Son Dakika Haberleri: (Özel haber) Milli sporcu Serdar Koca: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"
Son Dakika Spor (Özel haber) Milli sporcu Serdar Koca: 'Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Milli sporcu Serdar Koca: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

6 saat önce

Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu Serdar Koca, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok çalışıyorduk. Bu hedefimize ulaştık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

(Özel haber) Milli sporcu Serdar Koca:

Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu Serdar Koca, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok çalışıyorduk. Bu hedefimize ulaştık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.


Akdeniz Oyunları'nda çift erkekler kategorisinde Serhat Salım ile birlikte gümüş madalya kazanan milli badminton sporcusu Serdar Koca, Fransa'da düzenlenecek olan Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'nda çift erkeklerde mücadele etmeye hak kazandı. Milli sporcu konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Koca, Avrupa Şampiyonası'na katılacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizerek, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok çalışıyorduk. Bu hedefimize ulaştık şimdi önümüzde Fransa var. Oradan da iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"


Koca, 11-16 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın Leuven kentinde düzenlenecek şampiyonada Türk halkının desteğini beklediklerini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:


"Fransa'da mücadele ederken Türk halkının desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Takım olarak şampiyonaya çok iyi hazırlanıyoruz. Milletimizin duaları bizim için çok önemli. Onların da desteğiyle Fransa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." - İSTANBUL

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:18 Kaynak: İHA
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