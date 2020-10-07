Muş'ta ilk defa ekimi yapılan çerezlik ay çekirdeği hasadına başlandı

MUŞ - Muş'ta Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından bin 500 dekar alanda ilk defa ekimi yapılan ve hasadına başlanan çerezlik ay çekirdeği çiftçilere yeni bir gelir kapısı olacak.

Muş'ta hasadına başlanan çerezlik ay çekirdeği hasadına başlandı. Biçerdöverlerle hasadı yapılan ay çekirdekleri ilk olarak römorklara boşaltılarak depolara alınıyor. Daha sonra güneşte kurutulan çekirdekler tüketim aşaması için hazırlanıyor. Hasatla ilgili bilgi veren Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Recep Mergen, bu yıl çerezlik ay çekirdeği ekimi yaptıklarını ve Muş'ta ilk defa bin 500 dekar alanda sulu olarak çerezlik ay çekirdeği yetiştiriciliğine başladıklarını söyledi. Yaklaşık 10 gündür hasat yaptıklarını anlatan Mergen, "Dekara 350-400 kilogram verim almayı bekliyoruz. Toplamda bin 500 dekardan 550-600 ton civarında verim almayı bekliyoruz. Çerezlik ay çekirdeğini Muş Ovası şartlarında ilk kez Muş merkezde denedik. Çiftçilerimize bu konuda bilgilendirmeleri, gerekli tavsiyeleri yaptık. Tavsiyemiz, çiftçilerimizin bu bölgede sulu olarak çerezlik ay çekirdeği yetiştirebilecekleri yönündedir. Muş şartlarında güzel verimler aldık. Çiftçilerimize tavsiye ederiz" dedi.