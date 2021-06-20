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(Özel haber) Roman Dobrowski, bakın nasıl Kaan Dobra oldu - Son Dakika

(Özel haber) Roman Dobrowski, bakın nasıl Kaan Dobra oldu

20.06.2021 10:40

Polonya'nın Ruch Chorzow takımından 27 yıl önce Kocaelispor'a 'Roman Dobrowski ismiyle transfer olan, 1998 yılında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'ye attığı son dakika golünün ardından Mehmet Ali Erbil tarafından 'Fenerbahçe Dobrowski oldu' sözüyle hatırlanan ve Kaan Dobra ismini alan...

Polonya'nın Ruch Chorzow takımından 27 yıl önce Kocaelispor'a 'Roman Dobrowski ismiyle transfer olan, 1998 yılında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'ye attığı son dakika golünün ardından Mehmet Ali Erbil tarafından 'Fenerbahçe Dobrowski oldu' sözüyle hatırlanan ve Kaan Dobra ismini alan efsane, İzmitli oldu. Başarılı futbolcu, şimdilerde kurduğu okulda futbolcu yetiştiriyor.

Ülkesi Polonya'da forma terletirken 1994 yılında Kocaelispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Roman Dobrowski, Türkiye vatandaşı olarak Kaan Dobra ismini aldı. Efsanesi olduğu Kocaelispor'da futbolu bırakan 49 yaşındaki Kaan Dobra Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 yıldır yaşamını sürdürüyor. Kocaelispor ile başlayan Türkiye hikayesini Türk vatandaşlığı alarak devam ettiren efsane futbolcu Kaan Dobra Türkiye'ye geldiği ilk zamanlarda zorluklar çektiğini ancak alıştıktan sonra çok güzel bir yaşam sürdüğünü ifade ederek, Kocaeli'nde yaşamasının en büyük sebebinin Türkiye'de dünyaya gelen oğlu olduğunu belirtti. Şu anki yaşamını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Kaan Dobra, Kocaeli'de arkadaşlarıyla beraber futbol okulu kurduklarını ve altyapıdan futbolcu yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Türk futbolunda unutulmaz oyuncular arasına giren Kaan Dobra 1998 yılında şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'ye maçın 86. dakikasında attığı golle 'Fenerbahçe Dobrowski oldu' cümlesini Türk futbolunda motto haline getirdi.

"Bir gazete yazdı, ondan sonra yayıldı"

Kocaelispor'da forma terleten Kaan Dobra, 1998 yılında şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'ye maçın bitimine 4 dakika kala gol atmış, o golden sonra klasikleşen 'Fenerbahçe Dobrowski oldu' cümlesi uzun yıllar hafızalardan çıkmadı. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in ağzından çıkan bu cümle Türk futbolunda motto haline geldi. O dönemi anlatan Kaan Dobra, "Mehmet Ali Erbil çıkardı bu ismi. O dönemde çok penaltı atıyordum. Onun da televizyonda yarışma programı vardı. Makineyle penaltı atılıyordu hani. Orada söylemeye başladı sanırım. Anlamını ben de tam olarak bilmiyorum açıkçası. O Fenerbahçeliydi bir de. Biz de Fenerbahçe'yi burada yendik 2-1. İkinci golü ben attım. Ertesi gün bir gazete yazdı, 'Fenerbahçe Dobrowski oldu' diye. Ondan sonra iyice yayıldı zaten" dedi.

"Başlangıç zor ama sonrası çok güzel oldu"

Türkiye'ye geldiği ilk zamanlarda karşılaştığı zorluklara kısa sürede alıştığını ifade eden Dobra, "Buraya gelmek çok kolay oldu. Eşimle beraber yaklaşık 1 hafta içinde karar verdik ve geldik. İlk 6 ay çok zor geçti. Farklı bir ülke, farklı insanlar, farklı dil, din her şey farklı. Anormal sıcak bir hava var. 1 Ağustos'ta geldik, ben gerçekten ben nasıl burada futbol oynayacağım diye düşünüyordum ama 6 ay sonra güzel bir şekilde alıştık. 2 sene sonra Türk vatandaşı oldum yani çifte vatandaş oldum. Oğlum dünyaya geldi eşim ve çocuğumla beraber kolay oldu, çok güzel alıştık. Harika bir takım oluştu. Yani benim için tam istediğim gibi bir kulüpte oynuyordum. Belki başlangıç olarak belki biraz tesadüf Türkiye, İzmit'i bilmiyordum ama bazen böyle her şeyde bir hayır oluyor başlangıç zor ama sonrası çok güzel oldu" diye konuştu.

"Türkiye'de yaşamama en büyük etken çocuk oldu"

Çocuğun Türkiye'de doğmasının Türkiye'de yaşamaya en büyük etken olduğunu ifade eden efsane futbolcu Kaan Dobra, "Türkiye'de yaşamama en büyük etken çocuk oldu. Oğlan burada doğdu eğitimini burada gördü. Biz eşimle birlikte o zaman karar verdik, çocuğa zorluk çektirmeyelim burada eğitime başlasın, böyle bitirsin hala üniversitede bitirmeye çalışıyor. Onla beraber kolay karar verdik. Türkiye zaten güzel bir ülke her hangi bir eksik yok bizim için kolay odu" şeklinde konuştu.

"Altyapıdan çocuklara bir şeyler vermeye çalışıyorum"

Eski futbolcu arkadaşlarıyla futbol okulu kurduklarını ifade eden Kaan Dobra, "Arkadaşlarla beraber çok güzel bir futbol okulu kurduk. Bir tane amatör kulübü yönetiyoruz, bir menajerlik şirketi de kurduk. Tamamen altyapıdan çocuklara güzel bir eğitim veriyoruz. Tamamen altyapıdan çocuklara bir şeyler vermeye çalışıyorum. Güzel bir teknik heyet var onlarda eski futbolculardan Cem Sinan Vergül, Haydar Koç, Mustafa Köksal yani güzel bir ekip kurduk. Çocuklara bir şeyler verelim diye uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de herkes yabancıları seviyor"

Türk insanının yabancı vatandaşlara değer verdiğini ve bu yüzden hiç zorluk çekmediğini ifade eden Kaan Dobra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayat çok basit yani ben pek dışarıda gezmem, hala futbol oynuyoruz master olarak her sene bir turnuvaya gidiyoruz, her çarşamba günü futbol oynuyoruz. Güzel vakit geçiriyorum. Yaklaşık 27 sene oldu her hangi bir sıkıntı yok. İzmit güzel bir yer, biraz karışık bir milleti var, güzel oluyor. Türkiye'de herkes yabancıları seviyor, ben bu konuda hiçbir zorluk yaşamadım, güzel oluyor." - KOCAELİ

(Özel haber) Roman Dobrowski, bakın nasıl Kaan Dobra oldu
(Özel haber) Roman Dobrowski, bakın nasıl Kaan Dobra oldu
(Özel haber) Roman Dobrowski, bakın nasıl Kaan Dobra oldu
(Özel haber) Roman Dobrowski, bakın nasıl Kaan Dobra oldu

Fenerbahçe, Kaan Dobra, Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Roman Dobrowski, bakın nasıl Kaan Dobra oldu - Son Dakika Spor


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