(Özel haber) Ramazan Altuğ: "Bizim hedefimiz ilk beş içerisinde yer almak"

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Denizli Ampute Futbol Takımı'nda kaptan Ramazan Altuğ, hedeflerinin ligde ilk beş içerisinde yer aldığını söyledi.

Denizli'de 2016 yılında kurulan Denizli Engelliler Spor Kulübü, daha önceden Ampute Futbol Takımı'nı barındırırken artık 4 branşta daha faaliyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig çalışmalarına başlayan Denizli Engelliler Spor Kulübü, haftada 5 gün, günde 2 saat antrenman yapmaya devam ediyor. Bu hafta antrenmanın ardından ampute futbol takımı, Altınordu Futbol Okulu öğrencileri ile hazırlık maçı gerçekleştirdi. Transfer çalışmaları için görüşmelerin sürdüğü takımda, 2020-2021 Süper Lig sezonunda hedeflerinin ilk 5'de yer almak istediklerini belirtti. Denizli Engelliler Spor Kulübü kurucusu ve aynı zamanda ampute futbol takımının kaptanlık görevini üstlenen Ramazan Altuğ, kulübü 2016 yılında kurduğunu ve takımın kaptanlığını yaptığını belirtti. Kulüpte 4 tane branşta da faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Altuğ, "Bu kulübün şu anda başkanı ve Ampute takımının kaptanıyım. Geçen sezon birçok lig hatta tamamı pandemiden dolayı yarıda kaldı ve biz pandemide ligler ara verildiğinde Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik onun için şu anda 2020-2021 sezonunda Denizli'de ilk kez bir ampute futbol takımı, Süper Lig'de mücadele edecek" diye konuştu.

"Bizim hedefimiz ilk beş içerisinde yer almak"

Takım kaptanı Ramazan Altuğ, ampute takımı olarak Denizli'de Süper Lig'e yükselen ilk takım olduğunu belirterek, "Süper Lig'de ilk takım, yani amputede, hatta bedensel engelliler branşında şu anda Süper Lig'de olan tek takım Denizli Ampute Futbol Takımı, bizim buradaki hedefimiz öncelikle kalıcı olmak Süper Lig'in içerisinde devamlı takımımızın bulunması ve altyapımızı bu süreç içerisinde güçlendirmek. Hedefimiz ilk beş, geçen sene Ali Başkanım ilk beş demişti, son hafta düşmekten kurtulduk ama böyle hedefler koymadığınız sürece başarıyı zaten yakalayamazsınız. Belki bizde düşmeyi oynayabiliriz ama bizim hedefimiz ilk beş içerisinde yer almak zaten biz bu doğrultuda transferlerimizi yapıyoruz" dedi.

"Lig öncesinde Türkiye Kupası var"

Lig ve kupaya en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Altuğ, "Şu anda takımımız içerisinde oyuncuların tamamı Denizli'den yetişmiş oyuncular değil, bizim transferlerimiz var. Kadromuzda 2 yabancı oyuncumuz var, 2 tane daha transfer yaptık ve eylül ayı içerisinde gelecekler şehrimize, antrenmanlarımıza katılacaklar. Denizli'de bulunan oyuncularımız, haftada 5 gün antrenman yapıyor ve günde 2 saat çalışmalar oluyor. Önümüzdeki eylül ayı içerisinde mutlaka bir kamp yapacağız, kamp yeri görüşmelerini yapıyoruz. Transferlerimiz ile beraber o kampta yer almak istiyoruz ve bu süreci de ağırdan alıyoruz, kamp sürecini özellikle sahamızda antrenman yaparak, bu süreci değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama mutlaka lig öncesi bir kampımız olacak çünkü lig öncesinde birde Türkiye Kupası var. Biz buna da iyi bir şekilde hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Kupası'na geçen sezon Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takım ile 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan 2 takım katılıyor. Takımlardan birisi biz olduğumuz için önümüzdeki zamanda mutlaka Türkiye Kupası yapılacak ve biz bu 6 takımdan birisi olarak ligde yer alacağız" ifadelerini kullandı.

Yasin Düzgün: "Can yakacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz"

Ampute futbol takımı ile yeni sezonda anlaşma sağlayan Antrenör Yasin Düzgün ise, takımın geçen yıl ligde şampiyon olduğunu ve Süper Lig'e çıktığını belirterek, "Sezon başında bizde bu takımla anlaştık ve çalışmalarımıza 20 Temmuz itibariyle başladık. Transferlerimiz var, bu sene yeni katılan arkadaşlarımız var. Aile havasında güzel bir tempo ile çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki hafta Afyonkarahisar'da bir kampımız olacak. Şu anda turnuvada olan yeni gelecek arkadaşlarımız olacak ve iki oyuncu Rusya Milli Takımı'ndan gelecek. Sezonu en iyi şekilde tamamlamak için var gücümüz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekim ayının birinci ve ya ikinci haftası sezon başlayacak. Ondan önce Türkiye Kupası maçımız var. Orada da takımımızın durumunu görüp, değerlendirerek gerekli çalışmalarımız yapıp tedbirlerimizi alacağız. Şampiyonluk için bir şey diyemem ama hedefimizde var. Can yakacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. - DENİZLİ