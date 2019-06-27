(Özel haber) Sacit Ali Eren: "Resmi imzaları temmuz ayının başında atmayı planlıyoruz"

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, transferde anlaşma sağladıkları futbolcularla temmuz başında resmi imzaları atmayı planladıklarını söyledi.

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, transferde anlaşma sağladıkları futbolcularla temmuz başında resmi imzaları atmayı planladıklarını söyledi.



Spor Toto 1. Lig temsilcisi Giresunspor'da Başkan Sacit Ali Eren transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. İç ve dış transferde kesin anlaşma sağlamadan isim açıklamayı doğru bulmadığını ifade eden Başkan Eren, İHA muhabirine yaptığı açıklamada imzaların temmuz ayının başı itibariyle atılmaya başlanacağını belirtti. Eren, transfer için görüşmeleri sürdürdüklerini vurgulayarak, "Şu oyuncuyla ya da bu oyuncuyla görüşüyoruz demek doğru değil. Bütçemize uyan futbolcular ile anlaşıp, gerekli transferleri gerçekleştireceğiz. Giresunspor olarak anlaşma sağladığımız isimlerle temmuzun 1 ile 2'sinde ilk resmi imzaları atmayı planlıyoruz" dedi. - GİRESUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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