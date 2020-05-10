(Özel Haber) Sait Karafırtınalar: "Ajdin Hasic ilk 11'i hak etseydi oynatırdık" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel Haber) Sait Karafırtınalar: 'Ajdin Hasic ilk 11'i hak etseydi oynatırdık' - Son Dakika Spor

(Özel Haber) Sait Karafırtınalar: "Ajdin Hasic ilk 11'i hak etseydi oynatırdık"

6 saat önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Ajdin Hasic'in çok fazla şans bulamamasına ilişkin gelen eleştirilere, "İlk 11'i hak etseydi oynatırdık.

(Özel Haber) Sait Karafırtınalar:

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Ajdin Hasic'in çok fazla şans bulamamasına ilişkin gelen eleştirilere, "İlk 11'i hak etseydi oynatırdık. Üstüne koyuyor, çok yetenekli ama takım savunmasına daha fazla katkı verse o zaman değerlendirilebilir" diyerek cevap verdi.


Beşiktaş'ın geleceğin yıldız adayları arasında görerek kadrosuna kattığı ve tecrübe kazanması için de devre arasında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic hakkında Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, İhlas Haber Ajansı muhabirine önemli açıklamalar yaptı.


"İstediğimiz performansı alamadık"


Deneyimli çalıştırıcı, 18 yaşındaki futbolcunun yetenekli olmasına rağmen bazı özelliklerini geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bunların başında da 'takım savunması'nın geldiğini aktaran Karafırtınalar, "İlk 11'i hak etseydi oynatırdık. Öyle bir saplantımız yok. Play-off takımı olsaydık Hasic'e çok daha önce şans verebilirdik. Ama Ümraniyespor yarışmacı bir takım. Mesela devre arası görmemiş hiç Hasic. Düzenli şans bulamamış, devamlı idman da yapamamış. Biz gelince o şansı verdik ona, idmanda da gördüğümüz yeteneklerinden dolayı. İstediğimiz performansı alamadık. '20 dakikada mı anladınız' derseniz, hayır. Biz haftanın her günü idman yapıyoruz. Üstüne koyuyor, çok yetenekli ama takım savunmasına daha fazla katkı verse o zaman değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ta sezon başı yaparsa ve o disiplinin içine girerse bence yetenekli bir oyuncu, faydalanılabilir" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:56 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi         
19:01
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı         
19:00
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu         
18:56
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi         
18:22
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı 50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı         
18:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz         
18:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur         
18:11
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü         
17:48
Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı         
17:32
Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti         
17:27
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti         
17:14
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir         
16:55
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı         
16:50
45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı 45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda "Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım" düşüncesi başladı         
16:48
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor         
16:31
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu 70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu         
16:30
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı         
16:19
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim         
16:13
Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü         
15:47
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum         
15:46
Gözyaşlarına hakim olamadı! Sokağa çıkmaya hazırlanan yaşlı kadının cüzdanı çalındı Gözyaşlarına hakim olamadı! Sokağa çıkmaya hazırlanan yaşlı kadının cüzdanı çalındı         
15:42
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu         
15:40
65 yaş üstüne 65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler         
15:27
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek         
15:15
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi         
15:13
Mazisi 1800'lü yıllara dayanıyor! Çıplakköy'ün tabelasını gören turistler soyunup fotoğraf çektiriyor Mazisi 1800'lü yıllara dayanıyor! Çıplakköy'ün tabelasını gören turistler soyunup fotoğraf çektiriyor         
15:01
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı         
14:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 19:39:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel Haber) Sait Karafırtınalar: "Ajdin Hasic ilk 11'i hak etseydi oynatırdık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]