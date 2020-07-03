(Özel haber) Ozan Bilican: "FIFA, pandemi sürecinde kaçak dövüştü!" - Son Dakika

(Özel haber) Ozan Bilican: "FIFA, pandemi sürecinde kaçak dövüştü!"

Galatasaray ile Monaco arasında yaşanan Onyekuru krizi için Spor Hukukçusu Av. Ozan Bilican, "FIFA, uluslararası alanda en yetkili kurum olmasına rağmen bu süreçte çok pasif kaldı.

Galatasaray ile Monaco arasında yaşanan Onyekuru krizi için Spor Hukukçusu Av. Ozan Bilican, "FIFA, uluslararası alanda en yetkili kurum olmasına rağmen bu süreçte çok pasif kaldı. FIFA'nın bir yaptırım gücü olmadığı için oyuncu da hakkını kullanarak gitti" yorumunu yaptı.

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Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun, sözleşmesinin bitmesinin ardından Fransız kulübünün kampına katılmak için Türkiye'den gitmesi sarı-kırmızılı kulübü zora soktu. Galatasaray kulübü, sezonun kalan kısmında yıldız ismin maçlara çıkması için Monaco kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğünü açıklarken, konu hakkında Spor Hukukçusu Avukat Ozan Bilican, İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinde FIFA'nın, kulüplere karşı kaçak dövüştüğünü belirten Av. Bilican, "Pandemi sürecinde birçok kulüp ve sporcu arasında bu tip sorunlar yaşandı. Sözleşmesi biten oyuncular, ligler devam etmesine rağmen kulüplerinden ayrıldı. FIFA uluslararası alanda en yetkili kurum olmasına rağmen bu süreçte çok pasif kaldı. Hukuk işin içine girdiği zaman FIFA, UEFA gibi kurumlar bir yere kadar olaya müdahale edebiliyor. Birtakım çerçeveler belirliyor ama kulüp ile oyuncu arasındaki sözleşme 'özel hukuku' ilgilendiren bir dal olduğu için 'Siz yerel hukuka göre bir çözüm bulun, bulamazsanız bize başvurun' diyor. Milyonlarca Euro ve Doların döndüğü bu sektöre FIFA bir yol çizer diyorsunuz ama 2-3 tane tavsiye kararı yayımlıyor, 'futbolcu ile kulüp oturup, uzlaşsın' diyor. Aslında burada kaçak dövüşüyor FIFA. Hukuk nazarında yaptırım gücü olmasa bile FIFA, aba altından sopa gösterip, daha sonra anlaşın diyebilirdi. Ama bunu yapmadı. İş böyle olunca parası olan kulüpler oyuncuların gözünü boyayabildi, olamayanlar da böyle sıkıntılar yaşadı. FIFA tavsiyeden öteye geçemediği için tüm sorumluluğu kulüple oyuncu arasındaki anlaşmaya bıraktı. Sözleşme bitince de oyuncu geri döndü. Mevcut durumda bir kriz yok, anlaşmaya göre oyuncu kulübüne geri döndü. FIFA'nın bir yaptırım gücü olmadığı için oyuncu da hakkını kullanarak gitti" dedi.

Pandemi sürecinde ortaya çıkan senaryoların avukatlar olarak kendilerini çok şaşırttığını belirten Bilican, "Pandemi döneminde özellikle mart - nisan ayları gibi, 'Mevcut durumdan dolayı eğer sözleşme biterse, otomatik olarak uzar' gibi görüşler ortaya çıktı. Biz bunlara çok şaşırdık. Hukuken hiçbir geçerliliği olmayan sözlerdi bunlar. Sözleşme iki neticelidir, ya uzar ya biter. Borçlar Kanunumuzda Aşırı İfa Güçlüğü maddesi var. Kulüpler ödeme yapamıyor, futbolcular sahaya çıkamıyor. Bazı kulüpler çıktı, 'Pandemi nedeniyle biz maaşları ödemiyoruz' dedi. Böyle bir yetkiyi ne İş Kanunu ne de Borçlar Kanunu veriyor. Para ödemekle yükümlü olan taraf karşı taraftan onay almadan ödemeyi durduramaz, popüler ismiyle ücretsiz izne ayıramaz. Karşı taraftan bir muvafakatname almadan böyle bir şey yapmanız mümkün değil. Kulüpler, futbolcular bu süreçte ne yapmamız gerekiyor diye beklerken FIFA çıkıp, dışarıdan 3. şahıs gibi konuştu. İş böyle olunca bugün karın ağrıtıcı durumlar ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı, Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Ozan Bilican: 'FIFA, pandemi sürecinde kaçak dövüştü!' - Son Dakika Spor
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