(Özel haber) Minderin sultanları Diyarbakır'da ilki başardı

Diyarbakır Spor Lisesi'nde yaklaşık 5 ay önce kurulan Diyarbakır'ın ilk kadın güreş takımı, 5 aylık antrenmanla Sivas'ta katıldıkları turnuvada 2 ikincilik, 2 beşincilik ve 1 yedincilik elde etti. Genç kızlar şampiyonada takım halinde üçüncü oldu.



Diyarbakır Spor Lisesi'nde tüm zorluklara rağmen ilk kadın güreş takımı kuruldu. Eski Avrupa şampiyonu milli güreşçi antrenörler İbrahim Yorulmaz, Mehmet Mami Epsoylu ve Serdar Dayan öncülüğünde kurulan ilk kadın güreş takımı 5 aylık antrenmanla Türkiye'de iki final çıkardı. En son 13-16 Şubat arasında Sivas'ta düzenlenen turnuvaya 5 kişilik takımla katılan Diyarbakır'ın kadın güreşçileri, 2 ikincilik, 2 beşincilik, 1 yedincilik elde edilerek takım halinde üçüncü oldu. Takımın yeni hedefi 16 Mart'ta milli takım seçmelerine katılmak ayrıca Avrupa ve olimpiyatlarda Diyarbakır ile Türkiye'ye başarılı bir şekilde temsil etmek.



"Güreşte kızın ne işi var deniyordu"



Kadın güreş takımı antrenörü İbrahim Yorulmaz, çalışmaları ve başarıları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk başta okullar arası Türkiye şampiyonasına katıldıklarını belirten Yorulmaz, "Biz Diyarbakır'da güreş camiasında ilki başardık. İlk beş aylık çalışma ile Türkiye'de iki final çıkardık, bu çok büyük bir başarı. Bu da bize şunu gösteriyor; bizim burada Diyarbakır'daki çocuklar sporda yetenekli. Bizim sadece onların önünü açmamız lazım. Sağ olsunlar hem Serdar hocamız hem Mami hocamız olsun, gecemiz, gündüzümüz yok. Çocuklar rahatsızlanıyor, hastalanıyor biz 24 saat çocuklarımızın hizmetindeyiz. Martın 17'sinde milli takım seçmesine gideceğiz. En azında 4, 5 çocuğumuzun milli takıma gideceğine ben canı gönülden inanıyorum. Bu şekilde çalışmaya devam edersek seneye bu çocuklar Diyarbakır'ı ulusal ve uluslararası alanda iyi bir şekilde temsil edecek. Biz 5 kişiyle genç a takımıyla katıldık. 5'i de derece yaptı. 2 beşinci, 2 ikinci, 1 yedinci olmak üzere, takım halinde de üçüncü olduk. Şu anda çocuklarımızı isteyen kulüpler var il dışından, göndermiyoruz. İlk başta Diyarbakır'ın adını duyuracağız, güzel bir şekilde temsil edeceğiz. Ondan sonra nasip olursa çocukları göndereceğiz. Aileler başarı beklemiyordu. Biz hatta Sivas'a giderken bile sorunlar yaşıyorduk. Ailesi çocuğu göndermek istemiyordu. Problemler oluyordu. 'Güreşte kızın ne işi var' diyordu. Spordan uzak kalmasınlar, buradaki çocukların özellikle spora yetenekleri var" dedi.



"Ailem ilk başta izin vermedi"



Genç güreşçi Mensure Teyfun ise 5 aydır güreşe başladığını, ilk gittiği müsabakada hocalarının sayesinde Türkiye 2'ncisi olduğunu söyledi. Teyfun, "16 Mart'ta Tekirdağ Çorlu'da milli takım seçmeleri var, orada da derece alıp milli takıma gitmek istiyorum. Ailem ilk başta izin vermedi. Kız güreşçi mi olur diyorlardı. Şimdi ise kazandım ve iyi ki gitmişsin diyorlar, hocalarıma çok teşekkür ettiler. Hedefim ilk önce milli takıma girmek, sonra Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlara katılmak" diye konuştu.



"Diyarbakır'ı uluslararası müsabakalarda temsil edeceğiz"



Güreşçi Melike Közgün ise 5 aylık bir antrenmandan sonra çok iyi bir yol kat ettiklerini kaydetti. Közgün, "Diyarbakır'da il şampiyonası oldu, çok güzel sonuçlar elde ettik. Sivas'a okullar arası Türkiye şampiyonasına gittik. Türkiye beşinciliğimiz var. 2 ikinciliğimiz var. Ben Türkiye ikincisi oldum. Milli takımdan sonra Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonası ve olimpiyatları hedefliyoruz. Diyarbakır'ı ulusal ve uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR