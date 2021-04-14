(Özel haber) Rıza Kayaalp: "Hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat altınını almak" - Son Dakika

(Özel haber) Rıza Kayaalp: "Hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat altınını almak"

14.04.2021 10:09
(Özel haber) Rıza Kayaalp:

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo'dan altın madalya hedeflediğini belirterek, "Olimpiyatta hedefim altın madalya. Başka şansım yok, son şansım diyebilirim. Orada altın almak büyük hayal. Birçok madalyam var bir olimpiyat eksik" dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo'dan altın madalya hedeflediğini belirterek, "Olimpiyatta hedefim altın madalya. Başka şansım yok, son şansım diyebilirim. Orada altın almak büyük hayal. Birçok madalyam var bir olimpiyat eksik" dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerinde olimpiyat altın madalyası eksiği olduğunu ve hedefinin bunu tamamlamak olduğunu dile getiren milli güreşçi Kayaalp, "10 yıldır üst üste final yapan bir sporcuydum ama geçen sene fire verdim. Ama rekor benim elimde. 9 kez Avrupa şampiyonu oldum. Hedefim 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek. Hazırlıklar da iyi gidiyor. Kendimi de iyi hissediyorum. İnşallah sonucu güzel olacak. Mücadele etmeyi seven bir sporcuyum. Savaşmak istiyorum. Ülkem için elimden geleni yapmak istiyorum. Olimpiyatlar öncesi de benim için büyük moral olur. Kampımız güzel gidiyor. Mart'ın başında bir turnuvaya katıldık, sağlam bir turnuvaydı birinci oldum. İyi çalışıyoruz. Gücümüze güç katıp, Avrupa şampiyonasına katılmak istiyorum" dedi.

"Birçok madalyam var, bir olimpiyat eksik"

Tokyo Olimpiyatları sonrası emekliliği düşünebileceğini ifade eden Kayaalp, "Olimpiyatta hedefim altın madalya. Başka şansım yok, son şansım diyebilirim. Orada altın almak büyük hayal. Birçok madalyam var, bir olimpiyat eksik. Normal şartlarda vücut bir olimpiyat daha görür ama ben altın alırsam artık yeter diyebilirim. Bir eksik olimpiyat altınım. Ben zirvede bırakmak istiyorum. Böyle bir hedef koymuştum kendime. Bunu da yaptığımı düşünüyorum. Belli bir yaşa da geldim. Bizim de bir ailemiz var. Ağrıyan, sızlayan yerlerimiz de oluyor. İnanılmaz da antrenmanlar yapıyoruz. O mindere çıkmak için inanılmaz efor sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Ülkeme hizmet için elimden geleni yaparım"

Ülkeye ve genç sporculara yardım etmekten kaçınmayacağını belirten milli güreşçi, "Bu kadar kamplarda olup, aileden uzak kalan biri olarak şu an ilerisi için hocalık gibi bir düşüncem yok ama inşallah güzel yerlerde oluruz. Her zaman çalışıyorsam Allah'a nasip et derim. Gençlere, vatana millete hizmetimiz olacaksa makam nasip et derip. Elimden bir şey gelirse elimden gelen her şeyi yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

(Özel haber) Rıza Kayaalp: Hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat altınını almak
(Özel haber) Rıza Kayaalp: Hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat altınını almak
(Özel haber) Rıza Kayaalp: Hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat altınını almak
(Özel haber) Rıza Kayaalp: Hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat altınını almak
(Özel haber) Rıza Kayaalp: Hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat altınını almak
(Özel haber) Rıza Kayaalp: Hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat altınını almak

Milli Güreşçi, Rıza Kayaalp, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Rıza Kayaalp: 'Hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat altınını almak' - Son Dakika Spor


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