini üniversitemizde ağırlamaktan şeref duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Milli Takım sporcularımız Van, Kars, Ağrı, Bolu ve Muş gibi farklı şehirlerden kampa katıldılar. 2022 Pekin'de düzenlenecek olan Uluslararası Kış Olimpiyatları'nda Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceklerinden hiç şüphem yok" dedi.

Seher Kaçmaz: "Hedefim en iyi dereceyi yapmak"

Ağrı'dan Muş'a gelerek kampa katılan sporculardan Seher Kaçmaz, 12 yıldır spor yaptığını ve balkanlarda derecesi olduğunu söyledi. Şu anda Muş'ta kampa girdiklerini ve pistin çok güzel olduğunu anlatan Kaçmaz, "Bizi burada çok güzel ağırladılar. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Hedefim en iyi dereceyi yapmak" ifadelerini kullandı.

2018 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden 8 sporcudan biri olduğunu belirten Ömer Ayçiçek ise, "Şu anda Muş Alparslan Üniversitesi'nde sezonun ilk kampını yapmaktayız. Tesisler güzel, bize iyi imkanlar sunuldu ve her türlü yardımda bulunuluyor. Pistimiz güzel, trafiğe kapalı, uygun bir şekilde antrenmanlarımızı yapabiliyoruz. Günde iki antrenman yapıyoruz. İnşallah buradan yolumuzu başlatıp 2022 Kış Olimpiyatları'nda iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. 2018 yılında olduğu gibi 2022 Olimpiyatları'nda da Türk Bayrağımızı göndere çekip en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

2019-2020 sezonunda 9 altın madalyayı Muş'a kazandırdığını anlatan MŞÜ BESYO öğrencilerinden Ömer Oğlağo da, "Balkan Şampiyonası'nda 3. oldum. Üniversitelerarasında Muş'u ve MŞÜ'ye birincilik kazandırdım. Pandemi sürecinde antrenmanlarımız olmadı. MŞÜ'de her türlü önlem alındı. Burada antrenmanımızı çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Özel Haber) Milli kayakçılar, Kış Olimpiyatları'na MŞÜ'de hazırlanıyor

Türkiye, Pekin, Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel (Özel Haber) Milli kayakçılar, Kış Olimpiyatları'na MŞÜ'de hazırlanıyor - Son Dakika
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