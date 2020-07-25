(Özel haber) Saffet Akyüz: "Okan hoca Türk futbolu için iyi bir profil çiziyor" - Son Dakika

(Özel haber) Saffet Akyüz: "Okan hoca Türk futbolu için iyi bir profil çiziyor"

- (Özel haber) Saffet Akyüz: "Okan hoca Türk futbolu için iyi bir profil çiziyor" Galatasaray'ın eski futbolcusu Saffet Akyüz: "Gelecek sezon yine Başakşehir ve Trabzonspor avantajlı" "Büyük takımlar başarılarını seyircilerinden alırlar" Galatasaray'ın eski futbolcusu Saffet Akyüz,...

- (Özel haber) Saffet Akyüz: "Okan hoca Türk futbolu için iyi bir profil çiziyor"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Saffet Akyüz:

"Gelecek sezon yine Başakşehir ve Trabzonspor avantajlı"

"Büyük takımlar başarılarını seyircilerinden alırlar"

İSTANBUL - Galatasaray'ın eski futbolcusu Saffet Akyüz, Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk için, "Gelecek için Türk futbolu için iyi bir profil çiziyor. Bizler gibi genç antrenörler için umut ve ışık kaynağı. Demek ki iyi şeyler yaparsan Türk futbolunda her şey olabilir" dedi.

Galatasaray'ın eski futbolcu Saffet Akyüz, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ve ligdeki diğer takımların durumlarını değerlendirdi. Özel bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Akyüz, "Salgın dolayısıyla seyircisiz oynanan maçlar oldu. Türk ve dünya futbolcu için zor bir süreçti. Bu süreçte Başakşehir uzun yıllardır ligi götürüp, son virajda başarısız olan bir takımdı. Ama bu sene salgın sürecini çok iyi değerlendirdi. Demek ki orada takım olarak çok iyi bir denge yakaladılar. Okan hoca ile de şampiyonluğu yakaladılar. Trabzonspor'un da son virajda tam tersi bu dönemi çok kötü geçirmesi büyük bir etkendi. Trabzonspor adına da uzun yıllardır beklenen şampiyonluk vardı. Bu süreci farklı değerlendirebilirlerdi ama olmadı. Başakşehir takımı uzun yıllardır çok az seyirci ile oynuyor. Bu sürece daha yatkın bir takım. Üzerinde baskı hissetmeyen bir takım. Hem maddi olarak hem kulüp yapılanması olarak üzerinde çok baskı yok. Uyumlu bir takımdı. Bunu da çok iyi değerlendirdiler. Ekibi de çok güçlü. Demek ki arkada destek veren bir ekip vardı. Dışarıya çok olumsuz bilgi sızmadı. Bunu da Okan hoca çok iyi değerlendirdi. Abdullah Avcı ile gelen başarı temellerini Okan hoca ile de taçlandırdılar" şeklinde konuştu.

"Negatif tutumlar Trabzonspor'u şampiyonlukta geride bıraktı"

Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda neleri yapamadığının sorulması üzerine Saffer Akyüz, "Trabzonspor daha önceki süreçte antrenör değişikliğinde şık olmayan olaylar yaşadı. Gelen antrenör yeni ve deneyimsizdi. Bir sürece kadar Trabzonspor bunu da iyi götürdü. Gelen antrenörün başarı silsilesiyle özellikle şampiyonluğa giden takıma gelmesiydi. Oyuncular geliş sebebini görürler. Sanki son virajda özellikle ofansif oyunculardan Nwakaeme, Sörloth gibi oyuncularda istek, arzu düşüklüğü hissettim. Burada antrenör, oyuncular ve başkan arasında bir gerginlik olmuş olabilir. Başakşehir de Trabzonspor'a fırsat vermesine rağmen olmadı. Büyük takımlar başarılarını seyircilerinden alırlar. Seyircinin olmaması, antrenör değişiklikleri, başkanın belki kulübün içindeki olaylara müdahil olması, sahanın kenarında, tribünde yaşanan olayların oyuncuları etkilemesi. Başakşehir de hiç böyle sıkıntı olmadı. Başkan hiç gündeme gelmedi. Trabzonspor'da bunlar çok gündeme geldi. Futbolcu ilişkilerinde de bu negatif tutumlar şampiyonlukta Trabzonspor'u geride bıraktı" diye cevap verdi.

"Gelecek sezon yine Başakşehir ve Trabzonspor avantajlı"

Türk futbolunun korona virüs salgınından dolayı maddi ve manevi sıkıntılar içinde olduğunu vurgulayan eski futbolcu, "Bunun önünü de göremiyoruz. Salgın eğer kış döneminde devam ederse yine seyircisiz mi oynanacak? Kulüplere gelir olarak baktığımızda özellikle Beşiktaş da başkanın açıklamalarına göre baya sıkıntılar var. Fenerbahçe bir atılım yapacakmış gibi gözüküyor. Galatasaray da şu an kapalı kutu. Şampiyonlar Ligi gelirlerinden uzak kalmış 3 büyük takım olacak. Gelecek yıl sanki Türkiye içinde kendi kadrolarını koruyan takımlar için bir fırsat olabilir. Baktığımızda gene Başakşehir avantajlı. Trabzonspor'un da ofansif olarak çok güçlü bir kadrosu var ama arkada bekleyen özellikle orta saha oyuncuları. Obi Mikel'in gitmesi salgın nedeniyle. Guilherme'nin istenen performansı vermemesi. Bunların yerine Trabzon iyi oyuncular alabilirse ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlarsa bence bu iki takım avantajlı gözüküyor. Diğer kulüplerin gelirleri kısıtlı. Bunu nasıl çözecekler bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Okan Buruk genç antrenörler için umut ve ışık kaynağı"

Şampiyon Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk hakkındaki görüşlerini de dile getiren Saffet Akyüz, "Okan Buruk futbolcu olarak da kariyeri başarılarla dolu biri. Antrenörlük kariyerinde de belli kademelerde çalışmış, deneyim edinmiş. Güzel bir ekibi var. Başakşehir gibi bir takıma gelmesi, 3-4 yıldır bütün takımları zorlayan iyi bir kulübe gelmesi, onu dengede tutması, gelecek için Türk futbolu için iyi bir profil çiziyor. Bizler gibi genç antrenörler için umut ve ışık kaynağı. Demek ki iyi şeyler yaparsan Türk futbolunda her şey olabilir. Daha önce Bursaspor da bunu başarmıştı. Geçmişte Sivasspor gibi bir Anadolu takımının bir yere kadar getirip bıraktığı başarıyı Başakşehir ve Bursaspor'un finalle sonlandırması güzel bir şey. Diğer Anadolu takımları için bu bir örnek. Devam eden süreçte kulüplerin yapıları çok önemli. Bursaspor bu başarıyı yakaladıktan sonraki süreçte 1. Lig'e düştü. Bunu kontrol eden, koruyan kulüpler yukarıda kalacaktır. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Okan hocayı da gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de daha öne Başakşehir'in gösteremediği başarıları gösterir. Başakşehir, bu yıl Avrupa'da da güzel şeyler yaptı. Orada da inşallah iyi sonuçlar gösterir. Başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Özel haber) Saffet Akyüz: Okan hoca Türk futbolu için iyi bir profil çiziyor

Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 05:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Saffet Akyüz: 'Okan hoca Türk futbolu için iyi bir profil çiziyor' - Son Dakika Spor
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