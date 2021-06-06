Üye Girişi
Okay Yokuşlu: "Turnuvaya renk katmak istiyoruz" - Son Dakika

Okay Yokuşlu: "Turnuvaya renk katmak istiyoruz"

06.06.2021 12:17

A Milli Takım oyuncusu Okay Yokuşlu, Almanya kampında özel açıklamalar yaptı.

A Milli Takım oyuncusu Okay Yokuşlu, Almanya kampında özel açıklamalar yaptı. Turnuvaya renk katmak istediklerini söyleyen Okay, şampiyonanın açılış maçı olan İtalya mücadelesi için de "İtalya maçı zor olacak ama güzel olacak" dedi.

EURO 2020'ye hazırlanan ve ikinci etap kamp çalışmalarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Okay Yokuşlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde daha önce 2008 yılında kamp yapıp yarı finale çıktığı, 2012 yılında şampiyon olan Galatasaray'ın ve 2016 yılında şampiyon olan Beşiktaş'ın kamp yaptığının hatırlatılmasıyla sözlerine başlayan Okay, "Bu istatistiği bilmiyordum. 2008 Avrupa Şampiyonası fotoğrafı var takımın. Güzel bir tesadüf bu. Sahaya çıktığımız zaman her şeyi başaracak olan bizleriz. Güzel bir kamp dönemi geçiyor. Kaldığımız yer keyifli. Bu da önemli. Maçlara çıkmadan önce keyifli bir ortam olması, arkadaşlarımızla iyi vakit geçiriyor olmamız bize katkı sağlıyor. Ferah, çalışmaya uygun bir ortam. Saha hemen yanımızda. Umarım bize de yansır buranın şansı" ifadelerini kullandı. Kamp ortamının keyifli olduğunu ve takım arkadaşlarıyla bisikletle dolaştıklarını da söyleyen Okay, "Çok büyük bir alandayız şu anda. Kaldığımız nokta ile yemek salonu arasında mesafe var. Bazı arkadaşlar yürümeyi bazıları da bisikleti tercih ediyor" dedi.

"Kazanmak için gidiyoruz"

İtalya maçının çok zor ama güzel bir karşılaşma olacağını ifade ederek sözlerini sürdüren başarılı futbolcu, "Kesinlikle kazanmak için gideceğiz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Gerekli analizleri yapıyoruz. Rakibi inceliyoruz, onlar da bizi inceliyordur. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzde zaman da var. Zor bir maç olacak İtalya karşılaşması. Ama aynı zamanda güzel olacak. Hem bunun sorumluluğunun bilincindeyiz hem de keyif alacağımızı biliyoruz. Güzel bir maç olacak. İyi hazırlanıp kafamızdakileri sahaya yansıttığımız takdirde başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi. Büyük maçlarda daha motive olup olmadıklarıyla ilgili konuşarak sözlerini devam ettiren Okay Yokuşlu, "Böyle bir kanı var ama biz sahaya çıkarken hiçbir zaman 'Bu maç büyük maç, bizden daha zorlu rakip' diye düşünmüyoruz. Belki bu bir reflekstir ya da denk gelmiştir. Biz her maça aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Büyük maçları iyi oynamak da çok önemli takım için. Bu turnuvada bütün maçların zorluk seviyesi yüksek olacak. Umarım bu özelliğimizi turnuvaya yansıtırız" açıklamasını yaptı.

"Dorukhan her ligde oynar"

İspanya'da Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Dorukhan Toköz'ün Celta Vigo'ya transfer olacağı iddiaları hakkında da konuştu. Dorukhan'ın transferiyle ilgili kendisinin bilgi sahibi olmadığını söyleyen Okay, "Dorukhan'ın transfer konusuyla ilgili hiçbir bilgim yok ama kendisi için en hayırlısı ne ise ona karar verecektir. Dorukhan çok kaliteli ve iyi bir futbolcu. Yaşadığı sakatlığın ardından geri dönmek kolay değildi. Yaşadığı zorluklar vardı. Ben de böyle bir süreç yaşadım ama onunki daha ağırdı. Ben Dorukhan'ın her ligde her takımda oynayabileceğini düşünüyorum. Hem karakter hem de yetenek olarak bu özelliklere sahip" dedi. Son olarak Türk halkına mesaj veren başarılı oyuncu, "Bizi desteklemelerini söyleyeceğim ama sağ olsunlar, otelimizin önünde bile bizi yalnız bırakmıyorlar. İnşallah onları gururlandırabiliriz. Çıktığımız maçlarda hem oyun hem de skor olarak turnuvaya renk katan bir takım olmak istiyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler, biz de onları gururlandırmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Okay Yokuşlu: Turnuvaya renk katmak istiyoruz
Okay Yokuşlu: Turnuvaya renk katmak istiyoruz
Okay Yokuşlu: Turnuvaya renk katmak istiyoruz
Okay Yokuşlu: Turnuvaya renk katmak istiyoruz
Okay Yokuşlu: Turnuvaya renk katmak istiyoruz

Okay Yokuşlu, Milli Takım, oyunlar, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okay Yokuşlu: 'Turnuvaya renk katmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi
19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı 18:13 Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik 16:28 İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti         
20:38
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali         
19:56
Kabus giderek büyüyor! Kara mantar, koronaya yakalanan 24 bin 370 kişide görüldü Kabus giderek büyüyor! Kara mantar, koronaya yakalanan 24 bin 370 kişide görüldü         
19:35
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı         
19:14
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 20:45:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okay Yokuşlu: "Turnuvaya renk katmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement