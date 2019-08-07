(Özel haber) Şahin Özen: "Sualtı Hokeyi'nde Türk damgası var"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde edilen başarılarla Sualtı Hokeyi'ne adeta Türk damgasının vurulduğunu söyledi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde edilen başarılarla Sualtı Hokeyi'ne adeta Türk damgasının vurulduğunu söyledi.



Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya kazanmıştı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı oyuncusu Hakan Kutlu ve Türkiye Sualtı Hokeyi Antrenörü Deniz Çeliköz, İHA'ya şampiyona ve daha birçok konuda açıklamalarda bulundu.



Özen: "Hem sporcu hem de kulüp sayımız artıyor"



Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, "Çok güzel bir organizasyondu. Sualtı Hokeyi Türkiye'de çok ilgi gören bir spor branşı. Her yıl hem sporcu hem de kulüp sayımız artmakta. Gençlerin çok ilgi gösterdiği bir branş. Biz 2008 yılında ilk Avrupa şampiyonluğumuzu yakaladık bu branşta. 2013'ten itibaren de gençleştirilmiş bir kadroyla şampiyonalarda ilk üç kürsüsündeyiz. Üst üste Avrupa şampiyonluğu yaşadık yine 23 yaş altında iki sene üst üste dünya şampiyonu olmuş tek ülkeyiz. Geçtiğimiz yıl Kanada'da büyüklerde de dünya üçüncüsü olduk. Sualtı Hokeyi'nde Türk damgası var diyebiliriz" dedi.



"Yurt dışına antrenör ve sporcu ihraç eder duruma geldik"



Sualtı Hokeyi'nde gelişen ve büyüyen bir yol izlediklerini de kaydeden Özen, "40'a yakın Sualtı Hokeyi ile ilgili kulübümüz var. Tabii biz 10 farklı branşta faaliyet gösteren bir federasyonuz. Dalıcıları da sayarsak 500 binin üzerinde üyesi olan federasyonuz. Sualtı Hokeyi'nde de 2 bine yakın sporcumuz var. Bu sene 23 ve 18 yaş altı kategorilerinde de farklı turnuvalar organize ettik. Tabii ki bunu bilinçli bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Antrenör kursları, sporcu kampları çok önemli. Artık yurt dışına antrenör ve sporcu ihraç eder duruma geldik. Oyuncularımız yabancı liglerde oynuyor. Yurt dışından antrenör isteği var, onları karşılamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Kutlu: "Zaman zaman zorluklar yaşadık"



İspanya'da düzenlenen Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nın başında zorluklar yaşadıklarını belirten Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı oyuncusu Hakan Kutlu, "Şampiyonanın hazırlık döneminde zorlu bir süreçten geçtik. Şampiyona başında grup maçlarında zaman zaman zorluklar yaşadık. Bunları bir önceki senenin şampiyonu olmanın sorumluluğuyla birlikte atlattık. Güzel sonuçlandı ve ikince kez Avrupa şampiyonu olduk" diye konuştu.



Çeliköz: "Yeni Zelanda ve Avustralya bizi zorlar"



Şampiyonalara hazırlık süreçleri hakkında bilgi veren Türkiye Sualtı Hokeyi Antrenörü Deniz Çeliköz, şu ifadeleri kullandı:



"Bizim en büyük şansımız başkanımız. Çünkü kendisi bir akademisyen olduğu için bilgiyi direkt ondan alabiliyoruz. Bunun haricinde ikili kamplar yapıyoruz. Avrupa Şampiyonası yaklaşırken kendimiz kamp yapıyoruz. Kamplara 25-30 sporcuyla başlıyoruz. Daha sonra en iyi 12 kişiyi belirleyip yarışmaya katılıyoruz."



Tesis anlamında kulüp düzeyinde bazen problemler yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Çeliköz, "En çok karşılaştığımız sorun da havuzların bize tahsisinin geç saatlerde yapılması. Saat 21.00 - 21.30'dan sonra küçük yaş kategorilerinde sorun olabiliyor" açıklamasında bulundu.



Deniz Çeliköz, son olarak da önlerinde 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası olduğunu ve burada kendilerini en çok zorlayacak ülkelerin de Yeni Zelanda ile Avustralya olacağını söyledi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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