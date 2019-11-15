Son Dakika Haberleri: (Özel haber) Okay Yokuşlu: "Tek hedef Milli Takıma başarı getirebilmek"
Son Dakika Spor (Özel haber) Okay Yokuşlu: 'Tek hedef Milli Takıma başarı getirebilmek' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Okay Yokuşlu: "Tek hedef Milli Takıma başarı getirebilmek"

6 saat önce

- (Özel haber) Okay Yokuşlu: "Tek hedef Milli Takıma başarı getirebilmek"İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcularından Okay Yokuşlu, Milli Takım olarak sadece başarıya odaklandıklarını belirterek, "Burada bayrağımız için oynuyoruz.

- (Özel haber) Okay Yokuşlu: "Tek hedef Milli Takıma başarı getirebilmek"

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcularından Okay Yokuşlu, Milli Takım olarak sadece başarıya odaklandıklarını belirterek, "Burada bayrağımız için oynuyoruz. Tek hedef milli takıma başarı getirebilmek, ülkemizi sevindirebilmek. Çok şükür mahcup olmadık" diye konuştu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'nda giymeyi garantileyen A Milli Futbol Takımı'nda Okay Yokuşlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Yokuşlu, "Uzun bir süreçti. 9 aylık bir süreç ve her oyuncunun emeği var. Bu süreç sonunda hedefimize ulaşmak müthiş bir gurur kaynağı ve çok mutluyuz. Bugünde çok iyi bir oyun sergiledik. Maçı gerektiği gibi oynadık. Gol şansları yakaladık, galipte ayrılabilirdik. Önemli olan turnuvaya katılmak. Artık şampiyonadayız, bunun haklı sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

"Hocamıza güveniyoruz, oda bize güveniyor"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında da konuşan başarılı futbolcu, "Şenol hocanın kariyeri belli. Nice başarılarda bulunmuş birisi. Bizimle iletişimi çok iyi. Takımda bir aile ortamı oluşturdu. Şu anda oynayan, oynamayan sadece başarıya konsantre olan bir takım var. Hocamızı seviyoruz, güveniyoruz ve oda bize güveniyor. Bu da sahaya yansıyor. Çok mutluyuz. Umarım böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

"Burada bayrağımız için oynuyoruz"

Maçın sonundaki sevinç hakkında görüşlerini belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Oynamayan arkadaşların saha kenarından bunu yaşaması çok doğal. Sadece başarıya odaklandık. Burada bayrağımız için oynuyoruz. Tek hedef milli takıma başarı getirebilmek, ülkemizi sevindirebilmek. Çok şükür mahcup olmadık" şeklinde konuştu.

(Özel haber) Okay Yokuşlu: Tek hedef Milli Takıma başarı getirebilmek

A Milli Futbol Takımı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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