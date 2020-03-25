(Özel haber) Musa Aydın: "Erteleme kararı sonrası belirsizlik ortadan kalktı" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Musa Aydın: 'Erteleme kararı sonrası belirsizlik ortadan kalktı' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Musa Aydın: "Erteleme kararı sonrası belirsizlik ortadan kalktı"

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyatların ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Ortada stres ve belirsizlik vardı.

(Özel haber) Musa Aydın:

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyatların ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Ortada stres ve belirsizlik vardı. Alınan karar sonucunda da önümüzü gördük ve belirsizlik ortadan kalktı. Psikolojik olarak biraz rahatladık" dedi.


Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenmesinin ardından İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yaşanılan belirsizliğin ortadan kalktığını belirten Aydın, "Alınan karar hayırlı olsun. 19- 22 Mart'ta Macaristan Avrupa Kota Şampiyonası, ardından da 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Dünya Kota Müsabakalarımız vardı. Onlar ertelendi ve yeni tarihler belli değil. Bu virüs nedeniyle kamplarımızı yapamadık. Antrenmanlarımızı yapamıyorduk. Ben antrenörleri, antrenörler sporcuları sürekli arıyoruz. Onlar da evlerinde çalışıyorlar. Ortada stres ve belirsizlik vardı. Alınan karar sonucunda da önümüzü gördük ve belirsizlik ortadan kalktı. Psikolojik olarak biraz rahatladık" diye konuştu.


"Ülkemiz adına erteleme kararı iyi oldu"


Sakat sporcuları için alınan kararın bir avantaj olduğunu belirten Aydın, "Taha Akgül talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Normal şartlarda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yetişecekti ama oyunlardan önce bir turnuvaya katılıp, kendisinin son durumunu görmek istiyorduk. Şimdi olimpiyatlar ertelendi. Bu süre zarfında turnuvalar ve kota müsabakalarımızda sporcularımızı daha iyi göreceğiz. Ülkemiz adına da iyi oldu. Taha bizim en güçlü altın adayımız. Taha da daha rahat bir şekilde hazırlanma fırsatı buldu. Rıza Kayaalp'in de boynunda sakatlığı belirdi. Bursa ve Hacettepe'de gerekli muayeneler yapıldı. O da fizik tedavi görüyor. İkisi de bizim altın madalya adayımız. Onlar da bu süreci atlatıp, 2021'de bizi temsil edecek" ifadelerini kullandı.


"Sporcularımızda olumsuz bir durum yok"


Sporcularının evlerinden çıkmadığını belirten Aydın, "Son olarak Avrupa Kota Müsabakaları için Macaristan'a gitmiştik. Oradan dönen sporcularımız evlerinde. Kendilerine yöneltilen kurallara dikkat ediyorlar ve evden çıkmıyorlar. Şu anda olumsuz bir durumumuz yok. Spor camiasından bazı kişilerin testlerinin pozitif olduklarını öğrendik. Fatih Terim başta olmak üzere tüm isimlere, Türk camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Herkesi Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın çağrılarına uymaya davet ediyorum. Bizler evimizdeyiz. Bu mesajlara ne kadar uyarsak bu süreci o kadar kısa sürede atlatırız. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan olimpiyatlar bir anlam ifade etmiyor. Ümit ediyorum ki ülkemiz ve tüm dünya bu pandemiden kurtulur ve normal sürece döner" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Musa Aydın, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:30 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 21:00:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Musa Aydın: "Erteleme kararı sonrası belirsizlik ortadan kalktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]