(Özel Haber) Salim Kayıcı:

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Kick Boksta 7 farklı branş 2020'den itibaren birleşecek ve ilk şampiyona Türkiye'de yapılacak" dedi.



Bosna Hersek'te K-1, Low Kick ve Light Contact branşlarında düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan 16 madalya ile ülkeye dönen Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun Başkanı Salim Kayıcı, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Şampiyonayı değerlendiren Başkan Kayıcı, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Sporcularımız çok başarılı bir şampiyona geçirdiler" derken, 23 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için, "Rengi ne olur bilmiyorum fakat tabi ki altın madalya istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kayıcı ayrıca kick boksun olimpik olma yolundaki süreci hakkında bilgiler de verdi.



"Sporcularımız çok başarılı bir şampiyona geçirdiler"



İyi bir kamp dönemi geçirerek Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Şampiyonasına katıldıklarını belirten Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Bosna Hersek'te Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda K-1, Low Kick ve Light Contact branşlarında 2 altın, 4 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 16 madalya aldık. Sporcularımız çok başarılı bir şampiyona geçirdiler. Bundan sonraki süreçte de yapacağımız şey diğer müsabakalara hazırlanmak. Burada şunu unutmamamız gerekiyor; şampiyona dönüşünde antrenörümüz Hasan Karlı milli takımdan ayrılıp Aydın'a giderken trafik kazası geçirdi. Kazada kendisini kaybettik. Ülkemizin ve spor camiasının başı sağ olsun" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin ne kadar güvenli bir ülke olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz"



23 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Başkan Salim Kayıcı, "70 ülkeden binin üzerinde katılımcı var. Bu durumdan çok memnunuz. Birçok Kick Boks Federasyonu katılacak. Dünya federasyonu başkanı burada olacak. Bir de bu şampiyonanın farklı bir özelliği var. Dünya Federasyonu'nun yönetim kurulu seçimi var. Ben de bu seçimde adayım. Kazanmak için çalışacağız. Aynı zamanda Akdeniz Kick Boks Federasyonu'nun seçimi de var. Nasipse oraya da adayım. Dolu dolu bir 7-8 gün geçireceğiz. Kafilelerimiz 23 Kasım'dan itibaren gelmeye başlayacaklar. Umut ediyoruz ki çok güzel bir şampiyona geçer. Sporcularımız da madalyalar ile bu işi taçlandırırlar. Sporun yanı sıra insanımızın ne kadar misafirperver olduğunu gelecek insanlara göstermek. Burada Türkiye'yi tanıtacağız. Aynı zamanda Türkiye'nin ne kadar güvenli bir ülke olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz" diye konuştu.



"Ortak çalışmanın neticesinde 70 ülkenin katılacağını düşünüyorum"



Antalya'da düzenlenecek şampiyona için kayıtların bittiğini söyleyen Kayıcı, "Bazı ülkeler vize alarak gelecek. Vizelerde problem olmadığı sürece misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bazı ülkelerin vize sorunu yok gelmeleri kolay. Biz Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunduk. Vizelerin kolaylaştırılması için birkaç büyükelçilik ile görüştük. Gelecek olan milli takımlara vize kolaylığı gösterecekler. Bu ortak çalışmanın neticesinde 70 ülkenin katılacağını düşünüyorum" dedi.



"Rengi ne olur bilmiyorum fakat tabi ki altın madalya istiyoruz"



Sporcularına her zaman güvendiğini vurgulayan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Bizlerin ne kadar başarılı olduğumuzu ve ne kadar çok madalya kazandığımızı takip etmeniz bizi gururlandırdı. Ben burada sporcularımızın yine madalya alacağını düşünüyorum. Önemli olan burada centilmenliktir. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Rengi ne olur bilmiyorum fakat tabiki altın madalya istiyoruz. Ama altın, gümüş, bronz hepsi bizim madalyalarımızdır. Sporcularımızın hepsinin madalya almasını istiyoruz. Bu şampiyonaya 49 kardeşimiz ile katılacağız. Madalyalarda buna göre çok fazla alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin verecekleri oylar neticesinde oyunlara girmek için adayız"



Kick boksun Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 30 Kasım 2018 tarihinde tanınmış sporlar arasına alındığını hatırlatan Başkan Kayıcı, şöyle devam etti:



"Bu şu demek; Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Delegelerinin bizlere verecekleri güven çerçevesi içerisinde ve verecekleri oylar neticesinde artık oyunlara girmek için adayız. WACO tanındı kick boks tanındı. Ancak bu işin safhaları var. Olimpiklik konusunda. Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi gençlik olimpiyatlarına girmek. Bununla ilgili çalışmaları başlattık. Özellikle belirtmek isterim ki, yönetim kurulunda Uluslararası Olimpiyat Komitesine, olimpiyat oyunlarına girilmesi için çalışan 4 kişilik komisyon içerisinde bende varım. Dünya federasyon başkanının görevlendirmesi ile birlikte kendisi, Norveçli ve İtalyan bir arkadaşımız var. 4 kişi süreci yönetiyoruz. 'İnşallah en kısa zamanda' diyoruz ama takdir Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Her türlü kriterleri tamamlamaya çalışıyoruz. Umut ediyorum ki 2028, benim görüşüm maksimum 2032 olabilir diyorum."



"7 farklı branş 2020'den itibaren birleşecek ve ilk şampiyona Türkiye'de yapılacak"



Kick boks şampiyonalarının artık farklı branşlarda farklı ülkelerde yapılmayacağını ve 7 branşın hepsinin birleştirilip tek bir ülkede yapılacağını dile getiren Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "2020 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de yapacağız. Dünya Şampiyonası'nı yapacağımız Antalya'daki salonda yapacağız. Zaten tesisler konusunda çok iyiyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve destek olan kick boksa vermiş oldukları değerden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonanın önemi biraz farklı. Bizde 7 branş var. Bu 7 branşın artık büyükler kategorilerinde ayrılma durumu söz konusu değil. Bundan 15 gün önce Bosna Hersek'te bir Dünya Şampiyonası vardı. 15 gün sonra da Türkiye'de var. 7 farklı branş artık 2020'den itibaren birleştirilecek ve ardından ilk şampiyona Türkiye'de yapılacak. 2000-2500 kişinin katılacağını düşünüyorum. Gelecek yıl düzenlenecek şampiyona çok önemli bir şampiyona. 2021 yılındaki Dünya Oyunları'na katılım ile ilgili seçme müsabakaları bu şampiyonaya göre yapılacak. Mücadele oyunlarına gidecek sporcular da bu maçlar sonucunda belirlenecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA