(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi - Son Dakika

(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi

20.10.2020 13:24

- (Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi Millilerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda final! Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi.

- (Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi

Millilerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda final!

MERSİN - Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi. Günde 8 saat idman yaparak önümüzdeki ay yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takım, burada finale kalıp önümüzdeki yıl olimpiyat kotası dağıtacak olan şampiyona öncesi gövde gösterisi yapmak istiyor.

14 Ekim'de Mersin'de kampa giren Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, 2 hafta kentte kalacak. Mersin Cimnastik Salonu'nda günde çift idman yapan sporcular, 26-29 Kasım tarihleri arasında Ukrayna'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alma hedefinde. Antrenör Kamelia Dunavska önderliğinde çalışmalar yapan olan sporcular, yaptıkları antrenmanlarla umut veriyor.

"Avrupa Şampiyonasında kota alıp, olimpiyatlara gitmek istiyoruz"

Takım ve çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Kamelia Dunavska, kampın güzel gittiğini söyledi. Geçen hafta çarşamba günü Mersin'de kampa girdiklerini belirten Dunavska, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Şu anda hazırlıklarımızı buna yönelik yapıyoruz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na kadar takım tam olarak hazır olacağız. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç elde etmek. Sporcularımızın çalışmalarından memnunuz. Avrupa Şampiyonası'ndan kota alıp, olimpiyatlara gitmek istiyoruz. O yüzden zaten burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Korona virüs salgını dolayısıyla olimpiyatlar 2021'e ertelendi. Bu aslında bizim için şans oldu. Çünkü hazırlık için 1 sene daha şansımız oldu. Takımımız çok genç. O yüzden bizim asıl hedefimiz 2021 değil de 2024 Olimpiyatları. Asıl orada derece elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Günde 8 saat çalışıyoruz"

Takım kaptanı Duygu Doğan ise ayın 14'ünde kampa geldiklerini dile getirdi. 2 hafta Mersin'de çalışma yapacaklarını kaydeden Doğan, "Kampımız çok verimli geçiyor. Buradaki salonu çok seviyoruz. Çift antrenman yapıyoruz. Günde 8 saat çalışıyoruz. Hafta sonları kontrol yarışmalarımız oluyor. Hakemlerin eşliğinde çalışma yapıyoruz, onlar bizi değerlendiriyor, eksiklerimizi söylüyorlar. Bizde bu eksiklikler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an iyi durumdayız. Yarışma formundayız. 1 ay sonra Avrupa Şampiyonası var. Umarım güzel geçecek. Hedefimiz finale kalmak ve önümüzdeki yılda yine Avrupa Şampiyonasında olimpiyat kotası yarışmamız var. Bu Avrupa şampiyonası onun hazırlığı gibi. Kendimizi en iyi şekilde göstererek, önümüzdeki yılki şampiyonaya hazırlanmak istiyoruz" dedi.

"Kota alma şansımız çok yüksek"

Azra Akıncı da kamp çalışmalarının güzel geçtiğini vurgulayarak, "Elimizden geldiği kadar imkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada diğer yerlere göre daha güzel kendimizi geliştiriyoruz. Hafta sonları kontrol yarışmaları oluyor. Şimdiden yarışmalara hazırlanıyoruz. Avrupa şampiyonasında kota alma şansımız çok yüksek. Gittikçe kendimizi geliştiriyor ve ilerliyoruz. Bu Avrupa Şampiyonasında finale kalmayı, bir sonrakinde de kota almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi

Cimnastik, Mersin, Avrupa, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Bir saatlik düğünün 40 dakikası takı töreniyle geçti, gelin ve damada 1 milyon liralık takı takıldı Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu         
13:54
Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş         
13:31
Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti         
13:12
Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak         
12:46
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Babasını öldüren genç, Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi         
10:35
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 14:18:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei