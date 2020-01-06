(Özel haber) Şampiyon annenin şampiyon kızı - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Şampiyon annenin şampiyon kızı - Son Dakika Spor

(Özel haber) Şampiyon annenin şampiyon kızı

6 saat önce

Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda basic novice kategorisinde şampiyon olan Selin Akbulut, antrenörlüğünü yapan annesi Nellya Akbulut ile başarılara doymuyor.

(Özel haber) Şampiyon annenin şampiyon kızı, System.String[]

Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda basic novice kategorisinde şampiyon olan Selin Akbulut, antrenörlüğünü yapan annesi Nellya Akbulut ile başarılara doymuyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne kayıtlı 13 yaşındaki sporcu Selin Akbulut 2,5 yaşından beri artistik buz pateni yapıyor. Sporcu bir aileye sahip olan Selin'in geçmişte bu sporu yapan ve şimdi antrenör olarak yoluna devam eden anne ve babası çocuklarını sporcu olarak yetiştirdi.


Selin Akbulut, antrenörü olan annesi Nellya Akbulut ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor. 8. sınıfa devam eden Selin aynı zamanda sporda da başarılı bir şekilde ülkemizi temsil ediyor. Daha önce de birçok başarıya imza atan Selin son olarak Samsun'da katıldığı Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda basic novice kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.


"Türkiye'yi temsil etmek ve olimpiyatlara katılmak istiyorum"


Başarı için çok çalışmak gerektiğini söyleyen Selin, "Sabah antrenmanımı yapıp okula gidiyorum. Geldiğimde de bir antrenmanım oluyor. Bu sene tüm yarışmalarda çok çalıştım ve birinci oldum. Özellikle anne ve babama teşekkür ediyorum. Bu yarışmada basic novice kategorisinde yüksek puan elde ederek birinci oldum. Bu beni çok mutlu etti, gurur verdi. Her şey onların sayesinde. İleride çok iyi bir buz patencisi olmak istiyorum. Uluslararası büyük yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek ve olimpiyatlara katılmak istiyorum" dedi.


"Onlar için hem anneyim hem antrenörüm"


Anne Nellya Akbulut ise, "Ben de eski bir sporcuyum. Özbekistan milli takımındaydım. 15 yıl bu sporu yaptıktan sonra 2001 yılında Türkiye'ye yerleştim. Anne, baba, kızım ve oğlum bu sporla uğraşıyoruz. Antrenörlüğün sorumluluğu var, anneliğin bir sorumluluğu var. Yaptığı hareketlerde düşünce tabii ki üzülüyorum ama neden düştü diye düşünüp daha çok onun üzerine çalıştırıyorum. Kendisi çok meraklıydı. Buzu çok seviyordu. Paten numarasını, ayaklarının biraz daha büyümesini bekliyorduk. 2.5 yaşına gelince başladı. Kızım 4 senedir de milli takım kadrosunda. 2 çocuğum var. 8 yaşında da bir oğlum var. O da teşvik kategorisinde yarışıyor. Onlar için hem anneyim hem antrenörüm" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Anne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
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