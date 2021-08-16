Üye Girişi
(Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi - Son Dakika

(Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi

16.08.2021 10:02

- (Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi Neftçi Bakü, Bursaspor'u UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor Neftçi Bakü Futbol Kulübü Basın Sözcüsü Rüstem Allahverdiyev: "Bursaspor ve Namig Alesgerov, Azerbaycan futboluna ve Neftçi Futbol Kulübü'ne saygısızlık yaptı"...

- (Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi

Neftçi Bakü, Bursaspor'u UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Neftçi Bakü Futbol Kulübü Basın Sözcüsü Rüstem Allahverdiyev:

"Bursaspor ve Namig Alesgerov, Azerbaycan futboluna ve Neftçi Futbol Kulübü'ne saygısızlık yaptı"

BAKÜ - Neftçi Bakü Futbol Kulübü, Bursaspor'u Namiq Alesgerov transferi nedeniyle UEFA'ya şikayet etmek için hukuki işlemlere başladığını duyurdu. Azerbaycan ekibinin basın sözcüsü Rüstem Allahverdiyev, Bursaspor'un futbolcuyla kural dışı iletişime geçtiğini ve kendilerine hiçbir ödeme yapılmadığını söyledi.

Bursaspor, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'den kadrosuna kattığı Namiq Alasgarov'un transferini resmen duyurdu. 26 yaşındaki Azeri orta saha oyuncusunun transferi sonrası iki kulüp arasında kriz çıktı. Neftçi Bakü, Bursaspor'u UEFA'ya şikayet etmek için hukuki işlemlere başladığını duyurdu. Neftçi Bakü Basın Sözcüsü Rüstem Allahverdiyev, konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Biz medyadan Bursaspor'un bizim futbolcumuzla ilgilendiğini duymaya başladık. Daha sonra ise Bursaspor yetkilisi Neftçi Bakü Futbol Takımı'nın futbolcusu Namiq Alesgerov'u transfer ettiklerine ilişkin açıklama yaptı. Bunun üzerine biz ertesi sabah futbolcu ile iletişime geçtik, futbolcu bu durumu doğruladı. Bize takımla anlaştığını ve gitmek istediğini söyledi" dedi.

"Bursaspor ilk olarak bizimle iletişime geçmeliydi"

Bursaspor'la konuyla ilgili iletişime geçtiklerini belirten Allahverdiyev, "Bursaspor'a futbolcunun bizimle sözleşmesinin devam ettiğini ve Fair Play'e uygun olarak ilk önce futbolcunun oynadığı takımla iletişime geçmeleri gerektiğini söyledik. Bizden izin isteyerek futbolcuyla görüşmeye başlamaları lazımdı. Daha sonra Bursaspor bize mektup göndererek futbolcu ile direkt iletişime geçmediklerini ve oyuncumuzla görüşmediklerini tarafımıza ilettiler" diye konuştu.

"Bize hiçbir ödeme yapılmadı"

Olaydan iki gün geçtikten Finlandiya'ya giderken Bursaspor'dan teklif geldiğini ifade eden Allahverdiyev, "Karşı tarafa resmi cevap verilmeden futbolcumuzun antrenmanlara katılmadığını gördük. Bunun üzerine biz hem Bursaspor'a hem de Namiq Alesgerov'u olayla ilgili uyardık. Daha sonra Bursaspor artık futbolcuyu resmen kadrolarına kattığını ilan etti. Namiq Alesgerov'un kontratına göre 50 bin Euro kulübün hesabına ödenmesi şartıyla istediği kulübe gidebilir. Ancak kulübümüzün hesabına hiçbir para ödenmedi. Bundan dolayı resmi olarak hala bizim oyuncumuz sayılıyor. Kontratı hala devam ediyor ve kontratı devam eden futbolcuyla Bursaspor resmi anlaşma imzaladığını ilan etti. Bu transferde Fair Play kurallarının çiğnenmesidir" şeklinde konuştu.

"Bursaspor ve Namiq Alesgerov'a yönelik hukuki işlemler başlatıldı"

Konuya ilişkin hem Bursaspor'a hem de oyuncuya yönelik hukuki işlemleri başlattıklarını vurgulayan Allahverdiyev, "Artık hukuki işlemler başlatıldı. Yakın zamanda hem UEFA'ya hem de FIFA'ya resmi olarak başvuracağız. Eğer kurallara uygun olarak futbolcuyu bizden isteseydiler hiçbir sorun olmazdı. Bursaspor tarafından bize resmi olarak teklif gönderilmeliydi. Bizim tarafımızdan mektuba olumlu cevap verildikten sonra 50 bin Euro bizim hesabımıza yatırılmalıydı. Bundan sonra oyuncu istediği kulüple anlaşma imzalayabilirdi. Bursaspor Namiq Alesgerov transferi ile ilgili kuralları bozdu. Namiq Alesgerov, Neftçi Futbol Kulübü'nün antrenmanlarına katılmıyor, Azerbaycan Ligi başlıyor ancak Namiq Alesgerov kadromuzda yer almıyor. Bütün bu sorunlarla ilgili artık gerekli şikayetlerimizi yaptık. Hukukçularımız bu yönde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Bursaspor ve Namiq Alesgerov, Azerbaycan futboluna ve Neftçi Futbol Kulübü'ne saygısızlık yaptı"

Bursaspor'un konuya ilişkin üç defa uyarıldığını belirten Allahverdiyev, "Biz belki Namiq Alsgerov'u kadromuzda görmek istemeyeceğiz. Neftçi Futbol Kulübü, Azerbaycan'ın en köklü kulübüdür. Biz Azerbaycan'ın en büyük kulübüyüz. Bursaspor, geçmişte işbirliği yaptığımız bir kulüptü. En azından geçmişte yaptığımız işbirliğine ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine saygı göstermelerini beklerdik. Bursaspor ve Namiq Alesgerov, Azerbaycan futboluna ve Neftçi Futbol Kulübü'ne saygısızlık yapmıştır" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi
(Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi
(Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi
(Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi

Bursaspor, Futbol, UEFA, Bakü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi 10:14 Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin 09:42 Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek 09:30 Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı 09:09 Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi 08:49 Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk 07:45 Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk
Trump, Afganistan'da yaşananlardan dolayı Biden'ı istifa etmeye çağırdı 01:55 Trump, Afganistan'da yaşananlardan dolayı Biden'ı istifa etmeye çağırdı Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim 22:57 Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim

Son Dakika Haberleri
10:19 Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı
10:10 Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi
09:52 Son Dakika: THY, Afganistan'a tarifeli uçuşlarI iptal etti!
09:42 Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin
09:38 Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti
09:30 Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek
09:09 Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı
09:07 Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı
08:48 Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi
08:20 Hande Yener, trafik nedeniyle geç kaldığı konserine otostop çekerek ulaştı
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti         
09:39
Bursalı tiyatrocu, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü Bursalı tiyatrocu, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü         
09:19
Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı         
09:08
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı         
07:19
Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım         
22:58
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti         
20:46
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı         
20:01
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı         
17:21
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 10:32:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Neftçi Bakü ile Bursaspor arasında Namiq Alesgerov krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement