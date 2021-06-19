- (Özel haber) Oy kullanmaya sedye ile geldi

İSTANBUL - Galatasaray'da gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda bir üye oy kullanmaya sedye ve sağlık ekibiyle birlikte geldi.

Galatasaray'da yapılan Olağan Genel Kurul'da oy verme işlemi sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bir genel kurul üyesi ise oy kıllanmaya sedye ile geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile taşıdığı üye, sandığına bu şekilde ulaştırıldı ve oy atması sağlandı.