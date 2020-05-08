(Özel haber) Rıza Çalımbay:

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını değerlendirirken, "Ben bu tarihleri çok erken buluyorum. Bu tarihlerde olmaması gerekiyor. Çünkü şu anda halen risk var" dedi.



Kırmızı-beyazlı ekibin deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin haziranda başlatılmasına ilişkin aldığı kararı değerlendirerek, tarihe olumlu bakmadığını ve riskin devam ettiğini söyledi.



"Tarihi olumlu bulmuyorum"



Çalımbay, "Ben liglerin başlama tarihini çok erken buluyorum. Bu tarihlerde olmaması gerekiyor. Çünkü şu anda halen risk var. Biz de maçları oynamayı çok istiyoruz, çünkü en avantajlı takımlardan bir tanesi biziz ama bu virüs devam ettiği sürece bence maçları oynamamak gerekiyor. Ben tarihi olumlu bulmuyorum" diye konuştu.



"Riskin üzerine gitmemek gerekiyor"



Kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Rıza Çalımbay, "Biz antrenmanları bir aydan beri bireysel olarak yapıyoruz zaten. Bizim açımızdan idman sorunu yok. Haftaya yavaş yavaş çalışmalara başlayacağız. Ama ben maçların başlangıç tarihinin değişeceğine inanıyorum. Bu açıklanan tarih yanlış oldu, bunu değiştireceklerine inanıyorum. Şu anda vakalar düştü ama çoğalabilir. Bunlar varken maçların oynanması ayrı bir risk taşır. Riskin üzerine gitmemek gerekiyor. Onun için ben bu tarihlerin inşallah değişeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Maçlar Eylül'de oynansın"



Çalımbay, maçların eylül ayında oynanması önerisinde bulunarak, "Kalan 8 maçımız Eylül ayında, risk olmayan ortamda oynanırsa biz kesinlikle o maçlardan en iyi şekilde ayrılacağız. Ama açıklanan tarihte maçları oynatırlarsa bizim için çok büyük problem olabilir. Zor maçlarımız var. Bir de seyircisiz oynayacağız o maçları. O yüzden bizim için zor olur" ifadelerini kullandı. - SİVAS