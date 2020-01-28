(Özel haber) Mustafa Şahin:

Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Hüseyin Şahin'in vekilliğini yapmış olan Mustafa Şahin, Erbaa'da geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreşlerin isminin Hüseyin Şahin olarak değiştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.



Kırkpınar'da 1995-1998 yılları arasında ağalık yapmış olan Hüseyin Şahin'in vekili Mustafa Şahin, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Mustafa Şahin, amcası Hüseyin Şahin'in vefat etmesinin ardından Kırkpınar'ın öksüz kaldığını belirterek, "Rahmetli amcam 1995-1998 yılları arasında Kırkpınar ağalığı yaptı. Kırkpınar Ağalığı denince bu konuda Hüseyin Şahin rol model oldu. Şu anda da Kırkpınar'ın ağası vardır. Fakat Kırkpınar amcamızdan sonra öksüz kalmıştır. Kırkpınar'ın daha hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Kırkpınar ile ilgili ilerleyen zamanda farklı düşüncelerimiz var. O gün o süreç geldiğinde Kırkpınar'ı tekrar gözden geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Erbaa'daki güreşlerin isminin Hüseyin Şahin olarak değiştirilmesi için çalışıyoruz"



Erbaa'da geleneksel olarak yapılan güreşlere de Hüseyin Şahin isminin verilmesinin gerektiğini ifade eden Şahin, "Erbaa güreşleri geleneksel olarak rahmetli amcamız adına Kırkpınar Hüseyin Şahin Güreşleri olarak başladı. Fakat son zamanlarda Güreş İhtisas Kulübü kendi ismiyle yapmaya devam etmek istiyor. Belediyemizin de desteğiyle Hüseyin Şahin Güreşleri olarak yapılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Belediyemizle beraber çalışma içindeyiz. İnşallah geleneksel başladığı çizgide aynı şekilde devam etmesi yönünde bir karar alınması bizi mutlu eder. Dolayısıyla biz bu yönde çalışmaların devam etmesini istiyoruz. Erbaa'mızın tanıtımı, sporda ön plana çıkması bizim açımızdan ve Türk sporu açısından çok önemli diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



"Onun bıraktığı bayrağı devam ettiriyoruz"



Hüseyin Şahin'in Türk sporuna her konuda hizmet ettiğinin altını çizen Mustafa Şahin şu ifadelere yer verdi:



"Rahmetli amcamız Türk sporunda iyi bir noktaya gelmiş bir güreşçidir. Bu konuda da yağlı güreş olsun, minder olsun diğer spor branşlarıyla ilgili de belirli bir yere gelmesi noktasında hem bakanlık düzeyinde hem federasyonu düzeyinde ciddi çalışmalar ön plana çıkarmıştır. Bu konuda 'Ben spordan geldim geçmişimi de unutmadan Türk sporuna ne kadar hizmet edebilsem azdır' diyerek bu yola çıkmış ve bütün servetini de bu uğurda gençlere rol model olmak ve sağlıklı toplumların spor yapmasını kendisine benimsemiş bir büyüğümüzdür. Nereye gitsek iftiharlar duyuyoruz ki Hüseyin Şahin aranan, beklenen biri ama maalesef hakkın rahmetine kavuşmuş bir isim. Fakat biz de onun bıraktığı bayrağı devam ettirme noktasında hem işlerimizi geliştirerek hem de bu anlamda Türk sporuna hizmet etme noktasında ben kendim naçizane bir şeyler yapıyorum. Ben de rahmetli amcamın rahatsızlığı dönemde 26 yaşında Kırkpınar'da ağa vekilliği yaptım. Şu anda da Spor Meclisi diye amatör sporlarımıza hizmet etmek için dergi çıkartıyorum. O anlamda sorumlu hissederek yola çıktık. Hem Kırkpınar'a hem de Türk sporuna nasıl katkı yaparız onun hesabını yapıyoruz. Şu anda da Spor Meclisi dergimizle beraber zaman zaman televizyon programları yaparak Türk sporuna hizmet etmeyi görev edindik." - İSTANBUL