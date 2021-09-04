(Özel haber) Sadi Hezber: " Umuyoruz ki bu yıl da başarıya layık görüleceğiz"

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, geçen yıl başarılı bir Formula 1'i geride bıraktıklarını aktararak, "Biz de bütün çalışmalarımızı yine bu performansı göstermek için gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki bu sene de böyle bir başarıya layık görüleceğiz" dedi.

Geçen sene 9 yıllık aranın ardından İstanbul'a dönen Formula 1 heyecanı, bu yıl da 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek. Dev organizasyon öncesi Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, yarış hazırlıkları hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir yarışı geride bırakmak istediklerini aktaran Sadi Hezber, "9 yıl aradan sonra geçen sene ilkini yapmıştık. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yaptık. Bu sene 8-9- 10 Ekim tarihlerinde tekrar ediyoruz. Bu tarihimiz kesindir. Bu tarihlerde yarışımıza ev sahipliği yapacağız. Genelde ülkemizde düzenlenen 9. Formula 1 yarışı olacak. Heyecanlıyız. Geçen sene biliyorsunuz takvimin en başarılı organizasyonu ve en iyi yarışı seçildi. Biz de bütün çalışmalarımızı yine bu performansı göstermek için gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki bu sene de böyle bir başarıya layık görüleceğiz" şeklinde konuştu.

"Seyirci alanlarında ciddi hazırlık yapıyoruz"

Sadi Hezber, bu yıl organizasyonun seyircili yapılacağını ve seyirci alanlarında da ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Pistte sürekli bir çalışma var. Formula 1'in genel hazırlık süreci yaklaşık 2 ay sürüyor. Biz de uzun süredir bu hazırlıkları yapıyoruz. Geçen seneki yarıştan sonra her yıl Formula 1'de küçük de olsa birtakım değişiklikler oluyor. FIA da bu değişiklikleri ve teknik modifikasyonları bizden istiyor. Biz de bu çalışmaları başlattık. Takımların bizden birçok hizmet beklentisi oluyor. Bunları hazırlamak da bir süreç alıyor. Bunları yapıyoruz. Geçen seneden farklı olarak seyircili organizasyon olacak. Bilet satışları da çok hızlı ilerliyor. Burada da bir dipnot vereyim. Bu yarışı canlı izlemek isteyenler acele ederse biletle alakalı bir sıkıntı yaşamamaları için. Seyircili bir operasyon olacağı için seyirci alanında da ciddi hazırlık ve çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İzleyicilerin yarısının yurt dışından geleceğini öngörüyoruz"

Formula 1 seyircilerinin yarısının yurt dışından geleceğini öngördüklerini söyleyen Hezber, şu ifadelere yer verdi:

"Buranın kapasitesi çok büyük. Metrekare olarak baktığınızda Intercity İstanbul Park, Heybeliada kadar bir alan. Çok fazla izleme alanı var. Böyle olunca bir miktar pandemi koşulları gereği sınırlamamızı yapıyoruz. Tabi bu sınırlama çerçevesinde ciddi anlamda bir bilet satışı hızlı şekilde ilerlemekte. Çok ciddi bir yabancı talebi var. Bu bizi çok sevindiriyor. Dünya'da yapılan Formula 1 yarışlarına gelen izleyicilerin yarısı başka ülkelerden geliyor. Bizde de ortalama hep bu şekilde olmuştu. Biz de bu sene yaklaşık gelen izleyicinin yarısının yurt dışından geleceğini öngörüyoruz. Bu da nerden baksanız yarış kapsamında ülkemize 100 milyon dolarlık bir döviz girdisi oluşturacak demek oluyor. Bu da bizi tabii ki turizme katkı anlamında sevindiriyor ve gururlandırıyor."

"Yarış dışında eğlence alanları ve keyifli sürprizlerimiz olacak"

Organizasyonun 3 gününde de izleyicilerin eğlenebileceği alanlar oluşturacaklarına değinen Sadi Hezber, "Geçen sene o bir tanıtım aşamasıydı. Bu sene takvim biraz sıkışık. Fırsat olursa bunun çalışmasını yapıyoruz. Hem cumhurbaşkanlığımızla birlikte koordine etmeye çalışıyoruz. Hem izinler konusunda hem yurt dışından böyle bir araç getirilebilir mi diye. Biraz sıkışık bir süreç. Formula 1 ekipleri de yarıştan yarışa koşturuyor. Ayarlayabilirsek sürprizlerimiz olabilir. Seyirciler için de güzel aslında eğlenceli etkinliklerimiz olacak. Sırf Formula 1 yarışı olacak görmeyin bunu. Formula 1'in dışında Intercity Cup yarışlarımız da var. 3 tane tek marka kupası yarışlarımız oluyor. Pist üzerinde sürekli bir aksiyon var. Gelen izleyici yarış dışında da seyirci alanlarında yeme içme alanları eğlence alanları farklı standlarda müzik ve keyifli sürprizlerimiz de olacak. 3 gün boyunca izleyicilerin çok keyif alacağı açık havada güzel bir aile etkinliği. Herkesi bekliyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL