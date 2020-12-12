(Özel haber) Raul ve Ronaldo, Karabük'te! - Son Dakika

(Özel haber) Raul ve Ronaldo, Karabük'te!

12.12.2020 14:13

- (Özel haber) Raul ve Ronaldo, Karabük'te!

- (Özel haber) Raul ve Ronaldo, Karabük'te!

Çocuklarına hayranı olduğu Real Madridli yıldızların isimlerini verdi

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde esnaflık yapan Hamdi Bağbaşı isimli vatandaş, çocuklarına beğendiği futbolcular olan Raul ve Ronaldo'nun adını verdi.

Real Madrid taraftarı olan Bağbaşı, bir çocuğuna Real Madrid'in efsanesi İspanyol oyuncu Raul Gonzalez'den ötürü 'Deniz Raul Ege' ismini verirken diğerine ise ve Real Madrid'de Raul'den sonra 7 numaralı formayı giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan ötürü de 'Ronaldo Ata' ismini verdi.

Türkiye'den bir takım tutmadığını ve Real Madrid taraftarı olduğunu belirten Hamdi Bağbaşı (48), "Çocukluğumdan gençliğime, TRT zamanından bu yana Real Madrid taraftarıyım. Türkiye'den bir takım tutmuyorum. Raul Gonzalez, Diego Maradona'dan sonra en beğendiğim oyuncuydu. Ondan dolayı da çocuklarımın ismini sevdiğim oyuncuları koydum. Büyüğüne Deniz Raul Ege, küçüğüne ise Ronaldo Ata isimlerini verdim" dedi.

Eşinden ve çevresinden hiç tepki gösteren olmadığını ifade eden Bağbaşı, "Eşimin bir tepkisi olmadı. Büyük çocuğum Ege'nin ismini koyarken Ben Deniz Raul koyacaktım. Eşim de Ege ismini koyalım dedi. Nüfus Müdürlüğü'ne gittim. Madem eşimin isteğini de kırmayım üçünü birden koyarak Deniz Raul Ege koydum. Çevremdekiler hiç garip karşılamadı. Sadece isim koyulurken yabancı isim olduğu için sıkıntı çıkıp çıkmadığını sordular. Öyle bir durum olmadı. Yasaklı isimler statüsüne girmediği için de herhangi bir sıkıntı olmadı" şeklinde konuştu.

Okulda da herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Bağbaşı, "Okulda veli olarak daha çok annesi ilgileniyor. Ben de sahada ona futbol oynatıyorum. Haftada 2-3 gün idmana gelmeye çalışıyoruz. Çocuklar pandemi sürecinde kilo aldı. Arkadaşı ile beraber yasağın olmadığı saatler olan 13.00-16.00 saatleri arasında idman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar Raul diye hitap edince hoşuma gidiyor"

Raul ismini sevdiğini belirten Deniz Raul Ege Bağbaşı (12), "Ben ismimi seviyorum. Bazı kişiler 'Raul' diye hitap edince hoşuma gidiyor. Bazı öğretmenlerim de Raul diyor. Bazı büyüklerim Raul diyor. Arkadaşlarım çoğunlukla Ege diye hitap ediyor. Raul ile ilgili videolar izledim. Çok fazla bulamasam da attığı golleri gördüm. Ben ismimin Raul olmasından memnunum" dedi.

Hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyen Deniz Raul Ege Bağbaşı, "Yakın olduğu için önce Kardemir Karabükspor'da sonra ise Real Madrid ya da Paris Saint-Germain'de oynamak istiyorum" diye konuştu.

(Özel haber) Raul ve Ronaldo, Karabük'te!
(Özel haber) Raul ve Ronaldo, Karabük'te!
(Özel haber) Raul ve Ronaldo, Karabük'te!
(Özel haber) Raul ve Ronaldo, Karabük'te!
(Özel haber) Raul ve Ronaldo, Karabük'te!
(Özel haber) Raul ve Ronaldo, Karabük'te!

Raúl González, Bağbaşı, Karabük, Ege, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Raul ve Ronaldo, Karabük'te! - Son Dakika Spor


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