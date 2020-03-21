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(Özel haber) Quaresma'dan 'Evde kal' çağrısı
7 saat önce
- (Özel haber) Quaresma'dan 'Evde kal' çağrısı Ricardo Quaresma: "Evde kalmanızı rica ediyorum" Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla İHA aracılığıyla vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.
- (Özel haber) Quaresma'dan 'Evde kal' çağrısı
Ricardo Quaresma:
"Evde kalmanızı rica ediyorum"
İSTANBUL - Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla İHA aracılığıyla vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Kasımpaşa'nın yıldızı Querasma'dan 'Evde kal' çağrısı geldi. Portekizli futbolcu, korona virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'Evde kal' mesajı gönderdi.
Quaresma, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Herkese iyi günler, sizden uymak zorunda olduğumuz kurallara uyup evde kalmanızı rica ediyorum. Kendimize yardım edilmesini istiyorsak biz de yardımcı olmalıyız. Herkese kucak dolusu sevgiler."
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:36 Kaynak: İHA
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