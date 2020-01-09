(Özel haber) Mustafa Kaplan:

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, transfere ilişkin olarak, "3. bölgede alternatifli oyuncularımız olması lazım. 2 kenar, 1 santrfor olması lazım. Bizim tercih ettiğimiz mevkiler bunlar" dedi.



Süper Lig'de devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. 6 maçtır takımda olduklarını ve geçen seneden beraber oldukları arkadaş grubu olduğunu belirten Kaplan, "Bizden önce çalışan arkadaşlar elinden geldiği kadar çalıştı. Verdikleri ortada, biz onlara teşekkür ediyoruz. Biz Trabzonspor maçından bu yana elimizdeki mevcut kadrodan 11 kurarak çıktık. Peş peşe 3 maç kaybettik. İçeride iyi oynadığımız Göztepe maçını kaybetmek daha üzücü olduk. Sonra oyun formatımızı değiştirdik. Geriye düştüğümüz maçlarda 3-5-2 formatına döndük. 6 gol attık 6 gol yedik. Geriden gelerek beraberliği yakaladığımız için bizim adımıza sevindiriciydi. Galatasaray'dan 1 puan aldık. İçeride Denizlispor ile kazanmamız gereken maçı berabere bitirdik. Ondan sonra bir çıkışımız oldu. Takım içerisinde birlik beraberlik oldu. İnşallah bunu ikinci yarıdaki oynayacağımız Konyaspor maçıyla 3 puanla başlayıp takımımızı bu ligde tutmak için hepimiz el ele verip üzerime geleni yapacağız" diye konuştu.



"Geçen seneki Orgill ile bu seneki Orgill arasında düşüş var"



İyi bir kamp ortamı olduğunu belirten Kaplan, "Altyapımızdan 4-5 genç oyuncu getirdik. Geçen seneden elimizdeki gençlerle karma yaparak iyi bir Ankaragücü yaptık. Hem abiler hem gençler kendi aralarında motive oldular. İkinci yarı iyi bir çıkış yapmamız lazım, bu takımı ligde tutmak lazım. Ankaragücü'nün yeri her zaman Süper Lig'dir. Camia, taraftar olarak kenetlenip ligde tutmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Kamp çok iyi geçiyor ama alternatif kadro olarak elimizde bir sıkıntı var. Elimizde sağ ön, sol ön bireysel yeteneği olan iki oyuncumuz olsaydı daha iyi olacaktı. Boyd ve Sacko bize büyük bir katkı yapmıştı. İlhan'ı, Aydın'ı oynatıyoruz ama top bizdeyken savunma arkasına derin koşan oyuncular olmadığı için durağan olarak gözüküyor. Geçen seneki Orgill ile bu seneki Orgill arasında düşüş var. Konyaspor maçında Hector sakatlığından dolayı, Orgill cezadan dolayı oynamayacak. Biz elimizdeki kadroyla iç sahadaki takımı değiştirdik. Daha cesaretli, daha dirençli olacağız. Elimizdeki mevcut kadrodan en iyi formayı sahaya sürerek sahaya çıktığında görevini sonuna kadar yapacak" ifadelerini kullandı.



"Boyd iyi bir karakter ve futbolcu"



Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcusu Tyler Boyd hakkında da konuşan Mustafa Kaplan, "Ben Beşiktaş'ın Boyd'dan daha farklı faydalanacağını düşünüyordum. Boyd iyi bir oyuncu. Belki Beşiktaş'ta o sürecin içerisinde Boyd ile başladığı maçlarda istediğini veremedi ve Abdullah hoca tercihini başka yönde kullandı. Boyd iyi bir karakter ve futbolcu" değerlendirmesini yaptı.



"2 kenar, 1 santrfor oyuncusuna ihtiyacımız var"



Transfer çalışmaları ile ilgili görüşlerini belirten Kaplan, "Bizim geçen sene kalan oyuncularımızdan orta sahada Hector, Faty gibi tecrübeli oyuncularımız var. Önde bir tek santrfor Orgill var. Alternatif Alper var bir de Çeçen Sadaev var. Biz hep şunu söylüyoruz. 3. bölgede alternatifli oyuncularımız olması lazım. 2 kenar, 1 santrfor olması lazım. Bizim tercih ettiğimiz mevkiler bunlar. Biz yasağımız kalkmayacak gibi takımdan bir santrfor yapacağız. Orta sahada bizim sıkıntımız yok, savunmada yok. Kaleci Korcan'ın alternatifi var. Korcan sezona iyi bir giriş yaptı. Ona bir gün bir şey olsa elimizde mevcut kadroda tecrübeli kalecimiz yok. Biz geçen sena altyapıda böyle oynattık şimdi fenerbahçe'de oynuyor. Hiç kimse Altay'ın buralara geleceğini düşünmüyordu. Biz ona şansı verdik ve Türk futboluna hizmet ediyor" dedi.



"Ankara dışında Süper Lig'den teklif gelirse düşünürüz"



Kariyerinde Ankara takımlarıyla liglerde mücadele eden ve Ankara dışında sadece Giresunspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, "Ben iki kulüpte de 20 yılı aşkın hizmet ettim. İlhan Cavcav başkanımızın mekanı cennet olsun. Bana çok büyük emeği vardı. Başkanımız bizi bırakmıyordu, başka yerleri tercih etmedik. Ankaragücü'nde camiamızda bizi sevenler var. Nasıl İlhan Cavcav'a teşekkür ediyorsam, Cemal Aydın başkanımıza da teşekkür ediyorum. Onun dışında çalıştığımız başkanlar oldu ama iki kulübe de iyi hizmet ettik. Kaoslu ortamlarda taşın altına elimizi koyduk. Maddi manevi olarak büyük değerler kattık. Ankaragücü, Gençler arasında gidip geliyoruz. Bizim gocunduğumuz taraf yok. Ankara dışından teklif gelirse Süper Lig'den düşünürüz. Burası evimiz, yuvamız" açıklamasını yaptı.



"Taraftar gecesini gündüzüne katarak destek oldu"



Ankaragücü taraftarı hakkında da konuşan Kaplan, "Onlar gecesini gündüzünü katarak destek oldular. Geçen sene kümede kalmamızın sebebi onlar. Eryaman'da oynadığımız tüm maçlarda bize destek oldular, deplasmanlarda kar kış demeden geldiler. Biz onların hepsini seviyoruz" dedi. - ANTALYA