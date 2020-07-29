- (Özel haber) Renay Onur: "4 tane tesisimizi 400 lisanslı sporcunun kullanımına açtık"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur:

"Geçen seneye göre daha heyecanlıyım"

"Yarı maraton 4 metrekareye 1 kişi koşacak şekilde olacak"

"İstanbul'un 7-8 noktasında yaz okulları başlamış durumda"

İSTANBUL - Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, korona virüs sürecinde havuza ulaşamayan sporcuların bu arayı hızlı kapatabilmeleri için 4 tane tesisi kullanımlarına verdiklerini söyleyerek, "55 kulüpten belli başarı üzerindeki lisanslı 400 sporcuya istedikleri kadar, istediği saatlerde kullanabilecekleri şekilde tesisleri açtık" dedi.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, geride kalan 1 yıllın nasıl geçtiğini, pandemi döneminde nasıl geçtiğini ve 20 Eylül'de yapılacak Vodafone Yarı Maratonu hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk olarak görevindeki 1 yılın nasıl geçtiğini anlatan Renay Onur, "1 yılda öncelikle yaptığımız şey ekibi tanımaktı. Çünkü Spor İstanbul çok köklü ve tecrübeli bir kuruluş. Bu süreçte birbirimizi fazlasıyla tanıdık. Heyecanım arttı. Şu anda geçen seneye göre heyecanlıyım. İkinci önem verdiğim şey eğitim tarafıydı. Nasıl Milli Eğitim'de önemli nokta öğretmenlerse bizde de halka sporu sevdirme potansiyeli olan, halka neyi nasıl yapacağını aktaran eğitmenlerimiz için akademi projesinin startını verdik. Çok hızlı ilerliyor. Bu beni heyecanlandırıyor. Sosyal etkimizi ölçmek için çalışıyoruz. Etkimizi ölçebilmek için altyapı kurmaya çalışıyoruz. Son olarak da pandemi sürecinde biraz tesis dışının önemini anladık. 48 tesisimiz var. Yıl içerisinde 6.5 milyon kullanım oluyor. Ama biz 480 tesis de yapsak İstanbul'a yetme durumu yok. O yüzden şu anda park, bahçe ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde her hafta 5-10 nokta ekleyerek yıl sonunda 100 noktaya çıkmayı hedefliyoruz. İnsanların hala tesis içerisine girerken huzursuz olduklarını hissediyoruz. Tesis dışındaki eğitim ve etkinliklerin sayısını arttırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"4 tane tesisimizi 400 lisanslı sporcunun kullanımına açtık"

Pandemi sürecinde tesisleri kapatmak zorunda oldukları için o sürecin ortasında sporculara destek veremediklerini belirten Onur, "Ama İstanbul halkına online da çok güzel hizmet verdik. 500 bin kişiye 5 milyon kere egzersiz yaptırdığımızı takip edebiliyoruz. Fakat bitişiyle beraber hatta geçen hafta bu projemize başladık. Korona virüs sürecinde havuza ulaşamayan sporcuların bu arayı hızlı kapatabilmeleri için 4 tane tesisimizi 55 kulüpten belli başarı üzerindeki lisanslı 400 sporcuya istedikleri kadar, istediği saatlerde kullanabilecekleri şekilde açtık. Beni heyecanlandıran bir proje. Biz Türkiye'nin en büyük havuz şirketlerinden birisiyiz. Bu desteği vermemiz gerekiyordu. Federasyon ile de orada çok güzel çalışıyoruz. Yüzme heyecanı da bence son günlerin en önemli işi" şeklinde konuştu.

"4 metrekareye 1 kişi koşacak şekilde daha az kişiyle koşuyor olacağız"

Pandemiden dolayı ertelenen ve 20 Eylül'de yapılacağı açıklanan İstanbul Yarı Maraton hakkında da görüşlerini belirten Renay Onur, "Malum sebeplerden dolayı ertelemiştik. Eylül ayında maratonların çoğu yapılıyor. Fakat bir şekilde yarı maraton olarak muhtemelen şu anki takvimde kendi kategorisindeki ilk yarış İstanbul Yarı Maratonu olacak. Güzel önlemler aldık. Normalde hesap, metrekareye 4 kişi şekilde kurgulanır yarışlar. Biz 4 metrekareye 1 kişi koşacak şekilde daha az kişiyle koşuyor olacağız ama bunun yanında heyecanlı bir sanal koşu ekliyor olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul'un 7-8 noktasında şu anda yaz okulları başlamış durumda"

Küçük çocuklar için yaz dönemindeki projelerden de bahseden Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Bu pandemi sürecinde başkanımızın da istediği projelerden birisiydi. Süreçte en fazla hareket etmesi gereken gruplar, çocuklar ve yaşı almış vatandaşlar. Çocuklarımızın günde en az 1 saat aktif olması gerekiyor ama çok pasif bir dönem geçirdiler. Biz de sosyal mesafeye uygun spor dallarını belirleyip, yelken, kürek, bocce, satranç, oryantiring, masa tenisi gibi bütün bunları deneyimleyebilecekleri ve yapabilecekleri bir okul planladık. İstanbul'un 7-8 noktasında şu anda yaz okulları başlamış durumda. Çocuğu olanlar varsa bence kaçırmasınlar. Hemen takip etsinler bu etkinlikleri" ifadelerini kullandı.

Spor için zor bir süreç olduğunu vurgulayan Onur, "Biz teknolojiyi daha iyi kullanmayı öğrendik. Tesis dışını daha iyi kullanmayı öğrendik. Bence bu süreç daha çok güçlenmemize, online ve tesis dışını etkin kullanmamızı faydalı bir etkisi oldu. Bu alanlarda kendimizi daha güçlendirerek ilerliyor olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.