(Özel Haber) Sait Karafırtınalar: "Görüşüm liglerin oynatılmamasından yana" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel Haber) Sait Karafırtınalar: 'Görüşüm liglerin oynatılmamasından yana' - Son Dakika Spor

(Özel Haber) Sait Karafırtınalar: "Görüşüm liglerin oynatılmamasından yana"

15 dakika önce

Maçların kaldığı yerden devam etmesi için henüz sağlıklı bir ortamın oluşmadığını söyleyen Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Bütün takımlardan birer, ikişer pozitif vakalar çıkıyor.

(Özel Haber) Sait Karafırtınalar:

Maçların kaldığı yerden devam etmesi için henüz sağlıklı bir ortamın oluşmadığını söyleyen Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Bütün takımlardan birer, ikişer pozitif vakalar çıkıyor. Benim görüşüm liglerin oynatılmamasından yana" dedi.


Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, TFF'nin korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da tekrar başlamasına ilişkin kararını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Maçlara yeniden start verilmesi için yeterince sağlıklı bir ortamın oluşmadığını dile getiren başarılı çalıştırıcı, "Kesinlikle biraz daha beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün takımlardan birer, ikişer pozitif vakalar çıkıyor. O yüzden biraz daha beklenmesi gerekiyordu. Ben PCR testine girdim, pazartesi günü de antrenmanlara başlayacağız. Testimiz büyük ihtimal negatif çıkacak ama herkes bir yerlerden geliyor. Yolda gelirken kaptıysa ne olacak? Biliyorsunuz bir yumurtlama dönemi var. Her şeyin temiz olduğunu düşünelim, peki biz oyuncuları kampta mı tutalım, eve mi gönderelim? İlk maçta bulaşırsa, seyahatte veya otelde bulaşma olursa ne olacak? Her tarafı sıkıntılı bir durum çünkü oynatılmazsa da ekonomik açıdan daha kötü olacak. Alt liglerde kazanılan paralar çok da yüksek değil, herkes ev geçindiriyor. İşin içinden çıkmamız kolay değil ama ne olursa olsun önce insan sağlığı" ifadelerini kullandı.


"Görüşüm oynatılmamasından yana"


Liglerin yeniden başlaması için bir tarih önerisinin bulunup bulunmadığına yönelik de Karafırtınalar, şunları söyledi:


"Benim görüşüm liglerin oynatılmamasından yana. En azından önümüzdeki seneyi kurtarma anlamında. Eylül - Ekim'de oynatılırsa bu sefer yeni sezon hazırlığı için vakit kalmayacak. Bu işten ekmek yiyen binlerce insan var. Bu sene denir ki; 'oynatmıyorum' veya 'play-off üstünden bir sistem yapıyorum' ya da bir ilde sadece üst iki ligin maçları oynanır. Diğer takımların maddi sıkıntıları giderilir. Baktığınızda 2. Lig takımlarının 2 milyon geliri var. Bu devlet için büyük bir para değil, bir kerelik karşılayabilirler. Samsunspor, Manisaspor, Bandırmaspor gibi takımları dışarıda tutuyorum çünkü onlar kendi insiyatifleriyle harcadılar o paraları."


"Sağlık Bakanlığı ve TFF topu birbirine atıyor"


Futbolcuların psikolojik olarak bu süreçten olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sait Karafırtınalar, "Fiziksel olarak da etkilenecekler. O sıcakta top oynamak kolay değil. Yazın sıcağında futbol oynamak zor. Ama futbolcular ellerinden geldiği kadar korunsa da gerekli mücadeleyi verse de çalışanın bir tanesi yapması gerekeni yapmadıysa onların günahı ne? Oyuncuların evlerinde yaşlı anne, babaları da var. Bazı futbolcularım bana; 'annemi, babamı riske etmemek için evden çıkmıyorum' diyor. Çok zor bir durum. Sağlık Bakanlığı ve TFF de bu kararı veremedi, topu birbirlerine atıyorlar. Biz nasıl vereceğiz? Biz işimizi yaparız, takımı toplarız, hijyenimizi de yaparız. Ama bizden bağımsız şeyler var. Mesela uçağa benden önce biri oturduysa koltuğa, oradan bulaşırsa ben ne yapabilirim? Soyunma odalarında 2-3 metre mesafeyle durabileceğimiz bir alan da yok. Bazı deplasmanlara gittiğimizde yedek oyuncuları sonra soyunduruyoruz hatta" şeklinde konuştu.


"Futbola Dönüş Protokolü'nün uygulanması çok zor"


Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün hayata geçirilmesinin kolay olmadığına da dikkat çeken 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Maksimum uygulamaya çalışırız, yazılanlara riayet etmeye çalışırız. Ama bunların uygulamasını Süper Lig takımları bile başaramaz diye düşünüyorum. İyi niyetle çalışılmış, üst düzey takımlar için hazırlanmış güzel bir protokol ama uygulaması çok zor" diye konuştu.


"Belli gelirler dışında para bulmak kolay değil"


Kulüplerin maddi olarak zor bir döneme girdiğini söyleyen Karafırtınalar, "Belirli gelirler var. Onun dışında para bulmak çok kolay değil. Parayı ödemediğin zaman yabancı oyuncu gitmek istiyor. Sahada onu nasıl motive edeceğiz? Onlar zaten buraya lejyoner olarak gelmişler. Onların akıllarında önce ailelerini geçindirmek sonra aidiyet duygusu var" açıklamasında bulundu.


"Mazeretle uğraşacak halimiz yok"


Her şeye rağmen futbolu çok özledikleri belirten Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Hepimiz pazartesi gününü iple çekiyoruz. Ekip olarak, arkadaş olarak da çok iyi anlaştık. 6 haftalık bir süreçte takım anlamında da mesafe kat ettik. Oyuncularım bir an önce başlamak istiyor ama bazıları tesiste kalmak istiyor bazıları evlerine gitmek istiyor. Onun bile kararını tam veremedik. Oturup başkan, sportif direktör falan karar vereceğiz. Oynayın diyorlarsa da oynayacağız, bizim mazeretle uğraşacak halimiz yok. İnşallah kimseye bir şey olmaz" dedi.


"Play-off'un en güçlü favorisi biz oluruz"


Takımın son durumu ve sezon sonu hedeflerini de değerlendiren tecrübeli teknik adam, şu cümlelere yer verdi:


"Geldiğimizde biraz hedefin dışındaydık. 6 maçta 12 puan alıp 2 puan ortalaması yakalayınca bir yerde potaya yaklaştık. Karagümrük, Akhisarspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor gibi maçlarımız var. Direkt rakiplerimiz. Kazandığımız takdirde play-off'tayız. Böyle bir şansımız var. Takımın son haftalardaki performansına baktığımızda bunu yapabiliriz. Kalırsak play-off'un en güçlü favorisi biz oluruz diye düşünüyorum." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:59 Kaynak: İHA

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